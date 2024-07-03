https://ukraina.ru/20240703/1056023727.html

Президент Финляндии назвал способ завершить украинский конфликт одним звонком из Китая

Президент Финляндии назвал способ завершить украинский конфликт одним звонком из Китая - 03.07.2024 Украина.ру

Президент Финляндии назвал способ завершить украинский конфликт одним звонком из Китая

Боевые действия на Украине, как и весь конфликт, могли бы завершиться "одним звонком" китайской стороны, если бы власти КНР пожелали урегулировать ситуацию. Об этом газете Bloomberg заявил президент Финляндии Александр Стубб

2024-07-03T09:23

2024-07-03T09:23

2024-07-03T09:34

новости

александр стубб

украина

россия

китай

си цзиньпин

владимир зеленский

сво

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101208/94/1012089433_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_3fac321939c939a8180915f727df51e3.jpg.webp

По его словам, слово представителей КНР имеет большой вес из-за якобы высокой зависимости России от Китая. Стубб также полагает, что если бы председатель КНР настоял на начале переговоров, Москва немедленно пошла бы на диалог. Подобное заявление политик уже делал в середине июня. Тогда президент Финляндии призвал Китай повлиять на Владимира Путина. Российская сторона никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, в то время как в Офисе президента Украины регулярно ставят безальтернативные условия для начала диалога по разрешению конфликта. Накануне Владимир Зеленский снова повторил: переговоры о мире на Украине возможны только при участии посредников (в формате по типу "зерновой сделки") и по согласованию предложения с Киевом. Комментируя якобы зависимость РФ от КНР президент России Владимир Путин еще в прошлом году заявил, что связи Москвы и Пекина носят стратегический характер и их невозможно охарактеризовать как зависимые.Какой маневр совершила российская дипломатия, заключив договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, читайте в интервью директора Центра политической информации Алексея Мухина на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240623/1055800282.html

украина

россия

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр стубб, украина, россия, китай, си цзиньпин, владимир зеленский, сво, переговоры