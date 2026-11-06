Сбитые над Россией за сутки беспилотники, погибшие и раненные в ДНР - 06.11.2026 Украина.ру
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Сбитые над Россией за сутки беспилотники, погибшие и раненные в ДНР
Сбитые над Россией за сутки беспилотники, погибшие и раненные в ДНР - 06.11.2026 Украина.ру
Сбитые над Россией за сутки беспилотники, погибшие и раненные в ДНР
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 35 украинских беспилотников, за сутки — 531. Об этом Минобороны РФ вечером 5 ноября сообщило в своём телеграм-канале
2026-11-06T00:54
2026-11-06T00:58
украина.ру
россия
крым
краснодарский край
сво
спецоперация
пво
минобороны рф
бпла
бпла сегодня
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Брянской, Белгородской, Курской, Рязанской, Орловской областей.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 4 ноября до 8:00 мск 5 ноября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, над акваториями Азовского и Чёрного морей сбиты 496 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами был уничтожен 531 украинский ударный БПЛА дальнего действия.Террористические удары беспилотников ВСУ по жителям ДНРПо информации управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, в республике в результате атак БПЛА ВСУ за прошедшие сутки погибли две женщины, еще 15 человек, включая маленькую девочку, пострадали."В результате ночных ударов в Куйбышевском районе Донецка погибли женщины 1938 и 1975 года рождения... ранена девочка 2017 года рождения", — уточняется в сообщении в телеграм-канале управления.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 46 украинских беспилотников, за сутки — 755.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, крым, краснодарский край, сво, спецоперация, пво, минобороны рф, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, белгородская область, брянская область, волгоградская область, воронежская область, курская область, нижегородская область, орловская область, ростовская область, рязанская область, московская область, черное море, азовское море, всу, вооруженные силы украины, военные преступления, киевский режим
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Сбитые над Россией за сутки беспилотники, погибшие и раненные в ДНР

00:54 06.11.2026 (обновлено: 00:58 06.11.2026)
 
© РИА Новости . Сергей БобылевРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 35 украинских беспилотников, за сутки — 531. Об этом Минобороны РФ вечером 5 ноября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью.
"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Брянской, Белгородской, Курской, Рязанской, Орловской областей.
По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 4 ноября до 8:00 мск 5 ноября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, над акваториями Азовского и Чёрного морей сбиты 496 украинских беспилотников.
Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами был уничтожен 531 украинский ударный БПЛА дальнего действия.
Террористические удары беспилотников ВСУ по жителям ДНР
По информации управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, в республике в результате атак БПЛА ВСУ за прошедшие сутки погибли две женщины, еще 15 человек, включая маленькую девочку, пострадали.
"В результате ночных ударов в Куйбышевском районе Донецка погибли женщины 1938 и 1975 года рождения... ранена девочка 2017 года рождения", — уточняется в сообщении в телеграм-канале управления.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 46 украинских беспилотников, за сутки — 755.
- РИА Новости, 1920, 05.11.2026
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