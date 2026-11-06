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США задолжали Украине $16 млрд — Зеленский

США задолжали Украине $16 млрд — Зеленский - 06.11.2026 Украина.ру

США задолжали Украине $16 млрд — Зеленский

По словам Владимира Зеленского, США задолжали Украине 16 миллиардов долларов из согласованных, но не переданных ранее пакетов финансовой помощи. Об этом глава киевского режима вечером 5 ноября заявил в интервью украинскому телеканалу ТСН

2026-11-06T02:28

2026-11-06T02:28

2026-11-06T02:31

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европа

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Представитель Белого дома Каролин Левитт в конце ноября 2025 года сообщила, что Соединённые Штаты прекратили прямое финансирование конфликта на Украине по решению президента Дональда Трампа. Трамп также неоднократно заявлял, что США больше не финансируют Украину, а получают деньги за поставки оружия через НАТО."Из прошлых договоренностей и из прошлых решений 16 миллиардов [долларов] были остановлены и не выданы", — заявил Зеленский, явно рассчитывая использовать провал республиканцев на выборах в Конгресс США.СМИ ранее отмечали, что Зеленский после проигрыша Трампа поспешил переключить внимание на победивших демократов, надеясь с их помощью возобновить поток американского финансирования и оружия.Подробнее о последствиях разгрома "красных" на промежуточных выборах в Соединённых Штатах - в материале Сергея Котвицкого "Это конец эпохи Трампа": США накрыла "синяя волна" – что это значит для Украины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, нато, военная помощь украине, европа, финансирование