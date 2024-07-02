Орбан впервые за 12 лет приехал к Зеленскому, чтобы обсудить пути решения украинского конфликта
10:07 02.07.2024 (обновлено: 10:19 02.07.2024)
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
В понедельник, 2 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев. Этот визит стал первым за много лет, пишет издание "Европейская правда"
Как уточняется, кортеж Орбана, состоящий из множества автомобилей, прибыл к посольству Венгрии в украинской столице. В ходе визита запланированы переговоры с Владимиром Зеленским и другими представителями киевского режима.
По данным издания Index, Орбан накануне визита в Киев анонсировал "первые шаги" для содействия миру на Украине.
Венгерский премьер не посещал Украину ни при каденции Владимира Зеленского, ни при предыдущем президенте Петре Порошенко. В последний раз Орбан был Киеве в 2012 году для встречи пятым президентом Украины Виктором Януковичем.
После встречи Владимир Зеленский заявил, что переговоры о мире на Украине возможны только при участии посредников и по согласованию предложения с Киевом. Он исключил возможность прямых переговоров с российской стороной, вместо чего объявил, что другие государства обязаны принять участие в выработке мирного плана и затем предложить его РФ.
27 июня, 15:34Орбан требует признать Закарпатье традиционной венгерской областью В обмен на согласие не препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз Будапешт выдвинул 11 требований, среди которых особое место занимает защита прав венгров. В рамках этого вопроса Венгрия потребовала признать всё Закарпатье традиционно венгерским, передает "ЕвроПравда"