https://ukraina.ru/20261106/v-gelendzhike-krasnodarskom-krae-i-rostovskoy-oblasti-obyavili-raketnuyu-opasnost-1084309001.html
В Геленджике, Краснодарском крае и Ростовской области объявили ракетную опасность
В Геленджике, Краснодарском крае и Ростовской области объявили ракетную опасность - 06.11.2026 Украина.ру
В Геленджике, Краснодарском крае и Ростовской области объявили ракетную опасность
Глава муниципального образования город-курорт Геленджик Алексей Богодистов сообщил о ракетной опасности. Об этом он 6:43 мск 6 ноября написал в своём телеграм-канале
2026-11-06T07:25
2026-11-06T07:25
2026-11-06T07:25
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опасность
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Российские мониторинговые каналы сообщили об очередной ракетной опасности в Краснодарском крае и Ростовской области в 6:32 мск.В этих, а также близлежащих регионах продолжает действовать режим тревоги по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА), в том числе — по реактивным.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 3:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, геленджик, краснодарский край, ростовская область, россия, пво, ракетный удар, ракеты, опасность, угроза, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Новости, Геленджик, краснодарский край, Ростовская область, Россия, ПВО, ракетный удар, ракеты, опасность, угроза, ВСУ, Вооруженные силы Украины
В Геленджике, Краснодарском крае и Ростовской области объявили ракетную опасность
Глава муниципального образования город-курорт Геленджик Алексей Богодистов сообщил о ракетной опасности. Об этом он 6:43 мск 6 ноября написал в своём телеграм-канале