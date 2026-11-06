https://ukraina.ru/20261106/ukrainu-vyzhigayut-protsess-uzhe-ne-ostanovit-eksperty-o-proiskhodyaschem-v-strane-1084273918.html

Украину выжигают, процесс уже не остановить: эксперты о происходящем в стране

Украину выжигают, процесс уже не остановить: эксперты о происходящем в стране - 06.11.2026 Украина.ру

Украину выжигают, процесс уже не остановить: эксперты о происходящем в стране

На Украине обсуждают, переживёт ли страна новую эскалацию, как людям выживать зимой и как им избежать попадания в тайные тюрьмы и пыточные, которых, оказывается, много

2026-11-06T06:01

2026-11-06T06:01

2026-11-06T06:01

эксклюзив

украина

киев

россия

игорь мосийчук

анатолий шарий

владимир зеленский

нпз

нацгвардия

верховная рада

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Что делает БританияСитуация в стране ухудшается день ото дня. Поражены большинство ТЭЦ, графики отключений не работают, во многих городах люди уже сидят без света и без воды.Война выходит на стадию выжигания, Украину выжигают, заявил в эфире одного из интернет-каналов экс-депутат Верховной Рады, участник карательной "АТО" в Донбассе Игорь Мосийчук*.По его словам, Киев тоже наносит точные удары по НПЗ России, но только благодаря британцам, наводящим украинские ракеты и БПЛА."Фактически нашими руками и с нашей территории Британия наносит удары по российским НПЗ", – описал ситуацию экс-нардеп. Он добавил, что все это происходит в интересах британцев, никаких экономических интересов Украины в нанесении таких ударов не видно.Выдать убийцА вот массированные удары по Украине Зеленский должен бы "оплатить Москве", поскольку они отвлекают внимание от скандала в Петропавловской Борщаговке, где была обнаружена тайная тюрьма, сказал Мосийчук*.Напомним, о скандале вокруг пыточной в частном доме на Борщаговке подробно рассказывало издание Украина.ру.Что касается предположения украинского политика о том, что удары ВС РФ по объектам, связанным с ВСУ, будто бы могут наноситься для отвлечения внимания украинцев от этого скандала, то оно не выдерживает критики – зачем это Москве?Мосийчук* также подверг критике запущенный Киевом "антикриз" (обвиняют врача, говорят о том, что скандал якобы инспирирован Москвой и пр.), предложив ответить на простые вопросы – что там делали задержанные, каков юридический статус этой тайной тюрьмы, каков статус задержанных и тех, кто их там содержал, почему туда не пускали врачей и журналистов, на защиту этой тюрьмы "прискакали" командующий Нацгвардии Пивненко, глава ОП Буданов* – что они скрывали?По мнению политика, они могли просто тянуть время, чтобы дать возможность убрать окровавленные тела, замести следы. В общем, вопросов много, но будут ли ответы? Пока антикриз, запущенный Банковой, не выдерживает критики – обвиняют врача "Скорой"** и т.п. Но вопросы от этого никуда не денутся, заявил Мосийчук*. Он добавил, что главный из них – сколько ещё таких пыточных в стране? И предложил всем, кто знает что-либо о подобных тайных тюрьмах где-либо в других местах, обращаться к нему.Экс-нардеп также заявил, что ему доподлинно известно, кто совершил ритуальное убийство монаха Варсонофияв Святогорской Лавре. И обратился публично к бригадному генералу Нацгвардии, главе "Азова"** Украины Денису Прокопенко "Рэдису" с требованием выдать людей, которые совершили это преступление – они ему известны (как известны они и следствию, которое, впрочем ничего не предпринимает)."Даже если бы приехал Путин на "Волге"…"Вернёмся к скандалу вокруг пыточной под Киевом. "Это настоящий фашизм" – так охарактеризовал происходящее покинувший страну украинский блогер Анатолий Шарий."Своих собственных граждан держать в нечеловеческих условиях – это надо быть конченной мразью. А после этого ходить, разлеплять свой паскудный рот и говорить там "Слава нации!" и т.д. Какой нации? Это ненормальная нация, когда удерживают своих же в нечеловеческих условиях ни за что", – сказал он в очередном выпуске своего видеоблога.Шарий добавил, что те, кто мобилизуют украинцев, сами служат только Зеленскому "на внутреннем фронте", как и те "азовцы"**, которые прибыли разгонять протестующих. Блогер обратил внимание на то, что все эти "азовцы"** (или называвшие себя так) почему-то оказались "на побывке".Прибывший на место глава ОП Кирилл Буданов* сказал, что "таких зданий много".Но вместо расследования купленные медиа "начали переводить фокус с пыточной на тех людей, которые о пыточной рассказали", подчеркнул Шарий. Однако, по его словам, даже если бы к этому дому приехал Путин на "Волге", то и это не отменило бы факта, что "там тюрьма, в которой содержатся люди в нечеловеческих условиях, которых пытают…"."Народ уже не остановить"А Буданов*, сказавший, что таких домов много, теперь тоже дал заднюю, но уже поздно, заявил бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин. Он выразил уверенность в том, что "народ уже не остановить". Хотя признал, что народ расколот, одним всё происходящее выгодно, другие от этого только страдают, точек соприкосновения нет, и поэтому велик шанс начала гражданской войны на Украине.Но в любом случае народ теперь начнет искать такие тайные тюрьмы, раз уже сказано, что их много. И найдет. Все остальное – беллетристика, считает политолог.Украинский юрист и политик Денис Невядомский тоже считает, что этот скандал будет иметь очень далеко идущие последствия. По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала UkrLifeTV, теперь "у народа возникнет диссонанс – герой не может быть плохим".Украину выжигают изнутри и в духовном смысле, ведь тут мы явно видим плохих "героев".И много чего еще увидим.Таких тайных тюрем по Украине тысячи, заявила российская правозащитница, глава Международного движения миротворчества "Женский диалог" Елена Семерикова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, "они расположены в промзонах, гаражах, подвалах".Она сообщила, что были чудом оставшиеся в живых свидетели, которые давали показания о пытках, примененных к ним – и эти "пытки по своей жестокости безумные".Агентство напоминает, что ранее ОБСЕ отказала правозащитнице выступить онлайн на конференции по правам человека в Польше с докладом о секретных тюрьмах на Украине.*Включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Запрещённая в РФ террористическая организация

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Андрей Лубенский

эксклюзив, украина, киев, россия, игорь мосийчук, анатолий шарий, владимир зеленский, нпз, нацгвардия, верховная рада