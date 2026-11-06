https://ukraina.ru/20261106/rossiya-v-superpozitsii-ekspert-pro-raskol-v-evrope-i-okna-overtona-trampa-1084305324.html

Россия в суперпозиции: эксперт про раскол в Европе и "окна Овертона" Трампа

Россия в суперпозиции: эксперт про раскол в Европе и "окна Овертона" Трампа - 06.11.2026 Украина.ру

Россия в суперпозиции: эксперт про раскол в Европе и "окна Овертона" Трампа

Политической воли помогать Украине в Европе уже меньше. Марин Ле Пен не будет поддерживать Киев, а Джорджа Мелони задержала транш. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и военный историк, уроженец Донецка, заместитель руководителя департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Владимир Носков

2026-11-06T04:29

2026-11-06T04:29

2026-11-06T04:29

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Отвечая на вопрос журналиста о том, стоит ли ждать, пока Европа устанет финансировать Украину, эксперт подтвердил: стратегические удары уже не менее важны, чем фронт, — и привёл признаки ослабления поддержки Киева."Политической воли помогать Украине в Европе уже меньше", — подчеркнул он. "Во Франции уходит [Эммануэль] Макрон. Марин Ле Пен, которая имеет все шансы занять президентский пост, прямо говорит, что не будет поддерживать киевский режим", — пояснил эксперт.В Германии, отметил Носков, Фридрих Мерц ещё силён, чтобы удерживать власть, но уже достаточно слаб, чтобы не реагировать на электоральную ситуацию в связи с успехами "АДГ". "В Италии нестабильная ситуация. Мелони задержала очередной транш военной помощи", — сообщил он. При этом звонок финского и норвежского премьеров президенту России Владимиру Путину по собственной инициативе также вносит раскол в их ряды, добавил эксперт.По словам Носкова, Дональд Трамп открывает окна Овертона по сотрудничеству с Россией. Война против Ирана резко повысила значимость России как поставщика энергоресурсов, добавил он."Короче говоря, определенные признаки нахождения России в суперпозиции очевидны", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Россия готова одержать победу в войне на Украине благодаря новому прочтению доктрины Дуэ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в материале "Василий Колташов: Россия готовится начать уничтожение машинок по всасыванию денег на финансирование ВСУ" на сайте Украина.ру.

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