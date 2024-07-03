"Просто хотел сбежать на волю". Украинские эксперты о реставрации крепостного права в стране - 03.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240703/1056010373.html
"Просто хотел сбежать на волю". Украинские эксперты о реставрации крепостного права в стране
"Просто хотел сбежать на волю". Украинские эксперты о реставрации крепостного права в стране - 03.07.2024 Украина.ру
"Просто хотел сбежать на волю". Украинские эксперты о реставрации крепостного права в стране
В украинском экспертном сообществе начинают понимать, что до границ 1991 года киевский режим вряд ли когда-либо дойдет, а вот в состояние до 1861 года (год отмены крепостного права – ред.) он страну уже успешно вернул: простые украинцы фактически стали крепостными.
2024-07-03T04:29
2024-07-03T04:29
эксклюзив
сво
украина
всу
мобилизация
уклонисты
потери всу
анатолий шарий
алексей арестович
игорь мосийчук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/16/1055791566_0:0:969:546_1920x0_80_0_0_834b27e24783b5ed11de93183ce64ee2.jpg
Ситуация на Украине все больше накаляется. Люди пытаются спастись от мобилизации, но эти попытки становятся все более рискованными. В Черновицкой области на границе с Румынией пограничник застрелил мужчину, который пытался бежать с территории Украины. По данным правоохранительных органов, нелегалов было двое, во время задержания они якобы оказали сопротивление. В результате одного из них застрелили, другого ранили."Пограничники хладнокровно застрелили человека, пустили ему пулю в голову. Человек не делал ничего страшного, ужасного, просто хотел сбежать на волю", - констатировал в своем видеоблоге украинский адвокат Тарас Никифорчук. Он рассказал, что этот случай не единственный, еще одного беглеца тоже застрелили пограничники.Адвокат предположил, что количество пострадавших от пограничников украинцев, которые хотели "сбежать из нашей замечательной страны", куда больше объявленных цифр (согласно которым, в Тисе с начала конфликта нашли 30 тел, а за последний месяц – восемь)."Честно сказать, тут даже вопрос не к их (пограничников – ред.) руководству, а – каким быть надо негодяем, чтобы безоружных людей расстреливать прямо из огнестрельного оружия в голову?", - сказал Никифорчук. И продемонстрировал видео, где пограничник угрожает уклонистам расстрелом.Народ Украины содержит пограничников на свои деньги, а те стреляют в народ. Значит, им дана соответствующая команда, считает экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он отметил в своем блоге, что украинской власти надо бы разбираться с коррупционерами, а не с пенсионерами, которые, по версии СБУ, якобы собирались устроить госпереворот.Напомним, в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что задержана группа "общественников", которые якобы планировали захватить здание Верховной Рады, отстранить от власти военно-политическое руководство страны, а также устроить в центре Киева беспорядки.Не все верят в официальную версию. Причина репрессий в том, что "данные общественные организации хотели начать публичные протесты против политики Зеленского/Ермака (против роста тарифов, цен и т.д.)" - информирует популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный". По мнению авторов канала, это убило бы рейтинг Зеленского.С рейтингом у него и без того плохо. Не потому ли Зеленский заговорил о необходимости мира даже ценой потери территорий? Как отметил в своём блоге покинувший страну украинский журналист-расследователь Анатолий Шарий, на Украине за такие речи сажают.Но вернемся к ситуации на границах. Есть информация, что пограничники минируют берег Тисы, или имитируют минирование. Как предположил экс-депутат Рады, участник карательной АТО на Донбассе Игорь Мосийчук*, цель одна: "Они (власти – ред.) боятся, что украинцы начнут массово бежать через границу".Пограничники этого не подтверждают, но они не подтверждают и взятки, и расстрелы, отметил по этому поводу Никифорчук. Он показал фрагменты записи, на которой представитель Госпогранслужбы Украины говорит о том, что вблизи границы ежедневно задерживают около ста человек. При этом используется большое количество самых разнообразных технических средств (тепловизоры, беспилотники, фотоловушки и пр.). Адвокат предложил зрителям самим сделать вывод, с кем воюют украинские пограничники.Воюют со своим же народом, который плавно переводится в разряд крепостных. По крайней мере, граждане Украины мужского пола являются фактически крепостными, ведь они прикреплены к земле и не могут уехать, обрисовал реалии украинской жизни покинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович*.В интервью политологу Юрию Романенко* он напомнил, что Зеленский в Брюсселе говорил, что надо мириться (с Россией – ред.), так как "слишком большие потери". А это означает разворот Киева на 180 градусов. И обывателю, которого столько времени убеждали, что потери ВСУ в десять раз меньше, чем потери ВС РФ, сложно будет принять этот разворот.Но что делают с самим этим обывателем? Это все не остается незамеченным на Западе. The Associated Press сдержанно отмечает, что Украина ради противостояния с Россией вынуждена "временно приостановить или ограничить некоторые демократические идеалы".Насколько это "временно" - посмотрим.Подробнее о том, что происходит в , читайте в материале Александра Чаленко "Под Торецком ВСУ убивают беженцев, а в Херсоне не осталось кадровых частей – они гибнут под Харьковом"* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20240702/1055976001.html
https://ukraina.ru/20240630/1055936288.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/16/1055791566_0:0:747:560_1920x0_80_0_0_27638f2f1c0a51a675aa83f715a68c53.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, уклонисты, потери всу, анатолий шарий, алексей арестович, игорь мосийчук, соскин, сбу, политика, эксперты, пограничники
Эксклюзив, СВО, Украина, ВСУ, мобилизация, уклонисты, потери ВСУ, Анатолий Шарий, Алексей Арестович, Игорь Мосийчук, Соскин, СБУ, политика, эксперты, пограничники

