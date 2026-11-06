"Почему бы не поддавить?": военный эксперт назвал цели России до конца года - 06.11.2026 Украина.ру
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"Почему бы не поддавить?": военный эксперт назвал цели России до конца года
"Почему бы не поддавить?": военный эксперт назвал цели России до конца года - 06.11.2026 Украина.ру
"Почему бы не поддавить?": военный эксперт назвал цели России до конца года
Орехов российские войска освободят до конца года, Белозерское откроет дорогу на Александровку, а направление на Павлоград важнее Дружковки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и военный историк, заместитель руководителя департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Владимир Носков
2026-11-06T06:21
2026-11-06T06:21
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Отвечая на вопрос о том, как будут развиваться события на фронте до конца года, эксперт подтвердил сроки и перечислил перспективные направления.По Орехову Носков дал оптимистичный прогноз. "Орехов мы займем до конца года. Но мне все же кажется, что основное внимание надо уделять группировке "Центр"", — сообщил он.После этого российские войска освободят Белогорское, это откроет дорогу на Александровку, чтобы дальше угрожать коммуникациям ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации. Дружковка, добавил Носков, сейчас менее интересна.Приоритетным эксперт считает южное направление. "Направление на Павлоград важнее, потому что надо обеспечить южное крыло, решив проблему стыка "Центра" и "Востока"", — подчеркнул Носков. Одной из целей наступления он назвал и линию "Межевая — Просяная — Васильковка": "Определенное истощение украинских сил там имеется. Так почему бы не поддавить? Этот вопрос назрел".Собеседник издания резюмировал, что если удастся сковать ВСУ в районе Павлограда, это развяжет руки и "Востоку", и "Центру": "Центр" сможет наступать на Александровку, а "Восток" — идти на Запорожье.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Россия готова одержать победу в войне на Украине благодаря новому прочтению доктрины Дуэ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты специальной военной операции — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.
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"Почему бы не поддавить?": военный эксперт назвал цели России до конца года

06:21 06.11.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Орехов российские войска освободят до конца года, Белозерское откроет дорогу на Александровку, а направление на Павлоград важнее Дружковки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и военный историк, заместитель руководителя департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Владимир Носков
Отвечая на вопрос о том, как будут развиваться события на фронте до конца года, эксперт подтвердил сроки и перечислил перспективные направления.
По Орехову Носков дал оптимистичный прогноз. "Орехов мы займем до конца года. Но мне все же кажется, что основное внимание надо уделять группировке "Центр"", — сообщил он.
После этого российские войска освободят Белогорское, это откроет дорогу на Александровку, чтобы дальше угрожать коммуникациям ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации. Дружковка, добавил Носков, сейчас менее интересна.
Приоритетным эксперт считает южное направление. "Направление на Павлоград важнее, потому что надо обеспечить южное крыло, решив проблему стыка "Центра" и "Востока"", — подчеркнул Носков.
Одной из целей наступления он назвал и линию "Межевая — Просяная — Васильковка": "Определенное истощение украинских сил там имеется. Так почему бы не поддавить? Этот вопрос назрел".
Собеседник издания резюмировал, что если удастся сковать ВСУ в районе Павлограда, это развяжет руки и "Востоку", и "Центру": "Центр" сможет наступать на Александровку, а "Восток" — идти на Запорожье.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Россия готова одержать победу в войне на Украине благодаря новому прочтению доктрины Дуэ" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты специальной военной операции — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.
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