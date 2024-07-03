https://ukraina.ru/20240703/1056010373.html

"Просто хотел сбежать на волю". Украинские эксперты о реставрации крепостного права в стране

"Просто хотел сбежать на волю". Украинские эксперты о реставрации крепостного права в стране - 03.07.2024 Украина.ру

"Просто хотел сбежать на волю". Украинские эксперты о реставрации крепостного права в стране

В украинском экспертном сообществе начинают понимать, что до границ 1991 года киевский режим вряд ли когда-либо дойдет, а вот в состояние до 1861 года (год отмены крепостного права – ред.) он страну уже успешно вернул: простые украинцы фактически стали крепостными.

2024-07-03T04:29

2024-07-03T04:29

2024-07-03T04:29

эксклюзив

сво

украина

всу

мобилизация

уклонисты

потери всу

анатолий шарий

алексей арестович

игорь мосийчук

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Ситуация на Украине все больше накаляется. Люди пытаются спастись от мобилизации, но эти попытки становятся все более рискованными. В Черновицкой области на границе с Румынией пограничник застрелил мужчину, который пытался бежать с территории Украины. По данным правоохранительных органов, нелегалов было двое, во время задержания они якобы оказали сопротивление. В результате одного из них застрелили, другого ранили."Пограничники хладнокровно застрелили человека, пустили ему пулю в голову. Человек не делал ничего страшного, ужасного, просто хотел сбежать на волю", - констатировал в своем видеоблоге украинский адвокат Тарас Никифорчук. Он рассказал, что этот случай не единственный, еще одного беглеца тоже застрелили пограничники.Адвокат предположил, что количество пострадавших от пограничников украинцев, которые хотели "сбежать из нашей замечательной страны", куда больше объявленных цифр (согласно которым, в Тисе с начала конфликта нашли 30 тел, а за последний месяц – восемь)."Честно сказать, тут даже вопрос не к их (пограничников – ред.) руководству, а – каким быть надо негодяем, чтобы безоружных людей расстреливать прямо из огнестрельного оружия в голову?", - сказал Никифорчук. И продемонстрировал видео, где пограничник угрожает уклонистам расстрелом.Народ Украины содержит пограничников на свои деньги, а те стреляют в народ. Значит, им дана соответствующая команда, считает экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он отметил в своем блоге, что украинской власти надо бы разбираться с коррупционерами, а не с пенсионерами, которые, по версии СБУ, якобы собирались устроить госпереворот.Напомним, в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что задержана группа "общественников", которые якобы планировали захватить здание Верховной Рады, отстранить от власти военно-политическое руководство страны, а также устроить в центре Киева беспорядки.Не все верят в официальную версию. Причина репрессий в том, что "данные общественные организации хотели начать публичные протесты против политики Зеленского/Ермака (против роста тарифов, цен и т.д.)" - информирует популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный". По мнению авторов канала, это убило бы рейтинг Зеленского.С рейтингом у него и без того плохо. Не потому ли Зеленский заговорил о необходимости мира даже ценой потери территорий? Как отметил в своём блоге покинувший страну украинский журналист-расследователь Анатолий Шарий, на Украине за такие речи сажают.Но вернемся к ситуации на границах. Есть информация, что пограничники минируют берег Тисы, или имитируют минирование. Как предположил экс-депутат Рады, участник карательной АТО на Донбассе Игорь Мосийчук*, цель одна: "Они (власти – ред.) боятся, что украинцы начнут массово бежать через границу".Пограничники этого не подтверждают, но они не подтверждают и взятки, и расстрелы, отметил по этому поводу Никифорчук. Он показал фрагменты записи, на которой представитель Госпогранслужбы Украины говорит о том, что вблизи границы ежедневно задерживают около ста человек. При этом используется большое количество самых разнообразных технических средств (тепловизоры, беспилотники, фотоловушки и пр.). Адвокат предложил зрителям самим сделать вывод, с кем воюют украинские пограничники.Воюют со своим же народом, который плавно переводится в разряд крепостных. По крайней мере, граждане Украины мужского пола являются фактически крепостными, ведь они прикреплены к земле и не могут уехать, обрисовал реалии украинской жизни покинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович*.В интервью политологу Юрию Романенко* он напомнил, что Зеленский в Брюсселе говорил, что надо мириться (с Россией – ред.), так как "слишком большие потери". А это означает разворот Киева на 180 градусов. И обывателю, которого столько времени убеждали, что потери ВСУ в десять раз меньше, чем потери ВС РФ, сложно будет принять этот разворот.Но что делают с самим этим обывателем? Это все не остается незамеченным на Западе. The Associated Press сдержанно отмечает, что Украина ради противостояния с Россией вынуждена "временно приостановить или ограничить некоторые демократические идеалы".Насколько это "временно" - посмотрим.Подробнее о том, что происходит в , читайте в материале Александра Чаленко "Под Торецком ВСУ убивают беженцев, а в Херсоне не осталось кадровых частей – они гибнут под Харьковом"* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20240702/1055976001.html

https://ukraina.ru/20240630/1055936288.html

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Сергей Зуев

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