"Просто хотел сбежать на волю". Украинские эксперты о реставрации крепостного права в стране

04:29 03.07.2024
 
© Фото : скриншот видео из соцсетейзадержанные на украино-молдавской границе
задержанные на украино-молдавской границе - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : скриншот видео из соцсетей
Читать в
Сергей Зуев
Все материалы
В украинском экспертном сообществе начинают понимать, что до границ 1991 года киевский режим вряд ли когда-либо дойдет, а вот в состояние до 1861 года (год отмены крепостного права – ред.) он страну уже успешно вернул: простые украинцы фактически стали крепостными.
Ситуация на Украине все больше накаляется. Люди пытаются спастись от мобилизации, но эти попытки становятся все более рискованными. В Черновицкой области на границе с Румынией пограничник застрелил мужчину, который пытался бежать с территории Украины. По данным правоохранительных органов, нелегалов было двое, во время задержания они якобы оказали сопротивление. В результате одного из них застрелили, другого ранили.
"Пограничники хладнокровно застрелили человека, пустили ему пулю в голову. Человек не делал ничего страшного, ужасного, просто хотел сбежать на волю", - констатировал в своем видеоблоге украинский адвокат Тарас Никифорчук. Он рассказал, что этот случай не единственный, еще одного беглеца тоже застрелили пограничники.
Адвокат предположил, что количество пострадавших от пограничников украинцев, которые хотели "сбежать из нашей замечательной страны", куда больше объявленных цифр (согласно которым, в Тисе с начала конфликта нашли 30 тел, а за последний месяц – восемь).
"Честно сказать, тут даже вопрос не к их (пограничников – ред.) руководству, а – каким быть надо негодяем, чтобы безоружных людей расстреливать прямо из огнестрельного оружия в голову?", - сказал Никифорчук. И продемонстрировал видео, где пограничник угрожает уклонистам расстрелом.
Народ Украины содержит пограничников на свои деньги, а те стреляют в народ. Значит, им дана соответствующая команда, считает экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он отметил в своем блоге, что украинской власти надо бы разбираться с коррупционерами, а не с пенсионерами, которые, по версии СБУ, якобы собирались устроить госпереворот.
Города мира. Львов - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Вчера, 05:42
Когда киевский режим станет львовским. Украинские эксперты о войне и миреНа Украине начали задумываться над тем, не пора ли признать перемогой (победой. — Ред.) потерю территорий при условии сохранения режима хоть на каких-то территориях. Иначе власть имущие могут потерять все
Напомним, в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что задержана группа "общественников", которые якобы планировали захватить здание Верховной Рады, отстранить от власти военно-политическое руководство страны, а также устроить в центре Киева беспорядки.
Не все верят в официальную версию. Причина репрессий в том, что "данные общественные организации хотели начать публичные протесты против политики Зеленского/Ермака (против роста тарифов, цен и т.д.)" - информирует популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный". По мнению авторов канала, это убило бы рейтинг Зеленского.
С рейтингом у него и без того плохо. Не потому ли Зеленский заговорил о необходимости мира даже ценой потери территорий? Как отметил в своём блоге покинувший страну украинский журналист-расследователь Анатолий Шарий, на Украине за такие речи сажают.
Но вернемся к ситуации на границах. Есть информация, что пограничники минируют берег Тисы, или имитируют минирование. Как предположил экс-депутат Рады, участник карательной АТО на Донбассе Игорь Мосийчук*, цель одна: "Они (власти – ред.) боятся, что украинцы начнут массово бежать через границу".
Пограничники этого не подтверждают, но они не подтверждают и взятки, и расстрелы, отметил по этому поводу Никифорчук. Он показал фрагменты записи, на которой представитель Госпогранслужбы Украины говорит о том, что вблизи границы ежедневно задерживают около ста человек. При этом используется большое количество самых разнообразных технических средств (тепловизоры, беспилотники, фотоловушки и пр.). Адвокат предложил зрителям самим сделать вывод, с кем воюют украинские пограничники.
Воюют со своим же народом, который плавно переводится в разряд крепостных. По крайней мере, граждане Украины мужского пола являются фактически крепостными, ведь они прикреплены к земле и не могут уехать, обрисовал реалии украинской жизни покинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович*.
- РИА Новости, 1920, 30.06.2024
30 июня, 13:31
Продолжение войны - это конец Украины. Украинские эксперты о взрывоопасной ситуации в странеВ украинском экспертном сообществе обсуждают, к чему может привести дальнейшая эскалация конфликта, почему на этом настаивают прибалтийские страны и как все это может сказаться на ситуации внутри Украины, которая и так уже накалена до предела.
В интервью политологу Юрию Романенко* он напомнил, что Зеленский в Брюсселе говорил, что надо мириться (с Россией – ред.), так как "слишком большие потери". А это означает разворот Киева на 180 градусов. И обывателю, которого столько времени убеждали, что потери ВСУ в десять раз меньше, чем потери ВС РФ, сложно будет принять этот разворот.
Но что делают с самим этим обывателем?

