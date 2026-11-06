https://ukraina.ru/20261106/period-mirnogo-stroitelstva-konchilsya-podzemnaya-rech-tov-stalina---1084304428.html

"Период мирного строительства кончился". Подземная речь тов. Сталина

"Период мирного строительства кончился". Подземная речь тов. Сталина - 06.11.2026 Украина.ру

"Период мирного строительства кончился". Подземная речь тов. Сталина

85 лет назад, 6 ноября 1941 года, на станции метро "Маяковская" состоялось торжественное заседание Московского Совета депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями. На заседании выступил Иосиф Сталин. Это выступление заложило оценки событий 1941 года на десятилетия, а многие из них популярны по сей день

2026-11-06T08:00

2026-11-06T08:00

2026-11-06T08:00

история

история

история ссср

великая отечественная война

1941-ый

метро

москва

заседание

речь

ссср

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Выступление Сталина было действительно уникальным.Во-первых, это было единственное его выступление перед Моссоветом – в СССР было принято проводить на 7 ноября специальные торжественные заседания, осуществлявшиеся по особой процедуре (Моссовет принимал участие, но основными организаторами были ЦК КПСС / ВКП(б) и Верховный Совет СССР).Во-вторых, это было единственное его публичное выступление в метро. Причём члены президиума собрания приехали на специальном двухвагонном поезде со станции "Белорусская", что породила миф про "Метро-2".Приведём несколько основных суждений из сталинского выступления.Ѵ. "Только в течение первых шести месяцев истекшего года довелось нам продолжать нашу мирную строительную работу. Вторая половина года, более 4-х месяцев, проходит в обстановке ожесточённой войны с немецкими империалистами".У автора это воспоминание детства – когда я учился в средней школе стены столовой были украшены художественной росписью на темы истории. Со стихами. Один из них гласил: "поднималась Россия [это была территория УССР, но вопросов ни у кого не возникло] забыв о былом, только вдруг сорок первый ударил огнём". Мне ещё тогда было непонятно, какое "вдруг", если война началась в 1939 году? А вот так оказывается…По мнению современных историков (например – Алексея Исаева) для Сталина начало войны действительно было в известной степени неожиданным. Он рассчитывал остаться в стороне от большой европейской войны, а если уж втянуться в неё, то несколькими годами позже. В общем-то, логика в этом расчёте была – у Гитлера не было оснований нападать на СССР именно в 1941 году, Гитлеру необходимо было навести порядок на уже оккупированных территориях и добиться капитуляции Великобритании. Именно в последнем пункте и крылась ошибка – Гитлер рассматривал разгром СССР как предпосылку капитуляции Лондона.Справедливости ради надо сказать, что Сталин не один такой был – Бенито Муссолини тоже полагал, что война начнётся примерно в 1945 году, когда Рейх закончит интеграцию Рейнской зоны, Австрии и Чехии.Ѵ. Германия "напрягает все силы, чтобы захватить Ленинград и Москву до наступления зимы, ибо он знает, что зима не сулит ему ничего хорошего. (…) Не может быть сомнения, что в результате 4-х месяцев войны Германия, людские резервы которой уже иссякают, оказалась значительно более ослабленной, чем Советский Союз".Сталин указал, что СССР потерял за июнь-октябрь 1941 года 1,7 млн человек (в действительности – до 3,5 млн), в то время как Германия 4,5 млн (в действительности – 0,7-0,8 млн).Отчасти это было отсутствие достоверной информации о чудовищном разгроме Красной Армии, отчасти – ложью во спасение, отчасти – следствием неправильной оценки немецких потерь (Юрий Левитан вспоминал, что Сталин лично правил сводки Совинформбюро, добавляя потерь немцам) и мобилизационных возможностей Германии. Следствием всего этого был второй разгром – в 1942 году, вследствие которого немцы дошли до Сталинграда.Однако суждения об огромных потерях вермахта сохранялись весь советский период, мирно соседствуя с цифрой в 20 млн погибших советских граждан (её дал уже Хрущёв, но сталинскую установку он не отменил).Ѵ. Немцы "серьёзно надеялись создать всеобщую коалицию против СССР, вовлечь Великобританию и США в эту коалицию, предварительно запугав правящие круги этих стран призраком революции", но "СССР не только не оказался изолированным, а, наоборот, приобрёл новых союзников в лице Великобритании, США и других стран".Немцы ни на что такое не рассчитывали, и Сталин это прекрасно знал. Там вообще всё строго наоборот было – в ноябре 1940 года Вячеслав Молотов вёл переговоры с Адольфом Гитлером и Иоахимом фон Риббентропом, которые пытались убедить советское руководство присоединиться к оси и выступить против британского владычества в Индии. Этот сценарий и сейчас рассматривается как одна из реальных альтернатив Второй Мировой войны.Это заявление в больше степени было адресовано советским гражданам, которые 1939-41 годах были несколько удивлены "метаниям" советской внешней политики.Ѵ. Сталин указал, что немецкий план блицкрига провалился из-за неправильных оценок прочности СССР вообще и РККА в частности.