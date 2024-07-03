https://ukraina.ru/20240703/1056029259.html
Киев не готов пойти на компромисс с Россией - Ермак
Киев не готов пойти на компромисс с Россией - Ермак - 03.07.2024 Украина.ру
Киев не готов пойти на компромисс с Россией - Ермак
Украина не пойдет на компромисс с Россией и не уступит территории ради прекращения боевых действий. Об этом заявил находящийся с визитом в Вашингтоне глава Офиса Зеленского Андрей Ермак, передает агентство Рейтер
2024-07-03T12:19
2024-07-03T12:19
2024-07-03T12:20
новости
украина
россия
киев
андрей ермак
дональд трамп
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/1d/1041318435_0:77:1043:664_1920x0_80_0_0_b41c11b347ee3cf6e49aec61fb63790e.jpg.webp
"Мы не готовы пойти на компромисс (с Россией - ред.) ради очень важных вещей и ценностей", - сказал Ермак.По данным агентства, он не смог четко ответить на вопрос, как Киев оценивает высказывания экс-президента США Дональда Трампа о решении конфликта на Украине в случае его переизбрания. Однако заверил, что Украина якобы в любом случае будет воздействовать на новую американскую администрацию, чтобы она продолжала помогать Киеву.Трамп неоднократно указывал, что в случае своего переизбрания намерен добиться быстрого урегулирования конфликта между РФ и Украиной.Ранее экс-глава миссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и экс-советник американского Центрального командования Майкл Гфеллер заявляли, что Россия побеждает в конфликте на Украине, с Москвой пора договариваться о перемирии. Подробнее о возможных путях завершения конфликта - в материале Орбан впервые за 12 лет приехал к Зеленскому, чтобы обсудить пути решения украинского конфликта на сайте Украина.ру.
украина
россия
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/1d/1041318435_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_5b31b215efcf54f750bf9d3a6332acea.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, киев, андрей ермак, дональд трамп, владимир путин
Новости, Украина, Россия, Киев, Андрей Ермак, Дональд Трамп, Владимир Путин
Киев не готов пойти на компромисс с Россией - Ермак
12:19 03.07.2024 (обновлено: 12:20 03.07.2024)
Украина не пойдет на компромисс с Россией и не уступит территории ради прекращения боевых действий. Об этом заявил находящийся с визитом в Вашингтоне глава Офиса Зеленского Андрей Ермак, передает агентство Рейтер
"Мы не готовы пойти на компромисс (с Россией - ред.) ради очень важных вещей и ценностей", - сказал Ермак.
По данным агентства, он не смог четко ответить на вопрос, как Киев оценивает высказывания экс-президента США Дональда Трампа о решении конфликта на Украине в случае его переизбрания.
Однако заверил, что Украина якобы в любом случае будет воздействовать на новую американскую администрацию, чтобы она продолжала помогать Киеву.
Трамп неоднократно указывал, что в случае своего переизбрания намерен добиться быстрого урегулирования конфликта между РФ и Украиной.
Ранее экс-глава миссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и экс-советник американского Центрального командования Майкл Гфеллер заявляли, что Россия побеждает в конфликте на Украине, с Москвой пора договариваться о перемирии.