https://ukraina.ru/20240701/1055983414.html

Под Торецком ВСУ убивают беженцев, а в Херсоне не осталось кадровых частей – они гибнут под Харьковом

Под Торецком ВСУ убивают беженцев, а в Херсоне не осталось кадровых частей – они гибнут под Харьковом - 01.07.2024 Украина.ру

Под Торецком ВСУ убивают беженцев, а в Херсоне не осталось кадровых частей – они гибнут под Харьковом

На Херсонском и Запорожском фронтах без перемен. В основном там идут позиционные бои. Активные боевые действия продолжаются только на Донецком, Бахмутовском и Слобожанском фронтах. О ситуации на понедельник на 1 июля изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин.

2024-07-01T18:21

2024-07-01T18:21

2024-07-01T18:21

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По его словам, на Херсонском фронте сражения в основном идут на островах в пойме Днепра. В районе населенных пунктов Антоновка, Херсон, Белозерка (с украинской стороны) и Алешки, Голая Пристань, Новая Збурьевка."Сейчас Херсонский фронт оголяется, оттуда все более-менее боеспособные украинские подразделения перебрасываются на Слобожанский фронт, чтобы хоть как-то противостоять нам в этом районе. В Херсоне остается только одна тероборона, подразделения которой переводят в кадровые части. А вот из украинских кадровых частей на Херсонском фронте осталась только морская пехота. Вот она и высаживается на острова, создавая там "переходники" - небольшие домики и склады, чтобы с этих баз десантироваться на наш правый берег", - рассказал Матюшин.Зная об этом, российские спецназовцы в свою очередь прочесывают эти острова (в основном речь идет о камышовых островах), выявляя украинские схроны. Потом либо уничтожают их сами, либо вызывают огонь артиллерии по выявленным точкам. Также на островах размещают свои небольшие базы и операторы украинских БПЛА. Их уничтожение также входит в задачу наших ДРГ.На Запорожском фронте не очень интенсивные боевые действия ведутся по линии Работино-Нестерянка – северо-запад от Вербного.В районе Времевского выступа на стыке Запорожской области и ДНР продолжаются бои в селе Урожайное. Оно уже на 50% контролируются российскими подразделениями.Тяжелые бои идут на Южнодонецком направлении, на Угледарском участке фронта."Мы с трудом продвигаемся в посадках и полях. Наша конечная цель – взять Угледар в клещи, подойдя к нему и с юга, и севера. Сейчас перед бойцами стоит задача перерезать дорогу из Курахово через Успеновку, по которой идет снабжение угледарского гарнизона. При этом находящуюся рядом Константиновку тоже надо взять в клещи", - сообщил Матюшин.Идет штурм Максимильяновки, села на подступах к Курахово. В Красногоровке бои в районе многоэтажек. Карловка, откуда еще недавно обстреливался Донецк, контролируется российской армией уже наполовину."Противник выбит из Яснобродовки, села на севере от Карловки. Он, покинув свои позиции, ушел за речку Волчью. В это воскресенье наши освободили Новоалександровку, н.п. северо-западнее Очеретино. Контроль за ней имеет следующее значение: от нее 6 км до трассы, по которой снабжается из Покровска/Красноармейска украинский гарнизон Константиновки (не путать с Константиновкой около Угдедара – Ред.). Мы должны взять села Новая Полтавка и Новоеленовка, и таким образом перекрыть поставки б/к и резервов", - сообщил Матюшин.Успешно развивается российское наступление к западу от Горловки. Штурмовые подразделения уже вышли к окраинам Нью-Йорка. А после взятия поселка Шумы подразделения ВС РФ вошли в населенный пункт Северное/Киров.Украинскими властями продолжается эвакуация гражданского населения из Торецка/Дзержинска. Это время от времени сопровождается трагедиями. Как рассказал нам Матюшин, украинцы недавно расстреляли семерых беженцев. Причины произошедшего неизвестны."Главная причина, почему мы смогли так быстро продвигаться на горловском фронте – это недооценка противником наших возможностей. Так как мы в течение этих двух лет не предпринимали попыток там наступать, ВСУ решили, что делать этого мы точно не будем и просто перебросили под Харьков свои резервы отсюда. Узнав об этом, мы быстро сориентировались и ударили", - объясняет сложившуюся ситуацию ситуацию Матюшин.На Северском фронте в воскресенье ВС РФ вслед за Роздоловкой было взято село Спорное.Читайте также: В Харьковской области разворачивается генеральное сражение. Если ВСУ проиграют, то это будет уже конец

https://ukraina.ru/20240629/1055946177.html

https://ukraina.ru/20210809/1032024788.html

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Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, александр "варяг" матюшин, херсон, харьков, россия, вооруженные силы украины, украина.ру, вс рф, александр чаленко