В общем, эта оценка остаётся неизменной по сей день. Меняется только весомость отдельных акцентов – в советское время больше напирали на передовой общественно-политический строй и дружбу народов, сейчас – больше на роль русского народа как ядро сопротивления иностранной агрессии (эта мысль тоже присутствует в докладе).Мнение Гитлера о том, что СССР – колосс на глиняных ногах имело под собой идеологическую основу: расово неполноценное население СССР под руководством расово неполноценных евреев и оснащённое абсурдной идеологией интернационализма не могло выдержать удара расово сверхполноценных арийцев…Кстати, советское руководство рассчитывало на лёгкую победу тоже базируясь на идеологии – насильственно мобилизованный немецкий пролетарий не будет воевать против первого в мире государства рабочих и крестьян… Интересно, что в докладе Сталина эта идеологическая благоглупость присутствует во весь рост, что, правда, не помешало ему провозгласить вполне рациональный лозунг – "смерть немецким оккупантам!"Ѵ. В качестве причин временных неудач Красной Армии тов. Сталин назвал две:- отсутствие второго фронта в Европе;- превосходство немцев в танках и авиации.По поводу первого пункта – а откуда бы ему взяться, если в то время, когда фронт в Европе существовал, у СССР был договор о дружбе с Германией? Понятно, что при жизни Сталина возразить ему по этому поводу никто бы не смог бы, а в послесталинский период это абсурдное утверждение старались обходить.Правда, обходить его было просто и даже почти не кривя душой – СССР ведь действительно предлагал Британии и Франции военный союз, но те его заключение оттягивали и дотянули до августа 1939 года, когда советскому руководству пришлось искать альтернативные варианты обеспечения своей безопасности. В конце же года, уже находясь в состоянии войны с Германией, англичане и французы готовились ввязаться в конфликт с СССР на стороне будущего немецкого союзника Финляндии…Что же касается второго заявление, то это было наказание для поколений историков – ну никак не поучилось создать "превосходство", когда у СССР в западных округах было порядка 14 тыс. танков, а у Германии и союзников – менее 6 тыс. В конце концов нашли консенсус – считать только Т-34 и КВ, и из монографии в монографию ковыляло число 1861 (причём и тут соврали – это на 1 июня, а не на 22).Ѵ. Отдельный большой блок Сталин посвятил национал-социализму и тут, пожалуй, логичным будет обширное цитирование:- "Немецких захватчиков, то есть гитлеровцев, у нас обычно называют фашистами. Гитлеровцы, оказывается, считают это неправильным".- "Гитлеровцы являются теперь не националистами, а империалистами. Пока гитлеровцы занимались собиранием немецких земель и воссоединением Рейнской области, Австрии и т.п., их можно было с известным основанием считать националистами".- "Гитлеровцы являются заклятыми врагами социализма, злейшими реакционерами и черносотенцами, лишившими рабочий класс и народы Европы элементарных демократических свобод".- "Люди с моралью животных имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации – нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова!.. Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народами СССР. Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они её получат".Согласитесь, интересно получается.Противопоставление фашистов и нацистов существовало уже тогда. Другое дело, что сейчас трудно понять, чего идеологически добиваются люди, требующие не путать фашистов и нацистов.Сталин скорее всего отказал бы нынешнему киевскому режиму в статусе нацистского. Правда не потому, что этот режим не является империалистическим, а потому, что сам Сталин приложил руку к передаче в состав УССР земель Новороссии.Сталин внезапно подменяет понятия, сводя социализм к демократии. Неужели он согласился с тем, что Гитлеру удалось всё же удовлетворить некоторые из социальных интересов немецких трудящихся?Ѵ. Три причины краха Гитлера по Сталину:1. "Порабощённые народы Европы будут бороться и будут восставать против гитлеровской тирании".Насколько мы помним, из порабощенных народов Европы сами освободили себя только албанцы и только потому, что Гитлеру, откровенно говоря, было не до них.2. Политика Гитлера повернула "германский народ против ненужной и разорительной войны".Нет. Германский народ сражался за гитлеровский режим до самого его краха.3. Против Германии выступила "коалиция СССР, Великобритании и Соединенных Штатов Америки".Тут, понятно, вопросов и возражений нет.В порядке посмеяться – сталинская лекция по истории: "Гитлер походит на Наполеона не больше, чем котёнок на льва, ибо Наполеон боролся против сил реакции, опираясь на прогрессивные силы".Ѵ. Ну и в заключение – о цели войны:"Наша цель состоит в том, чтобы помочь этим народам в их освободительной борьбе против гитлеровской тирании и потом предоставить им вполне свободно устроиться на своей земле так, как они хотят. Никакого вмешательства во внутренние дела других народов! Но чтобы осуществить эти цели, нужно сокрушить военную мощь немецких захватчиков, нужно истребить всех немецких оккупантов до единого, пробравшихся на нашу Родину для её порабощения".

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