"Как называются люди, которые по праву рождения прикреплены к земле и не могут выехать? Крепостные. Кем являются граждане Украины мужского пола сегодня? Крепостными. ХХІ век, ты взрослый, состоявшийся мужчина, у тебя какие-то планы, еще что-то и т.д., а тебе говорят: "Нет, по факту рождения здесь ты не можешь никуда ехать, а второе – мы можем тебя призвать и произвольно заставить либо убивать людей, либо умирать, вне зависимости от твоих убеждений и всего остального", - заявил Арестович, добавив, что "это падение на уровень ниже 1861 года".

Это все не остается незамеченным на Западе. The Associated Press сдержанно отмечает, что Украина ради противостояния с Россией вынуждена "временно приостановить или ограничить некоторые демократические идеалы".
Насколько это "временно" - посмотрим.
Подробнее о том, что происходит в , читайте в материале Александра Чаленко "Под Торецком ВСУ убивают беженцев, а в Херсоне не осталось кадровых частей – они гибнут под Харьковом"
* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
 
ЭксклюзивСВОУкраинаВСУмобилизацияуклонистыпотери ВСУАнатолий ШарийАлексей АрестовичИгорь МосийчукСоскинСБУполитикаэкспертыпограничники
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:45Как "агент Кремля" Орбан разоблачил марионетку США Зеленского
06:20Алексей Анпилогов о том, нанесут ли ВС РФ фронтальный удар в Торецке или будут бить во фланг ВСУ
06:10Миронов: у российской традиции симпатизировать Трампу есть обратная сторона
06:00Плохая примета для ВСУ: Анпилогов рассказал, как приезд Зеленского стал "черной меткой" для Покровска
05:59Виктор Орбан умыл руки в Киеве
05:50Нечего натовской сволочи кружить у наших границ: Миронов о решениях в пользу безопасности Крыма
05:42Герман Садулаев: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку
05:40Историк объяснил, почему нужна ограниченная мобилизация и как может поддержать фронт контингент из КНДР
05:30Сергей Горбачев: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответ
05:30Похожа на девушку, жаждущую интима: Безпалько ответил, готовы ли Польша и Прибалтика воевать с Россией
05:20Поликарпов объяснил, почему для ротации бойцов в зоне СВО необходимо провести новую мобилизацию
05:11Экономика Украины и война: МВФ вместо правительства и Нацбанка и самоспасение от энергокризиса
05:10Миронов пообещал добиться ужесточения миграционной политики для ряда иностранцев
05:00У ВСУ развалится вся логистика: Анпилогов о том, почему важно перерезать трассу Покровск-Константиновка
04:56Дмитрий Тренин: Белоусов сделал последнее предупреждение США, проигнорируют - беспилотники будем сбивать
04:50Политолог ответил, чем провокация ВСУ против Белоруссии обернется лично для Лукашенко
04:40"В этом ведре уже виднеется донышко": Анпилогов объяснил, почему ВСУ стали использовать старое оружие
04:30Миронов: России нужно помочь украинцам сбежать от кровавого режима Зеленского
04:29"Просто хотел сбежать на волю". Украинские эксперты о реставрации крепостного права в стране
04:20"Это что-то вроде Авдеевки": военный эксперт раскрыл, почему ВСУ будут всеми силами держаться за Торецк
Лента новостейМолния