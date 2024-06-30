Зеленский оценил вероятность прямых переговоров с Путиным без посредников - 30.06.2024 Украина.ру
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Зеленский оценил вероятность прямых переговоров с Путиным без посредников
Зеленский оценил вероятность прямых переговоров с Путиным без посредников - 30.06.2024 Украина.ру
Зеленский оценил вероятность прямых переговоров с Путиным без посредников
Переговоры о мире на Украине возможны только при участии посредников и по согласованию предложения с Киевом. Такие условия выдвинул Владимир Зеленский в ходе интервью изданию The Philadelphia Inquirer
2024-06-30T17:23
2024-06-30T17:30
новости
владимир зеленский
россия
украина
владимир путин
переговоры
сво
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Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, он исключил возможность прямых переговоров с российской стороной, вместо чего объявил, что другие государства обязаны принять участие в выработке мирного плана (вероятно, имея ввиду анонсированный ранее второй саммит по Украине) и затем предложить его РФ. Зеленский допустил ведение переговоров только с участием посредников в параллельном формате по типу "зерновой сделки". Помимо этого, он заявил, что президент России Владимир Путин "утратит желание вести долгую войну против Украины", потому как армия РФ якобы испытывает дефицит артиллерии и снарядов. Ранее Зеленский заявлял о готовности возобновить переговоры для скорейшего завершения боевых действий, потому как "Украина не хочет, чтобы война продолжалась годами". После он объявил о разработке некого плана завершения конфликта.Депутат украинского парламента Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, считает, что Зеленскому следует пойти на мир с Россией до того, как в США пройдут выборы, так как "после них он может стать проблемой для реализации планов нового президента".Когда России начинать переговоры по Украине читайте в интервью философа, социолога и политолога Александра Дугина на Украина.ру.
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новости, владимир зеленский, россия, украина, владимир путин, переговоры, сво
Новости, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Владимир Путин, переговоры, СВО

Зеленский оценил вероятность прямых переговоров с Путиным без посредников

17:23 30.06.2024 (обновлено: 17:30 30.06.2024)
 
Зеленский в форме
Зеленский в форме
Читать в
Переговоры о мире на Украине возможны только при участии посредников и по согласованию предложения с Киевом. Такие условия выдвинул Владимир Зеленский в ходе интервью изданию The Philadelphia Inquirer
Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, он исключил возможность прямых переговоров с российской стороной, вместо чего объявил, что другие государства обязаны принять участие в выработке мирного плана (вероятно, имея ввиду анонсированный ранее второй саммит по Украине) и затем предложить его РФ.
Зеленский допустил ведение переговоров только с участием посредников в параллельном формате по типу "зерновой сделки".
Помимо этого, он заявил, что президент России Владимир Путин "утратит желание вести долгую войну против Украины", потому как армия РФ якобы испытывает дефицит артиллерии и снарядов.
Ранее Зеленский заявлял о готовности возобновить переговоры для скорейшего завершения боевых действий, потому как "Украина не хочет, чтобы война продолжалась годами". После он объявил о разработке некого плана завершения конфликта.
Депутат украинского парламента Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, считает, что Зеленскому следует пойти на мир с Россией до того, как в США пройдут выборы, так как "после них он может стать проблемой для реализации планов нового президента".
Когда России начинать переговоры по Украине читайте в интервью философа, социолога и политолога Александра Дугина на Украина.ру.
Владимир Зеленский
24 мая, 05:30
Нелегитимный. Петр Скоробогатый о том, почему на переговорах Украину должен представлять другой человекЗеленский - нелегитимный президент, поэтому на переговорах Украину должен другой человек, который поставит свою подпись под документом. В этом вопросе российская сторона не доверяет не только Украине, но и западным политикам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
 
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