У ВСУ закончились запасы "М-777": Алексей Анпилогов рассказал, зачем Киеву передают старое оружие НАТО - 03.07.2024 Украина.ру
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У ВСУ закончились запасы "М-777": Алексей Анпилогов рассказал, зачем Киеву передают старое оружие НАТО
У ВСУ закончились запасы "М-777": Алексей Анпилогов рассказал, зачем Киеву передают старое оружие НАТО - 03.07.2024 Украина.ру
У ВСУ закончились запасы "М-777": Алексей Анпилогов рассказал, зачем Киеву передают старое оружие НАТО
Украине передают все более старое вооружение с натовских складов. Судя по всему, у противника закончились запасы "М-777". Потому что в сводках Минобороны РФ все чаще попадаются гаубицы "М-198" предыдущего поколения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-07-03T03:00
2024-07-03T03:00
новости
россия
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наступление
всу
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Сейчас российские штурмовики накопили хороший боевой опыт. Свой опыт получила и авиация, у которой теперь есть ФАБы и ОДАБы с универсальными модулями планирования и коррекции. Гораздо эффективнее начала работать артиллерия, рассказал эксперт.Если раньше ВСУ переигрывали в плане контрбатарейной борьбы за счет дальнобойности переданных им орудий и за счет скорости, то сейчас ситуация выправилась, добавил он.Украине вообще передают все более старое вооружение с натовских складов, чтобы она могла хоть как-то удержать фронт и попытаться сдержать российское наступление, отметил он.Таким образом, рост российских компетенций и деградация возможностей противника позволяет армии РФ проводить более смелые операции с гораздо меньшими потерями, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов читайте на сайте Украина.руПочему сотрудники Службы внешней разведки РФ предвидели, что отношения с Украиной перерастут в кровавый военный конфликт - в интервью генерал-лейтенанта СВР РФ в отставке Леонида Решетникова о том, чего наша разведка не знала про Украину
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новости, россия, украина, киев, алексей анпилогов, вс рф, наступление, всу, гаубицы, нато, сво, вооружения
Новости, Россия, Украина, Киев, Алексей Анпилогов, ВС РФ, наступление, ВСУ, гаубицы, НАТО, СВО, вооружения

У ВСУ закончились запасы "М-777": Алексей Анпилогов рассказал, зачем Киеву передают старое оружие НАТО

03:00 03.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкУчения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии, гаубица M777
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии, гаубица M777 - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Сергей Степанов
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Украине передают все более старое вооружение с натовских складов. Судя по всему, у противника закончились запасы "М-777". Потому что в сводках Минобороны РФ все чаще попадаются гаубицы "М-198" предыдущего поколения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Сейчас российские штурмовики накопили хороший боевой опыт. Свой опыт получила и авиация, у которой теперь есть ФАБы и ОДАБы с универсальными модулями планирования и коррекции. Гораздо эффективнее начала работать артиллерия, рассказал эксперт.
Если раньше ВСУ переигрывали в плане контрбатарейной борьбы за счет дальнобойности переданных им орудий и за счет скорости, то сейчас ситуация выправилась, добавил он.

"Судя по всему, у противника закончились запасы [буксируемой гаубицы калибра 155 мм] "М-777". Потому что сейчас в сводках Минобороны все чаще и чаще попадаются гаубицы "М-198" - предыдущее поколение "трех топоров". Это американские гаубицы разработки 1970-х годов", - подчеркнул Анпилогов.

Украине вообще передают все более старое вооружение с натовских складов, чтобы она могла хоть как-то удержать фронт и попытаться сдержать российское наступление, отметил он.
Таким образом, рост российских компетенций и деградация возможностей противника позволяет армии РФ проводить более смелые операции с гораздо меньшими потерями, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов читайте на сайте Украина.ру
Почему сотрудники Службы внешней разведки РФ предвидели, что отношения с Украиной перерастут в кровавый военный конфликт - в интервью генерал-лейтенанта СВР РФ в отставке Леонида Решетникова о том, чего наша разведка не знала про Украину
Руслан Мармазов интервью
1 июля, 14:01
Руслан Мармазов: Пока "Зенит" не раскошелится на танки для СВО, Россия не вернёт весь мир в 1952 годНе надо думать, что ситуация в международном спорте изменится и нам скажут: "Елки-палки! Мы уж совсем забыли про русских. А чего вы там сидите? Идите сюда". Так не будет. Они хотят, чтобы мы униженно просились пустить нас обратно. Чтобы мы на коленях к ним приползли. А ползанье на коленях – не лучший способ добиться высоких результатов.
 
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