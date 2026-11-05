"Украина проигрывает": эксперт назвал главного врага киевского режима - 05.11.2026 Украина.ру
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"Украина проигрывает": эксперт назвал главного врага киевского режима
"Украина проигрывает": эксперт назвал главного врага киевского режима - 05.11.2026 Украина.ру
"Украина проигрывает": эксперт назвал главного врага киевского режима
Главный враг киевского режима — нарратив о том, что "Украина проигрывает": удары по тылам — попытка доказать Западу, что Киев еще что-то может. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и военный историк, заместитель руководителя департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Владимир Носков
2026-11-05T20:29
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Отвечая на вопрос о том, как Украина будет вести боевые действия в следующем году, эксперт подчеркнул: её атаки по тылам объясняются не фронтовой необходимостью, а борьбой за западного зрителя.Носков отметил, что дальнейший ход боевых действий определяется не столько военными, сколько политическими факторами. "Главный враг киевского режима – это уже не мы, а нарратив о том, что "Украина проигрывает". И все эти удары по нашим тылам – это попытка противника доказать западному зрителю, что Украина еще что-то может", — пояснил эксперт.По его словам, российское прочтение доктрины Дуэ посредством реактивных "Гераней" серьёзно удорожило войну для Киева. "Украина этот технологический скачок проморгала. И с финансовой части она не готова к этому противостоянию", — подчеркнул Носков. Бизнес страдает, экспортные возможности сократились, а выделение денег из Европы идёт со скрипом.При этом, как отметил эксперт, неограниченные удары по Киеву пошатнули желание украинского общества продолжать войну. "Это провоцирует в украинском политикуме целую волну крамолы, которую год назад мы не увидели бы", — сообщил он."Стратегические удары становятся не менее важными, чем ситуация на фронте", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Россия готова одержать победу в войне на Украине благодаря новому прочтению доктрины Дуэ" на сайте Украина.ру.О боях за Доброполье, оборонительных тактиках ВСУ, пораженных целях и преимуществах беспилотных систем — в материале Игоря Гомольского "Начштаба 56-го батальона СПН "Варяг": враг отправляет на передний край возрастных мобилизованных".
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"Украина проигрывает": эксперт назвал главного врага киевского режима

20:29 05.11.2026 (обновлено: 20:40 05.11.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Главный враг киевского режима — нарратив о том, что "Украина проигрывает": удары по тылам — попытка доказать Западу, что Киев еще что-то может. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и военный историк, заместитель руководителя департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Владимир Носков
Отвечая на вопрос о том, как Украина будет вести боевые действия в следующем году, эксперт подчеркнул: её атаки по тылам объясняются не фронтовой необходимостью, а борьбой за западного зрителя.
Носков отметил, что дальнейший ход боевых действий определяется не столько военными, сколько политическими факторами. "Главный враг киевского режима – это уже не мы, а нарратив о том, что "Украина проигрывает". И все эти удары по нашим тылам – это попытка противника доказать западному зрителю, что Украина еще что-то может", — пояснил эксперт.
По его словам, российское прочтение доктрины Дуэ посредством реактивных "Гераней" серьёзно удорожило войну для Киева. "Украина этот технологический скачок проморгала. И с финансовой части она не готова к этому противостоянию", — подчеркнул Носков. Бизнес страдает, экспортные возможности сократились, а выделение денег из Европы идёт со скрипом.
При этом, как отметил эксперт, неограниченные удары по Киеву пошатнули желание украинского общества продолжать войну. "Это провоцирует в украинском политикуме целую волну крамолы, которую год назад мы не увидели бы", — сообщил он.
"Стратегические удары становятся не менее важными, чем ситуация на фронте", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Россия готова одержать победу в войне на Украине благодаря новому прочтению доктрины Дуэ" на сайте Украина.ру.
О боях за Доброполье, оборонительных тактиках ВСУ, пораженных целях и преимуществах беспилотных систем — в материале Игоря Гомольского "Начштаба 56-го батальона СПН "Варяг": враг отправляет на передний край возрастных мобилизованных".
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