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С украинцами не встречался, только с Дмитриевым. Все будут в восторге — Трамп

С украинцами не встречался, только с Дмитриевым. Все будут в восторге — Трамп - 06.11.2026 Украина.ру

С украинцами не встречался, только с Дмитриевым. Все будут в восторге — Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил о встрече 5 ноября со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, но не раскрыл, что обсуждалось на ней

2026-11-06T05:06

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Об этом он заявил журналистам на брифинге в Белом доме."Да... Я не могу рассказать вам, что именно мы обсуждали", — ответил он на соответствующий вопрос.После этого Трамп приоткрыл журналистам подробности работы над мирным урегулированием на Украине."Но просто говорю вам: соглашение будет. Это будет крупное соглашение, и оно затронет не только Украину. Оно будет очень масштабным. Оно коснется не только Украины, и я даже мог бы сказать, что оно может затронуть всю Европу. Это будет большое, прекрасное соглашение, и все будут в восторге", — подчеркнул президент США.При этом он отрицал, что встречался с представителями делегации Украины, которые 5 ноября участвовали в мероприятии в Белом доме."Нет, [встречался] только с главным представителем России", — сказал Трамп.Напомним, первая леди США Мелания Трамп после завершения гуманитарной миссии в Алёшках Херсонской области 5 ноября встретилась в Белом доме с представителями России и Украины.Россия ранее подтвердила, что примет участие в очередном раунде трехсторонних переговоров с США и Украиной, которые состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261105/zyat-trampa-nazval-strategicheskuyu-tsel-ssha-na-peregovorakh-po-ukraine-1084281806.html

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