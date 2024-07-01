Под Торецком ВСУ убивают беженцев, а в Херсоне не осталось кадровых частей – они гибнут под Харьковом - 01.07.2024 Украина.ру
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Под Торецком ВСУ убивают беженцев, а в Херсоне не осталось кадровых частей – они гибнут под Харьковом
Под Торецком ВСУ убивают беженцев, а в Херсоне не осталось кадровых частей – они гибнут под Харьковом - 01.07.2024 Украина.ру
Под Торецком ВСУ убивают беженцев, а в Херсоне не осталось кадровых частей – они гибнут под Харьковом
На Херсонском и Запорожском фронтах без перемен. В основном там идут позиционные бои. Активные боевые действия продолжаются только на Донецком, Бахмутовском и Слобожанском фронтах. О ситуации на понедельник на 1 июля изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин.
2024-07-01T18:21
2024-07-01T18:21
эксклюзив
сво
спецоперация
александр "варяг" матюшин
херсон
харьков
россия
вооруженные силы украины
украина.ру
вс рф
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По его словам, на Херсонском фронте сражения в основном идут на островах в пойме Днепра. В районе населенных пунктов Антоновка, Херсон, Белозерка (с украинской стороны) и Алешки, Голая Пристань, Новая Збурьевка."Сейчас Херсонский фронт оголяется, оттуда все более-менее боеспособные украинские подразделения перебрасываются на Слобожанский фронт, чтобы хоть как-то противостоять нам в этом районе. В Херсоне остается только одна тероборона, подразделения которой переводят в кадровые части. А вот из украинских кадровых частей на Херсонском фронте осталась только морская пехота. Вот она и высаживается на острова, создавая там "переходники" - небольшие домики и склады, чтобы с этих баз десантироваться на наш правый берег", - рассказал Матюшин.Зная об этом, российские спецназовцы в свою очередь прочесывают эти острова (в основном речь идет о камышовых островах), выявляя украинские схроны. Потом либо уничтожают их сами, либо вызывают огонь артиллерии по выявленным точкам. Также на островах размещают свои небольшие базы и операторы украинских БПЛА. Их уничтожение также входит в задачу наших ДРГ.На Запорожском фронте не очень интенсивные боевые действия ведутся по линии Работино-Нестерянка – северо-запад от Вербного.В районе Времевского выступа на стыке Запорожской области и ДНР продолжаются бои в селе Урожайное. Оно уже на 50% контролируются российскими подразделениями.Тяжелые бои идут на Южнодонецком направлении, на Угледарском участке фронта."Мы с трудом продвигаемся в посадках и полях. Наша конечная цель – взять Угледар в клещи, подойдя к нему и с юга, и севера. Сейчас перед бойцами стоит задача перерезать дорогу из Курахово через Успеновку, по которой идет снабжение угледарского гарнизона. При этом находящуюся рядом Константиновку тоже надо взять в клещи", - сообщил Матюшин.Идет штурм Максимильяновки, села на подступах к Курахово. В Красногоровке бои в районе многоэтажек. Карловка, откуда еще недавно обстреливался Донецк, контролируется российской армией уже наполовину."Противник выбит из Яснобродовки, села на севере от Карловки. Он, покинув свои позиции, ушел за речку Волчью. В это воскресенье наши освободили Новоалександровку, н.п. северо-западнее Очеретино. Контроль за ней имеет следующее значение: от нее 6 км до трассы, по которой снабжается из Покровска/Красноармейска украинский гарнизон Константиновки (не путать с Константиновкой около Угдедара – Ред.). Мы должны взять села Новая Полтавка и Новоеленовка, и таким образом перекрыть поставки б/к и резервов", - сообщил Матюшин.Успешно развивается российское наступление к западу от Горловки. Штурмовые подразделения уже вышли к окраинам Нью-Йорка. А после взятия поселка Шумы подразделения ВС РФ вошли в населенный пункт Северное/Киров.Украинскими властями продолжается эвакуация гражданского населения из Торецка/Дзержинска. Это время от времени сопровождается трагедиями. Как рассказал нам Матюшин, украинцы недавно расстреляли семерых беженцев. Причины произошедшего неизвестны."Главная причина, почему мы смогли так быстро продвигаться на горловском фронте – это недооценка противником наших возможностей. Так как мы в течение этих двух лет не предпринимали попыток там наступать, ВСУ решили, что делать этого мы точно не будем и просто перебросили под Харьков свои резервы отсюда. Узнав об этом, мы быстро сориентировались и ударили", - объясняет сложившуюся ситуацию ситуацию Матюшин.На Северском фронте в воскресенье ВС РФ вслед за Роздоловкой было взято село Спорное.Читайте также: В Харьковской области разворачивается генеральное сражение. Если ВСУ проиграют, то это будет уже конец
https://ukraina.ru/20240629/1055946177.html
https://ukraina.ru/20210809/1032024788.html
https://ukraina.ru/20240624/1055825873.html
херсон
харьков
россия
Украина.ру
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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5
4.7
96
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, спецоперация, александр "варяг" матюшин, херсон, харьков, россия, вооруженные силы украины, украина.ру, вс рф, александр чаленко
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, Александр "Варяг" Матюшин, Херсон, Харьков, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВС РФ, Александр Чаленко

Под Торецком ВСУ убивают беженцев, а в Херсоне не осталось кадровых частей – они гибнут под Харьковом

