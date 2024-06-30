"Фактически заключили договор с Китаем": Мухин рассказал о маневре российской дипломатии
Директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру рассказал о маневре российской дипломатии при недавнем заключении договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР
"Согласно этому договору, КНДР в случае агрессии против России должна будет вмешаться в этот конфликт. Это приведет к тому, что северокорейская территория тоже будет атакована. А вот тут начинается самое интересное. Потому что у Пхеньяна есть точно такой же договор с Пекином, согласно которому Китай должен будет вмешаться в конфликт на стороне КНДР в случае нападения на нее. То есть фактически Россия заключила сквозной договор с Китаем", - объяснил Мухин.
Он указал, что США прямо запрещали Пекину вступать в какие-либо военно-политические альянсы с Москвой. И в данном случае КНР этот запрет и не нарушил.
"И волки сыты, и овцы целы. Так бы я охарактеризовал этот маневр российской дипломатии", - отметил он.
Подробнее о договоре РФ и КНДР — в материале Александра Порунова и Кирилла Курбатова Алексей Мухин: Россия, КНДР и Китай нанесли США такой удар, о котором они даже не догадываются на сайте Украина.ру.