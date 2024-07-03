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Киев не готов пойти на компромисс с Россией - Ермак

Киев не готов пойти на компромисс с Россией - Ермак - 03.07.2024 Украина.ру

Киев не готов пойти на компромисс с Россией - Ермак

Украина не пойдет на компромисс с Россией и не уступит территории ради прекращения боевых действий. Об этом заявил находящийся с визитом в Вашингтоне глава Офиса Зеленского Андрей Ермак, передает агентство Рейтер

2024-07-03T12:19

2024-07-03T12:19

2024-07-03T12:20

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"Мы не готовы пойти на компромисс (с Россией - ред.) ради очень важных вещей и ценностей", - сказал Ермак.По данным агентства, он не смог четко ответить на вопрос, как Киев оценивает высказывания экс-президента США Дональда Трампа о решении конфликта на Украине в случае его переизбрания. Однако заверил, что Украина якобы в любом случае будет воздействовать на новую американскую администрацию, чтобы она продолжала помогать Киеву.Трамп неоднократно указывал, что в случае своего переизбрания намерен добиться быстрого урегулирования конфликта между РФ и Украиной.Ранее экс-глава миссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и экс-советник американского Центрального командования Майкл Гфеллер заявляли, что Россия побеждает в конфликте на Украине, с Москвой пора договариваться о перемирии. Подробнее о возможных путях завершения конфликта - в материале Орбан впервые за 12 лет приехал к Зеленскому, чтобы обсудить пути решения украинского конфликта на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, киев, андрей ермак, дональд трамп, владимир путин