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Президент Финляндии призвал Китай повлиять на Путина
Президент Финляндии призвал Китай повлиять на Путина - 16.06.2024 Украина.ру
Президент Финляндии призвал Китай повлиять на Путина
Ключевую роль в урегулировании конфликта на Украине может сыграть Китай. Об этом 16 июня заявил журналистам на саммите в Швейцарии президент Финляндии Александр Стубб
2024-06-16T10:15
2024-06-16T10:15
2024-06-16T10:15
новости
финляндия
александр стубб
китай
украина
владимир путин
россия
конфликт
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"Я настоятельно призываю Китай повлиять на Путина, чтобы он прекратил эту войну и вывел войска", — процитировал слова Стубба Yle.Президент Финляндии также отметил роль глобального Юга, Африки, стран Азии и Ближнего Востока в достижении мира.Как сообщало издание Украина.ру, президент Путин встречался в мае с лидером Китая Си Цзиньпином. Тогда китайская сторона заявила, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции по Украине, если ее признают Москва и Киев и при условиях их равного участия в этом мероприятии.О характере российско-китайских отношений читайте в материале "США сами создают альянс Китай-Россия-Иран-КНДР". Итоги первого дня визита Владимира Путина в Китай
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, финляндия, александр стубб, китай, украина, владимир путин, россия, конфликт
Новости, Финляндия, Александр Стубб, Китай, Украина, Владимир Путин, Россия, конфликт
Президент Финляндии призвал Китай повлиять на Путина
Ключевую роль в урегулировании конфликта на Украине может сыграть Китай. Об этом 16 июня заявил журналистам на саммите в Швейцарии президент Финляндии Александр Стубб
"Я настоятельно призываю Китай повлиять на Путина, чтобы он прекратил эту войну и вывел войска", — процитировал слова Стубба Yle.
Президент Финляндии также отметил роль глобального Юга, Африки, стран Азии и Ближнего Востока в достижении мира.
Как сообщало издание Украина.ру, президент Путин встречался в мае с лидером Китая Си Цзиньпином. Тогда китайская сторона заявила, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции по Украине, если ее признают Москва и Киев и при условиях их равного участия в этом мероприятии.О характере российско-китайских отношений читайте в материале "США сами создают альянс Китай-Россия-Иран-КНДР". Итоги первого дня визита Владимира Путина в Китай