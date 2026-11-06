Зять Трампа оценил встречу в Брюсселе и назвал тактические цели США в Абу-Даби
06:46 06.11.2026 (обновлено: 06:50 06.11.2026)
© AP / Ludovic MarinДжаред Кушнер
© AP / Ludovic Marin
Зять президента США Джаред Кушнер назвал консультации с Украиной, НАТО и европейцами в Брюсселе "продуктивными и содержательными", а также обозначил цель американцев на переговорах в Абу-Даби
Об этом он в ночь на 6 ноября сообщил на своей странице в соцсети Х.
"Сегодня в Брюсселе США провели продуктивные и содержательные переговоры с Украиной, НАТО и нашими европейскими партнёрами по двум важнейшим и взаимосвязанным элементам прочного мира: гарантиям безопасности для Украины и более широкой архитектуре европейской безопасности", — написал Кушнер.
"Наша цель [на мирных переговорах в Абу-Даби] — учесть озабоченности всех сторон в сфере безопасности посредством практических, взаимосогласованных договорённостей, которые снизят риск возникновения конфликта в будущем", — добавил он.
Переговоры в Брюсселе прошли 5 ноября в резиденции генерального секретаря НАТО Марка Рютте. В них участвовали представители США, НАТО, Великобритании, Франции, Германии, Еврокомиссии и Украины. Подробнее об этом - в публикации На пути в Абу-Даби: США обсудили с европейцами гарантии безопасности Украине.
Ранее Кушнер назвал стратегическую цель США на переговорах по Украине.
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