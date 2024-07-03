Президент Финляндии назвал способ завершить украинский конфликт одним звонком из Китая - 03.07.2024 Украина.ру
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Президент Финляндии назвал способ завершить украинский конфликт одним звонком из Китая
Президент Финляндии назвал способ завершить украинский конфликт одним звонком из Китая - 03.07.2024 Украина.ру
Президент Финляндии назвал способ завершить украинский конфликт одним звонком из Китая
Боевые действия на Украине, как и весь конфликт, могли бы завершиться "одним звонком" китайской стороны, если бы власти КНР пожелали урегулировать ситуацию. Об этом газете Bloomberg заявил президент Финляндии Александр Стубб
2024-07-03T09:23
2024-07-03T09:34
новости
александр стубб
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си цзиньпин
владимир зеленский
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По его словам, слово представителей КНР имеет большой вес из-за якобы высокой зависимости России от Китая. Стубб также полагает, что если бы председатель КНР настоял на начале переговоров, Москва немедленно пошла бы на диалог. Подобное заявление политик уже делал в середине июня. Тогда президент Финляндии призвал Китай повлиять на Владимира Путина. Российская сторона никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, в то время как в Офисе президента Украины регулярно ставят безальтернативные условия для начала диалога по разрешению конфликта. Накануне Владимир Зеленский снова повторил: переговоры о мире на Украине возможны только при участии посредников (в формате по типу "зерновой сделки") и по согласованию предложения с Киевом. Комментируя якобы зависимость РФ от КНР президент России Владимир Путин еще в прошлом году заявил, что связи Москвы и Пекина носят стратегический характер и их невозможно охарактеризовать как зависимые.Какой маневр совершила российская дипломатия, заключив договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, читайте в интервью директора Центра политической информации Алексея Мухина на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, александр стубб, украина, россия, китай, си цзиньпин, владимир зеленский, сво, переговоры
Новости, Александр Стубб, Украина, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Зеленский, СВО, переговоры

Президент Финляндии назвал способ завершить украинский конфликт одним звонком из Китая

09:23 03.07.2024 (обновлено: 09:34 03.07.2024)
 
© East News / FOTOLINK/AP
- РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© East News / FOTOLINK/AP
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Боевые действия на Украине, как и весь конфликт, могли бы завершиться "одним звонком" китайской стороны, если бы власти КНР пожелали урегулировать ситуацию. Об этом газете Bloomberg заявил президент Финляндии Александр Стубб
По его словам, слово представителей КНР имеет большой вес из-за якобы высокой зависимости России от Китая.
"Россия сейчас так зависима от Китая. Один телефонный звонок от председателя Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис", — приводит издание слова финского лидера.
Стубб также полагает, что если бы председатель КНР настоял на начале переговоров, Москва немедленно пошла бы на диалог.
Подобное заявление политик уже делал в середине июня. Тогда президент Финляндии призвал Китай повлиять на Владимира Путина.
Российская сторона никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, в то время как в Офисе президента Украины регулярно ставят безальтернативные условия для начала диалога по разрешению конфликта. Накануне Владимир Зеленский снова повторил: переговоры о мире на Украине возможны только при участии посредников (в формате по типу "зерновой сделки") и по согласованию предложения с Киевом.
Комментируя якобы зависимость РФ от КНР президент России Владимир Путин еще в прошлом году заявил, что связи Москвы и Пекина носят стратегический характер и их невозможно охарактеризовать как зависимые.
Какой маневр совершила российская дипломатия, заключив договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, читайте в интервью директора Центра политической информации Алексея Мухина на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 23.06.2024
23 июня, 16:24
"Китай – это вирус". В борьбе с ее врагами Америке дозволено всёАгентство Reuters провело расследование, которое добавило характерные штрихи к моральному портрету западной демократии.
 
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