18:21 01.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУУчения ВСУ
Учения ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Херсонском и Запорожском фронтах без перемен. В основном там идут позиционные бои. Активные боевые действия продолжаются только на Донецком, Бахмутовском и Слобожанском фронтах. О ситуации на понедельник на 1 июля изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин.
По его словам, на Херсонском фронте сражения в основном идут на островах в пойме Днепра. В районе населенных пунктов Антоновка, Херсон, Белозерка (с украинской стороны) и Алешки, Голая Пристань, Новая Збурьевка.
Боевая работа артиллерии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
29 июня, 09:38
Донецкий фронт. Российская армия постепенно заходит в тыл Нью-ЙоркаВ ДНР после освобождения Архангельского (село на северо-востоке от Очеретино) российская армия продолжает наступление на северо-запад от этого населенного пункта – на Новоалександровку
"Сейчас Херсонский фронт оголяется, оттуда все более-менее боеспособные украинские подразделения перебрасываются на Слобожанский фронт, чтобы хоть как-то противостоять нам в этом районе. В Херсоне остается только одна тероборона, подразделения которой переводят в кадровые части. А вот из украинских кадровых частей на Херсонском фронте осталась только морская пехота. Вот она и высаживается на острова, создавая там "переходники" - небольшие домики и склады, чтобы с этих баз десантироваться на наш правый берег", - рассказал Матюшин.
Зная об этом, российские спецназовцы в свою очередь прочесывают эти острова (в основном речь идет о камышовых островах), выявляя украинские схроны. Потом либо уничтожают их сами, либо вызывают огонь артиллерии по выявленным точкам. Также на островах размещают свои небольшие базы и операторы украинских БПЛА. Их уничтожение также входит в задачу наших ДРГ.
Александр Матюшин
9 августа 2021, 10:47
Александр "Варяг" Матюшин: кто онОдин из организаторов русского движения Донбасса, ополченец, лидер донецкого отделения российской общественной организации «Новые скифы»
На Запорожском фронте не очень интенсивные боевые действия ведутся по линии Работино-Нестерянка – северо-запад от Вербного.
В районе Времевского выступа на стыке Запорожской области и ДНР продолжаются бои в селе Урожайное. Оно уже на 50% контролируются российскими подразделениями.
Тяжелые бои идут на Южнодонецком направлении, на Угледарском участке фронта.
"Мы с трудом продвигаемся в посадках и полях. Наша конечная цель – взять Угледар в клещи, подойдя к нему и с юга, и севера. Сейчас перед бойцами стоит задача перерезать дорогу из Курахово через Успеновку, по которой идет снабжение угледарского гарнизона. При этом находящуюся рядом Константиновку тоже надо взять в клещи", - сообщил Матюшин.
Идет штурм Максимильяновки, села на подступах к Курахово. В Красногоровке бои в районе многоэтажек. Карловка, откуда еще недавно обстреливался Донецк, контролируется российской армией уже наполовину.
Боевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
24 июня, 18:41
Донецкий фронт. В Красногоровке ВСУ применяют "колокольчики" и травят российских бойцов газом Если на Донецком, Бахмутском и Слобожанском/Харьковском фронтах продолжаются интенсивные бои, то на Запорожском и Херсонском фактически идет затухание боевой активности – война перешла в позиционную фазу
"Противник выбит из Яснобродовки, села на севере от Карловки. Он, покинув свои позиции, ушел за речку Волчью. В это воскресенье наши освободили Новоалександровку, н.п. северо-западнее Очеретино. Контроль за ней имеет следующее значение: от нее 6 км до трассы, по которой снабжается из Покровска/Красноармейска украинский гарнизон Константиновки (не путать с Константиновкой около Угдедара – Ред.). Мы должны взять села Новая Полтавка и Новоеленовка, и таким образом перекрыть поставки б/к и резервов", - сообщил Матюшин.
Успешно развивается российское наступление к западу от Горловки. Штурмовые подразделения уже вышли к окраинам Нью-Йорка. А после взятия поселка Шумы подразделения ВС РФ вошли в населенный пункт Северное/Киров.
Украинскими властями продолжается эвакуация гражданского населения из Торецка/Дзержинска. Это время от времени сопровождается трагедиями. Как рассказал нам Матюшин, украинцы недавно расстреляли семерых беженцев. Причины произошедшего неизвестны.
"Главная причина, почему мы смогли так быстро продвигаться на горловском фронте – это недооценка противником наших возможностей. Так как мы в течение этих двух лет не предпринимали попыток там наступать, ВСУ решили, что делать этого мы точно не будем и просто перебросили под Харьков свои резервы отсюда. Узнав об этом, мы быстро сориентировались и ударили", - объясняет сложившуюся ситуацию ситуацию Матюшин.
На Северском фронте в воскресенье ВС РФ вслед за Роздоловкой было взято село Спорное.
Читайте также: В Харьковской области разворачивается генеральное сражение. Если ВСУ проиграют, то это будет уже конец
 
ЭксклюзивСВОСпецоперацияАлександр "Варяг" МатюшинХерсонХарьковРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина.руВС РФАлександр Чаленко
 
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Заголовок открываемого материала
18:30Смертельное лето для ВСУ и для украинской экономики. Итоги 1 июля на Украине
18:21Под Торецком ВСУ убивают беженцев, а в Херсоне не осталось кадровых частей – они гибнут под Харьковом
17:55Подросток из Кемерово вступил в "Легион "Свобода России""*, его ждёт суд
17:20WSJ пророчит "смертельное лето", в ВСУ ответили
17:17Как США решили помочь Палестине. Знаковый пример коррумпированности и лицемерия американской политики
17:03Угроза политического кризиса и трудностей с финансированием ВСУ. Что значит победа правых во Франции
17:02Киселев об ударе по Крыму: "Задумывались ли американцы об ответном ущербе?"
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15:05Аварийщики устраняют проблемы с электроэнергией в Белгородской и Курской областях
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14:35Богдан Безпалько: ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу
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