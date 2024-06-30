Зеленский оценил вероятность прямых переговоров с Путиным без посредников
17:23 30.06.2024 (обновлено: 17:30 30.06.2024)
Зеленский в форме
Переговоры о мире на Украине возможны только при участии посредников и по согласованию предложения с Киевом. Такие условия выдвинул Владимир Зеленский в ходе интервью изданию The Philadelphia Inquirer
Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, он исключил возможность прямых переговоров с российской стороной, вместо чего объявил, что другие государства обязаны принять участие в выработке мирного плана (вероятно, имея ввиду анонсированный ранее второй саммит по Украине) и затем предложить его РФ.
Зеленский допустил ведение переговоров только с участием посредников в параллельном формате по типу "зерновой сделки".
Помимо этого, он заявил, что президент России Владимир Путин "утратит желание вести долгую войну против Украины", потому как армия РФ якобы испытывает дефицит артиллерии и снарядов.
Депутат украинского парламента Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, считает, что Зеленскому следует пойти на мир с Россией до того, как в США пройдут выборы, так как "после них он может стать проблемой для реализации планов нового президента".
24 мая, 05:30Нелегитимный. Петр Скоробогатый о том, почему на переговорах Украину должен представлять другой человекЗеленский - нелегитимный президент, поэтому на переговорах Украину должен другой человек, который поставит свою подпись под документом. В этом вопросе российская сторона не доверяет не только Украине, но и западным политикам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый