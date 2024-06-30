"Фактически заключили договор с Китаем": Мухин рассказал о маневре российской дипломатии - 30.06.2024 Украина.ру
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"Фактически заключили договор с Китаем": Мухин рассказал о маневре российской дипломатии
"Фактически заключили договор с Китаем": Мухин рассказал о маневре российской дипломатии - 30.06.2024 Украина.ру
"Фактически заключили договор с Китаем": Мухин рассказал о маневре российской дипломатии
Директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру рассказал о маневре российской дипломатии при недавнем заключении договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР
2024-06-30T03:20
2024-06-30T03:20
договор
новости
россия
китай
алексей мухин
кндр
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"Согласно этому договору, КНДР в случае агрессии против России должна будет вмешаться в этот конфликт. Это приведет к тому, что северокорейская территория тоже будет атакована. А вот тут начинается самое интересное. Потому что у Пхеньяна есть точно такой же договор с Пекином, согласно которому Китай должен будет вмешаться в конфликт на стороне КНДР в случае нападения на нее. То есть фактически Россия заключила сквозной договор с Китаем", - объяснил Мухин.Он указал, что США прямо запрещали Пекину вступать в какие-либо военно-политические альянсы с Москвой. И в данном случае КНР этот запрет и не нарушил.Подробнее о договоре РФ и КНДР — в материале Александра Порунова и Кирилла Курбатова Алексей Мухин: Россия, КНДР и Китай нанесли США такой удар, о котором они даже не догадываются на сайте Украина.ру.
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договор, новости, россия, китай, алексей мухин, кндр
договор, Новости, Россия, Китай, Алексей Мухин, КНДР

"Фактически заключили договор с Китаем": Мухин рассказал о маневре российской дипломатии

03:20 30.06.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорода мира. Шанхай Китай флаг
Города мира. Шанхай Китай флаг - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру рассказал о маневре российской дипломатии при недавнем заключении договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР
"Согласно этому договору, КНДР в случае агрессии против России должна будет вмешаться в этот конфликт. Это приведет к тому, что северокорейская территория тоже будет атакована. А вот тут начинается самое интересное. Потому что у Пхеньяна есть точно такой же договор с Пекином, согласно которому Китай должен будет вмешаться в конфликт на стороне КНДР в случае нападения на нее. То есть фактически Россия заключила сквозной договор с Китаем", - объяснил Мухин.
Он указал, что США прямо запрещали Пекину вступать в какие-либо военно-политические альянсы с Москвой. И в данном случае КНР этот запрет и не нарушил.
"И волки сыты, и овцы целы. Так бы я охарактеризовал этот маневр российской дипломатии", - отметил он.
Подробнее о договоре РФ и КНДР — в материале Александра Порунова и Кирилла Курбатова Алексей Мухин: Россия, КНДР и Китай нанесли США такой удар, о котором они даже не догадываются на сайте Украина.ру.
 
договорНовостиРоссияКитайАлексей МухинКНДР
 
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