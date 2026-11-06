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"Выиграть войну невозможно, но можно навязать сопротивление" — Носков о стратегии Киева

"Выиграть войну невозможно, но можно навязать сопротивление" — Носков о стратегии Киева - 06.11.2026 Украина.ру

"Выиграть войну невозможно, но можно навязать сопротивление" — Носков о стратегии Киева

Киевский режим напоминает Императорскую Японию 1944–1945: выиграть войну нельзя, но можно попытаться навязать сопротивление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и военный историк, заместитель руководителя департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Владимир Носков

2026-11-06T05:41

2026-11-06T05:41

2026-11-06T05:41

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Отвечая на вопрос о возможности победы без резкого увеличения затрат, эксперт охарактеризовал положение противника: киевский режим напоминает Императорскую Японию 1944–1945 годов."Выиграть войну невозможно. Но можно навязать упорное сопротивление, чтобы увеличение людских и материальных затрат на эту войну было для противника политически неприемлемым", — пояснил Носков логику киевского режима.На вопрос о победе России без резкого увеличения затрат на войну эксперт ответил утвердительно. Также он напомнил, как обсуждали слухи о "мобилизации после выборов". "Сейчас это и близко нет. Уже никто не думает о том, как бы набрать еще 300 тысяч человек и разгромить ВСУ одним решительным ударом", — подчеркнул он.Это результат кризиса на мировых энергетических рынках, усталости в Европе и политической ситуации внутри самой Украины, отметил эксперт. "Если у нас есть возможность достичь целей СВО с помощью дипломатии и стратегических ударов, то это даже хорошо, потому что менее затратно", — сообщил Носков."В этом плане украинский конфликт действительно движется к завершению. Когда это произойдет? Надо быть реалистами и осознавать, что длиться он еще может долго", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Россия готова одержать победу в войне на Украине благодаря новому прочтению доктрины Дуэ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты специальной военной операции — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.

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