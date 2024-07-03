У ВСУ закончились запасы "М-777": Алексей Анпилогов рассказал, зачем Киеву передают старое оружие НАТО

Руслан Мармазов: Пока "Зенит" не раскошелится на танки для СВО, Россия не вернёт весь мир в 1952 год

Не надо думать, что ситуация в международном спорте изменится и нам скажут: "Елки-палки! Мы уж совсем забыли про русских. А чего вы там сидите? Идите сюда". Так не будет. Они хотят, чтобы мы униженно просились пустить нас обратно. Чтобы мы на коленях к ним приползли. А ползанье на коленях – не лучший способ добиться высоких результатов.