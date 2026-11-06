"Орехов займем до конца года": Носков о том, как будут развиваться события на фронте - 06.11.2026 Украина.ру
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"Орехов займем до конца года": Носков о том, как будут развиваться события на фронте
"Орехов займем до конца года": Носков о том, как будут развиваться события на фронте - 06.11.2026 Украина.ру
"Орехов займем до конца года": Носков о том, как будут развиваться события на фронте
Орехов будет освобожден до конца года, а основное внимание — группировке "Центр". Отыгрыш "Операции Вивальди" пойдёт умеренными темпами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и военный историк, заместитель руководителя департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Владимир Носков
2026-11-06T05:10
2026-11-06T05:10
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Отвечая на вопрос о том, как события на фронте будут развиваться до конца года, эксперт прошёлся по ключевым направлениям — от Красного Лимана до Белозерского.Темпы отыгрыша украинской "Операции Вивальди" Носков оценил как умеренные. "По Красному Лиману побуду пессимистом. Отыгрыш "Операции Вивальди" взад будет проходить более умеренными темпами", — заявил эксперт.Носков отметил, что определенной цели украинская операция достигла, так как ВСУ сняли угрозу трассе "Изюм — Славянск". Тем не менее, кризис случился у ВСУ практически везде.По оценке эксперта, город Орехов будет освобожден до конца года, но при этом основное внимание следует уделять группировке "Центр".Следом Носков назвал Белозерское. "Белозерское мы займем. Это откроет дорогу на Александровку, чтобы дальше угрожать коммуникациям группировки врага в Славянско-Краматорской агломерации", — пояснил он. А вот Дружковка, по его словам, временно отошла на второй план: "Дружковка нам сейчас менее интересна", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Россия готова одержать победу в войне на Украине благодаря новому прочтению доктрины Дуэ" на сайте Украина.ру.О боях за Доброполье, оборонительных тактиках ВСУ, пораженных целях и преимуществах беспилотных систем — в материале Игоря Гомольского "Начштаба 56-го батальона СПН "Варяг": враг отправляет на передний край возрастных мобилизованных".
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"Орехов займем до конца года": Носков о том, как будут развиваться события на фронте

05:10 06.11.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Запад" на Купянском участке фронта
Боевая работа артиллеристов группировки войск Запад на Купянском участке фронта - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Орехов будет освобожден до конца года, а основное внимание — группировке "Центр". Отыгрыш "Операции Вивальди" пойдёт умеренными темпами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и военный историк, заместитель руководителя департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Владимир Носков
Отвечая на вопрос о том, как события на фронте будут развиваться до конца года, эксперт прошёлся по ключевым направлениям — от Красного Лимана до Белозерского.
Темпы отыгрыша украинской "Операции Вивальди" Носков оценил как умеренные. "По Красному Лиману побуду пессимистом. Отыгрыш "Операции Вивальди" взад будет проходить более умеренными темпами", — заявил эксперт.
Носков отметил, что определенной цели украинская операция достигла, так как ВСУ сняли угрозу трассе "Изюм — Славянск". Тем не менее, кризис случился у ВСУ практически везде.
По оценке эксперта, город Орехов будет освобожден до конца года, но при этом основное внимание следует уделять группировке "Центр".
Следом Носков назвал Белозерское. "Белозерское мы займем. Это откроет дорогу на Александровку, чтобы дальше угрожать коммуникациям группировки врага в Славянско-Краматорской агломерации", — пояснил он.
А вот Дружковка, по его словам, временно отошла на второй план: "Дружковка нам сейчас менее интересна", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Россия готова одержать победу в войне на Украине благодаря новому прочтению доктрины Дуэ" на сайте Украина.ру.
О боях за Доброполье, оборонительных тактиках ВСУ, пораженных целях и преимуществах беспилотных систем — в материале Игоря Гомольского "Начштаба 56-го батальона СПН "Варяг": враг отправляет на передний край возрастных мобилизованных".
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