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Президент Финляндии призвал Китай повлиять на Путина

Президент Финляндии призвал Китай повлиять на Путина - 16.06.2024 Украина.ру

Президент Финляндии призвал Китай повлиять на Путина

Ключевую роль в урегулировании конфликта на Украине может сыграть Китай. Об этом 16 июня заявил журналистам на саммите в Швейцарии президент Финляндии Александр Стубб

2024-06-16T10:15

2024-06-16T10:15

2024-06-16T10:15

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финляндия

александр стубб

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россия

конфликт

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"Я настоятельно призываю Китай повлиять на Путина, чтобы он прекратил эту войну и вывел войска", — процитировал слова Стубба Yle.Президент Финляндии также отметил роль глобального Юга, Африки, стран Азии и Ближнего Востока в достижении мира.Как сообщало издание Украина.ру, президент Путин встречался в мае с лидером Китая Си Цзиньпином. Тогда китайская сторона заявила, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции по Украине, если ее признают Москва и Киев и при условиях их равного участия в этом мероприятии.О характере российско-китайских отношений читайте в материале "США сами создают альянс Китай-Россия-Иран-КНДР". Итоги первого дня визита Владимира Путина в Китай

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новости, финляндия, александр стубб, китай, украина, владимир путин, россия, конфликт