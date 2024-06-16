Президент Финляндии призвал Китай повлиять на Путина - 16.06.2024 Украина.ру
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Президент Финляндии призвал Китай повлиять на Путина
Президент Финляндии призвал Китай повлиять на Путина - 16.06.2024 Украина.ру
Президент Финляндии призвал Китай повлиять на Путина
Ключевую роль в урегулировании конфликта на Украине может сыграть Китай. Об этом 16 июня заявил журналистам на саммите в Швейцарии президент Финляндии Александр Стубб
2024-06-16T10:15
2024-06-16T10:15
новости
финляндия
александр стубб
китай
украина
владимир путин
россия
конфликт
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"Я настоятельно призываю Китай повлиять на Путина, чтобы он прекратил эту войну и вывел войска", — процитировал слова Стубба Yle.Президент Финляндии также отметил роль глобального Юга, Африки, стран Азии и Ближнего Востока в достижении мира.Как сообщало издание Украина.ру, президент Путин встречался в мае с лидером Китая Си Цзиньпином. Тогда китайская сторона заявила, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции по Украине, если ее признают Москва и Киев и при условиях их равного участия в этом мероприятии.О характере российско-китайских отношений читайте в материале "США сами создают альянс Китай-Россия-Иран-КНДР". Итоги первого дня визита Владимира Путина в Китай
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новости, финляндия, александр стубб, китай, украина, владимир путин, россия, конфликт
Новости, Финляндия, Александр Стубб, Китай, Украина, Владимир Путин, Россия, конфликт

Президент Финляндии призвал Китай повлиять на Путина

10:15 16.06.2024
 
© РадиусАлександер Стубб
Александер Стубб
© Радиус
Читать в
Ключевую роль в урегулировании конфликта на Украине может сыграть Китай. Об этом 16 июня заявил журналистам на саммите в Швейцарии президент Финляндии Александр Стубб
"Я настоятельно призываю Китай повлиять на Путина, чтобы он прекратил эту войну и вывел войска", — процитировал слова Стубба Yle.
Президент Финляндии также отметил роль глобального Юга, Африки, стран Азии и Ближнего Востока в достижении мира.

Как сообщало издание Украина.ру, президент Путин встречался в мае с лидером Китая Си Цзиньпином. Тогда китайская сторона заявила, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции по Украине, если ее признают Москва и Киев и при условиях их равного участия в этом мероприятии.

О характере российско-китайских отношений читайте в материале "США сами создают альянс Китай-Россия-Иран-КНДР". Итоги первого дня визита Владимира Путина в Китай
 
НовостиФинляндияАлександр СтуббКитайУкраинаВладимир ПутинРоссияконфликт
 
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