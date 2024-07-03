Президент Финляндии назвал способ завершить украинский конфликт одним звонком из Китая
09:23 03.07.2024 (обновлено: 09:34 03.07.2024)
© East News / FOTOLINK/AP
© East News / FOTOLINK/AP
Боевые действия на Украине, как и весь конфликт, могли бы завершиться "одним звонком" китайской стороны, если бы власти КНР пожелали урегулировать ситуацию. Об этом газете Bloomberg заявил президент Финляндии Александр Стубб
По его словам, слово представителей КНР имеет большой вес из-за якобы высокой зависимости России от Китая.
"Россия сейчас так зависима от Китая. Один телефонный звонок от председателя Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис", — приводит издание слова финского лидера.
Стубб также полагает, что если бы председатель КНР настоял на начале переговоров, Москва немедленно пошла бы на диалог.
Подобное заявление политик уже делал в середине июня. Тогда президент Финляндии призвал Китай повлиять на Владимира Путина.
Российская сторона никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, в то время как в Офисе президента Украины регулярно ставят безальтернативные условия для начала диалога по разрешению конфликта. Накануне Владимир Зеленский снова повторил: переговоры о мире на Украине возможны только при участии посредников (в формате по типу "зерновой сделки") и по согласованию предложения с Киевом.
Комментируя якобы зависимость РФ от КНР президент России Владимир Путин еще в прошлом году заявил, что связи Москвы и Пекина носят стратегический характер и их невозможно охарактеризовать как зависимые.
Какой маневр совершила российская дипломатия, заключив договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, читайте в интервью директора Центра политической информации Алексея Мухина на сайте Украина.ру.