Россия в суперпозиции: эксперт про раскол в Европе и "окна Овертона" Трампа - 06.11.2026 Украина.ру
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Россия в суперпозиции: эксперт про раскол в Европе и "окна Овертона" Трампа
Россия в суперпозиции: эксперт про раскол в Европе и "окна Овертона" Трампа - 06.11.2026 Украина.ру
Россия в суперпозиции: эксперт про раскол в Европе и "окна Овертона" Трампа
Политической воли помогать Украине в Европе уже меньше. Марин Ле Пен не будет поддерживать Киев, а Джорджа Мелони задержала транш. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и военный историк, уроженец Донецка, заместитель руководителя департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Владимир Носков
2026-11-06T04:29
2026-11-06T04:29
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Отвечая на вопрос журналиста о том, стоит ли ждать, пока Европа устанет финансировать Украину, эксперт подтвердил: стратегические удары уже не менее важны, чем фронт, — и привёл признаки ослабления поддержки Киева."Политической воли помогать Украине в Европе уже меньше", — подчеркнул он. "Во Франции уходит [Эммануэль] Макрон. Марин Ле Пен, которая имеет все шансы занять президентский пост, прямо говорит, что не будет поддерживать киевский режим", — пояснил эксперт.В Германии, отметил Носков, Фридрих Мерц ещё силён, чтобы удерживать власть, но уже достаточно слаб, чтобы не реагировать на электоральную ситуацию в связи с успехами "АДГ". "В Италии нестабильная ситуация. Мелони задержала очередной транш военной помощи", — сообщил он. При этом звонок финского и норвежского премьеров президенту России Владимиру Путину по собственной инициативе также вносит раскол в их ряды, добавил эксперт.По словам Носкова, Дональд Трамп открывает окна Овертона по сотрудничеству с Россией. Война против Ирана резко повысила значимость России как поставщика энергоресурсов, добавил он."Короче говоря, определенные признаки нахождения России в суперпозиции очевидны", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Россия готова одержать победу в войне на Украине благодаря новому прочтению доктрины Дуэ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в материале "Василий Колташов: Россия готовится начать уничтожение машинок по всасыванию денег на финансирование ВСУ" на сайте Украина.ру.
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новости, европа, украина, россия, марин ле пен, джорджи мелони, фридрих мерц, украина.ру, вооруженные силы украины, главные новости, главное, сво, дзен сво, прогноз, прогноз войны на украине, прогноз по украине, поставки, транш, поддержка, украина аналитика, аналитика событий на украине
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Россия в суперпозиции: эксперт про раскол в Европе и "окна Овертона" Трампа

04:29 06.11.2026
 
© Украина.ру / Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© Украина.ру / Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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Политической воли помогать Украине в Европе уже меньше. Марин Ле Пен не будет поддерживать Киев, а Джорджа Мелони задержала транш. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и военный историк, уроженец Донецка, заместитель руководителя департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Владимир Носков
Отвечая на вопрос журналиста о том, стоит ли ждать, пока Европа устанет финансировать Украину, эксперт подтвердил: стратегические удары уже не менее важны, чем фронт, — и привёл признаки ослабления поддержки Киева.
"Политической воли помогать Украине в Европе уже меньше", — подчеркнул он. "Во Франции уходит [Эммануэль] Макрон. Марин Ле Пен, которая имеет все шансы занять президентский пост, прямо говорит, что не будет поддерживать киевский режим", — пояснил эксперт.
В Германии, отметил Носков, Фридрих Мерц ещё силён, чтобы удерживать власть, но уже достаточно слаб, чтобы не реагировать на электоральную ситуацию в связи с успехами "АДГ". "В Италии нестабильная ситуация. Мелони задержала очередной транш военной помощи", — сообщил он.
При этом звонок финского и норвежского премьеров президенту России Владимиру Путину по собственной инициативе также вносит раскол в их ряды, добавил эксперт.
По словам Носкова, Дональд Трамп открывает окна Овертона по сотрудничеству с Россией. Война против Ирана резко повысила значимость России как поставщика энергоресурсов, добавил он.
"Короче говоря, определенные признаки нахождения России в суперпозиции очевидны", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Россия готова одержать победу в войне на Украине благодаря новому прочтению доктрины Дуэ" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики — в материале "Василий Колташов: Россия готовится начать уничтожение машинок по всасыванию денег на финансирование ВСУ" на сайте Украина.ру.
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