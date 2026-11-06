Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 06.11.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 06.11.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:30 мск 6 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-11-06T03:40
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 5 ноября и в ночь на 6 ноября объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Запорожской, Херсонской, Ростовской, Курской областях*, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Запорожской, Московской, Херсонской, Ростовской, Липецкой, Белгородской, Тульской, Курской, Воронежской, Брянской, Орловской областях*, в ЛНР и ДНР, в Адыгее."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Волгоградской, Калужской, Пензенской, Саратовской областях*, в Ставропольском крае.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером вечером 5 ноября и в ночь на 6 ноября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Геленджика (20:52 мск), Домодедово (1:37 мск), Астрахани (2:53 мск), Краснодара (2:57 мск).К этому часу ограничения в аэропортах Геленджика и Домодедово сняты.Ограничения на взлёты и посадки вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 35 украинских беспилотников, за сутки — 531.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Области расположены по убыванию времени последних объявлений
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украина.ру, новости, россия, крым, севастополь, краснодар, краснодарский край, запорожская область, московская область, херсонская область, ростовская область, липецк, белгородская область, курская область, воронежская область, брянская область, орловская область, лнр, днр, калужская область, пенза, саратовская область, росавиация, аэропорты, аэропорт, геленджик, домодедово, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, пво
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

03:40 06.11.2026 (обновлено: 03:43 06.11.2026)
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:30 мск 6 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 5 ноября и в ночь на 6 ноября объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Запорожской, Херсонской, Ростовской, Курской областях*, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Запорожской, Московской, Херсонской, Ростовской, Липецкой, Белгородской, Тульской, Курской, Воронежской, Брянской, Орловской областях*, в ЛНР и ДНР, в Адыгее.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Волгоградской, Калужской, Пензенской, Саратовской областях*, в Ставропольском крае.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером вечером 5 ноября и в ночь на 6 ноября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Геленджика (20:52 мск), Домодедово (1:37 мск), Астрахани (2:53 мск), Краснодара (2:57 мск).
К этому часу ограничения в аэропортах Геленджика и Домодедово сняты.
Ограничения на взлёты и посадки вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 35 украинских беспилотников, за сутки — 531.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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