У ВСУ закончились запасы "М-777": Алексей Анпилогов рассказал, зачем Киеву передают старое оружие НАТО
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкУчения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии, гаубица M777
Украине передают все более старое вооружение с натовских складов. Судя по всему, у противника закончились запасы "М-777". Потому что в сводках Минобороны РФ все чаще попадаются гаубицы "М-198" предыдущего поколения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Сейчас российские штурмовики накопили хороший боевой опыт. Свой опыт получила и авиация, у которой теперь есть ФАБы и ОДАБы с универсальными модулями планирования и коррекции. Гораздо эффективнее начала работать артиллерия, рассказал эксперт.
Если раньше ВСУ переигрывали в плане контрбатарейной борьбы за счет дальнобойности переданных им орудий и за счет скорости, то сейчас ситуация выправилась, добавил он.
"Судя по всему, у противника закончились запасы [буксируемой гаубицы калибра 155 мм] "М-777". Потому что сейчас в сводках Минобороны все чаще и чаще попадаются гаубицы "М-198" - предыдущее поколение "трех топоров". Это американские гаубицы разработки 1970-х годов", - подчеркнул Анпилогов.
Украине вообще передают все более старое вооружение с натовских складов, чтобы она могла хоть как-то удержать фронт и попытаться сдержать российское наступление, отметил он.
Таким образом, рост российских компетенций и деградация возможностей противника позволяет армии РФ проводить более смелые операции с гораздо меньшими потерями, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов читайте на сайте Украина.ру
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