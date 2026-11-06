С украинцами не встречался, только с Дмитриевым. Все будут в восторге — Трамп
© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© REUTERS / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп сообщил о встрече 5 ноября со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, но не раскрыл, что обсуждалось на ней
Об этом он заявил журналистам на брифинге в Белом доме.
"Да... Я не могу рассказать вам, что именно мы обсуждали", — ответил он на соответствующий вопрос.
После этого Трамп приоткрыл журналистам подробности работы над мирным урегулированием на Украине.
"Но просто говорю вам: соглашение будет. Это будет крупное соглашение, и оно затронет не только Украину. Оно будет очень масштабным. Оно коснется не только Украины, и я даже мог бы сказать, что оно может затронуть всю Европу. Это будет большое, прекрасное соглашение, и все будут в восторге", — подчеркнул президент США.
При этом он отрицал, что встречался с представителями делегации Украины, которые 5 ноября участвовали в мероприятии в Белом доме.
"Нет, [встречался] только с главным представителем России", — сказал Трамп.
Напомним, первая леди США Мелания Трамп после завершения гуманитарной миссии в Алёшках Херсонской области 5 ноября встретилась в Белом доме с представителями России и Украины.
Россия ранее подтвердила, что примет участие в очередном раунде трехсторонних переговоров с США и Украиной, которые состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби.
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