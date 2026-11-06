С украинцами не встречался, только с Дмитриевым. Все будут в восторге — Трамп - 06.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261106/s-ukraintsami-ne-vstrechalsya-tolko-s-dmitrievym-vse-budut-v-vostorge--tramp-1084307971.html
С украинцами не встречался, только с Дмитриевым. Все будут в восторге — Трамп
С украинцами не встречался, только с Дмитриевым. Все будут в восторге — Трамп - 06.11.2026 Украина.ру
С украинцами не встречался, только с Дмитриевым. Все будут в восторге — Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил о встрече 5 ноября со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, но не раскрыл, что обсуждалось на ней
2026-11-06T05:06
2026-11-06T05:06
украина.ру
новости
сша
дональд трамп
россия
украина
кирилл дмитриев
переговоры по украине 2026
оаэ
международные отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/06/1084308092_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_06ee4668c98d10a23856f8344e4de7c2.jpg
Об этом он заявил журналистам на брифинге в Белом доме."Да... Я не могу рассказать вам, что именно мы обсуждали", — ответил он на соответствующий вопрос.После этого Трамп приоткрыл журналистам подробности работы над мирным урегулированием на Украине."Но просто говорю вам: соглашение будет. Это будет крупное соглашение, и оно затронет не только Украину. Оно будет очень масштабным. Оно коснется не только Украины, и я даже мог бы сказать, что оно может затронуть всю Европу. Это будет большое, прекрасное соглашение, и все будут в восторге", — подчеркнул президент США.При этом он отрицал, что встречался с представителями делегации Украины, которые 5 ноября участвовали в мероприятии в Белом доме."Нет, [встречался] только с главным представителем России", — сказал Трамп.Напомним, первая леди США Мелания Трамп после завершения гуманитарной миссии в Алёшках Херсонской области 5 ноября встретилась в Белом доме с представителями России и Украины.Россия ранее подтвердила, что примет участие в очередном раунде трехсторонних переговоров с США и Украиной, которые состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261105/zyat-trampa-nazval-strategicheskuyu-tsel-ssha-na-peregovorakh-po-ukraine-1084281806.html
сша
россия
украина
оаэ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/06/1084308092_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_a9111ff45b1248f97951de1aac902134.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, сша, дональд трамп, россия, украина, кирилл дмитриев, переговоры по украине 2026, оаэ, международные отношения, международная политика, война на украине, чем закончится война на украине, дипломатия
Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, Россия, Украина, Кирилл Дмитриев, Переговоры по Украине 2026, ОАЭ, международные отношения, Международная политика, война на Украине, чем закончится война на Украине, дипломатия

С украинцами не встречался, только с Дмитриевым. Все будут в восторге — Трамп

05:06 06.11.2026
 
© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп сообщил о встрече 5 ноября со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, но не раскрыл, что обсуждалось на ней
Об этом он заявил журналистам на брифинге в Белом доме.
"Да... Я не могу рассказать вам, что именно мы обсуждали", — ответил он на соответствующий вопрос.
После этого Трамп приоткрыл журналистам подробности работы над мирным урегулированием на Украине.
"Но просто говорю вам: соглашение будет. Это будет крупное соглашение, и оно затронет не только Украину. Оно будет очень масштабным. Оно коснется не только Украины, и я даже мог бы сказать, что оно может затронуть всю Европу. Это будет большое, прекрасное соглашение, и все будут в восторге", — подчеркнул президент США.
При этом он отрицал, что встречался с представителями делегации Украины, которые 5 ноября участвовали в мероприятии в Белом доме.
"Нет, [встречался] только с главным представителем России", — сказал Трамп.
Напомним, первая леди США Мелания Трамп после завершения гуманитарной миссии в Алёшках Херсонской области 5 ноября встретилась в Белом доме с представителями России и Украины.
Россия ранее подтвердила, что примет участие в очередном раунде трехсторонних переговоров с США и Украиной, которые состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби.
- РИА Новости, 1920, 05.11.2026
Вчера, 04:57
Зять Трампа назвал стратегическую цель США на переговорах по УкраинеСША намерены на переговорах по прекращению войны на Украине также начать формирование новой всеобъемлющей архитектуры безопасности. Об этом зять и спецпосланник американского президента Джаред Кушнер в ночь на 5 ноября сообщил в соцсети X
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиСШАДональд ТрампРоссияУкраинаКирилл ДмитриевПереговоры по Украине 2026ОАЭмеждународные отношенияМеждународная политикавойна на Украинечем закончится война на Украинедипломатия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:41"Выиграть войну невозможно, но можно навязать сопротивление" — Носков о стратегии Киева
05:10"Орехов займем до конца года": Носков о том, как будут развиваться события на фронте
05:06С украинцами не встречался, только с Дмитриевым. Все будут в восторге — Трамп
04:30Мелания Трамп обсудила миссию в Алёшках с представителями России и Украины
04:29Россия в суперпозиции: эксперт про раскол в Европе и "окна Овертона" Трампа
03:40Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
02:28США задолжали Украине $16 млрд — Зеленский
01:43Европа спешно подбирает "опекуна" на переговоры по Украине в Абу-Даби
00:54Сбитые над Россией за сутки беспилотники, погибшие и раненные в ДНР
20:29"Украина проигрывает": эксперт назвал главного врага киевского режима
19:31"Огромное пятно для РЛС": эксперт про главную уязвимость грузовых дронов ВСУ
18:53Украинские беженцы заставляют Европу заговорить по-украински
18:33Просветительские проекты Эдуарда Басурина, люди и традиции ЛНР. 05 ноября 2026 года, вечерний эфир 53:50
18:30"Безлимит на ФАБы": эксперт про цену уничтожения врага и запас прочности России
18:13Трамп может забыть про Украину, но одобрить санкции против России — Лукьянов о выборах в США
18:04"Вытащили за ноги": на Прикарпатье ТЦК устроили облаву на местного жителя
18:00Зеленский надеется, но Трамп может его удивить. Итоги 5 ноября
17:45В заложниках у ЕС и Венгрии: новые власти Сербии хотят российский газ, но им придётся сделать выбор
17:45"Мне скучно": раскрыты шокирующие сообщения Макрона в личной переписке
17:43"Подарок" Зеленскому: ЕС не назвал сроки вступления Украины — Le Monde
Лента новостейМолния