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В Геленджике, Краснодарском крае и Ростовской области объявили ракетную опасность

В Геленджике, Краснодарском крае и Ростовской области объявили ракетную опасность - 06.11.2026 Украина.ру

В Геленджике, Краснодарском крае и Ростовской области объявили ракетную опасность

Глава муниципального образования город-курорт Геленджик Алексей Богодистов сообщил о ракетной опасности. Об этом он 6:43 мск 6 ноября написал в своём телеграм-канале

2026-11-06T07:25

2026-11-06T07:25

2026-11-06T07:25

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Российские мониторинговые каналы сообщили об очередной ракетной опасности в Краснодарском крае и Ростовской области в 6:32 мск.В этих, а также близлежащих регионах продолжает действовать режим тревоги по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА), в том числе — по реактивным.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 3:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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