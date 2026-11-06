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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 06.11.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:30 мск 6 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-11-06T03:40

2026-11-06T03:40

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 5 ноября и в ночь на 6 ноября объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Запорожской, Херсонской, Ростовской, Курской областях*, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Запорожской, Московской, Херсонской, Ростовской, Липецкой, Белгородской, Тульской, Курской, Воронежской, Брянской, Орловской областях*, в ЛНР и ДНР, в Адыгее."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Волгоградской, Калужской, Пензенской, Саратовской областях*, в Ставропольском крае.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером вечером 5 ноября и в ночь на 6 ноября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Геленджика (20:52 мск), Домодедово (1:37 мск), Астрахани (2:53 мск), Краснодара (2:57 мск).К этому часу ограничения в аэропортах Геленджика и Домодедово сняты.Ограничения на взлёты и посадки вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 35 украинских беспилотников, за сутки — 531.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Области расположены по убыванию времени последних объявлений

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