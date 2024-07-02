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Орбан впервые за 12 лет приехал к Зеленскому, чтобы обсудить пути решения украинского конфликта

Орбан впервые за 12 лет приехал к Зеленскому, чтобы обсудить пути решения украинского конфликта - 02.07.2024 Украина.ру

Орбан впервые за 12 лет приехал к Зеленскому, чтобы обсудить пути решения украинского конфликта

В понедельник, 2 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев. Этот визит стал первым за много лет, пишет издание "Европейская правда"

2024-07-02T10:07

2024-07-02T10:07

2024-07-02T10:19

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Как уточняется, кортеж Орбана, состоящий из множества автомобилей, прибыл к посольству Венгрии в украинской столице. В ходе визита запланированы переговоры с Владимиром Зеленским и другими представителями киевского режима. По данным издания Index, Орбан накануне визита в Киев анонсировал "первые шаги" для содействия миру на Украине. Венгерский премьер не посещал Украину ни при каденции Владимира Зеленского, ни при предыдущем президенте Петре Порошенко. В последний раз Орбан был Киеве в 2012 году для встречи пятым президентом Украины Виктором Януковичем. Напомним, накануне Орбан и Зеленский виделись на полях саммита лидеров ЕС в Брюсселе. Украинские СМИ распространили ролик на котором оба лидера о чем-то оживленно дискутируют. Звук на видео отсутствовал. После встречи Владимир Зеленский заявил, что переговоры о мире на Украине возможны только при участии посредников и по согласованию предложения с Киевом. Он исключил возможность прямых переговоров с российской стороной, вместо чего объявил, что другие государства обязаны принять участие в выработке мирного плана и затем предложить его РФ.Подробнее о том, каковы шансы Венгрии изменить ситуацию в Евросоюзе читайте в интервью члена Общественной палаты Москвы, Заслуженного адвоката России Дмитрия Краснова на Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240627/1055883923.html

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новости, владимир зеленский, виктор орбан, украина, венгрия, ес, сво, переговоры