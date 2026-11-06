Зять Трампа оценил встречу в Брюсселе и назвал тактические цели США в Абу-Даби - 06.11.2026 Украина.ру
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Зять Трампа оценил встречу в Брюсселе и назвал тактические цели США в Абу-Даби
Зять Трампа оценил встречу в Брюсселе и назвал тактические цели США в Абу-Даби - 06.11.2026 Украина.ру
Зять Трампа оценил встречу в Брюсселе и назвал тактические цели США в Абу-Даби
Зять президента США Джаред Кушнер назвал консультации с Украиной, НАТО и европейцами в Брюсселе "продуктивными и содержательными", а также обозначил цель американцев на переговорах в Абу-Даби
2026-11-06T06:46
2026-11-06T06:50
украина.ру
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Об этом он в ночь на 6 ноября сообщил на своей странице в соцсети Х."Сегодня в Брюсселе США провели продуктивные и содержательные переговоры с Украиной, НАТО и нашими европейскими партнёрами по двум важнейшим и взаимосвязанным элементам прочного мира: гарантиям безопасности для Украины и более широкой архитектуре европейской безопасности", — написал Кушнер."Наша цель [на мирных переговорах в Абу-Даби] — учесть озабоченности всех сторон в сфере безопасности посредством практических, взаимосогласованных договорённостей, которые снизят риск возникновения конфликта в будущем", — добавил он.Переговоры в Брюсселе прошли 5 ноября в резиденции генерального секретаря НАТО Марка Рютте. В них участвовали представители США, НАТО, Великобритании, Франции, Германии, Еврокомиссии и Украины. Подробнее об этом - в публикации На пути в Абу-Даби: США обсудили с европейцами гарантии безопасности Украине.Ранее Кушнер назвал стратегическую цель США на переговорах по Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, сша, джаред кушнер, брюссель, нато, еврокомиссия, украина, великобритания, британия, война на украине, чем закончится война на украине, когда закончится война на украине, гарантии безопасности, безопасность, переговоры по украине 2026, международные отношения, международная политика, мир без границ
Украина.ру, Новости, США, Джаред Кушнер, Брюссель, НАТО, Еврокомиссия, Украина, Великобритания, Британия, война на Украине, чем закончится война на Украине, когда закончится война на Украине, гарантии безопасности, безопасность, Переговоры по Украине 2026, международные отношения, Международная политика, Мир без границ

Зять Трампа оценил встречу в Брюсселе и назвал тактические цели США в Абу-Даби

06:46 06.11.2026 (обновлено: 06:50 06.11.2026)
 
© AP / Ludovic MarinДжаред Кушнер
Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© AP / Ludovic Marin
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Зять президента США Джаред Кушнер назвал консультации с Украиной, НАТО и европейцами в Брюсселе "продуктивными и содержательными", а также обозначил цель американцев на переговорах в Абу-Даби
Об этом он в ночь на 6 ноября сообщил на своей странице в соцсети Х.
"Сегодня в Брюсселе США провели продуктивные и содержательные переговоры с Украиной, НАТО и нашими европейскими партнёрами по двум важнейшим и взаимосвязанным элементам прочного мира: гарантиям безопасности для Украины и более широкой архитектуре европейской безопасности", — написал Кушнер.
"Наша цель [на мирных переговорах в Абу-Даби] — учесть озабоченности всех сторон в сфере безопасности посредством практических, взаимосогласованных договорённостей, которые снизят риск возникновения конфликта в будущем", — добавил он.
Переговоры в Брюсселе прошли 5 ноября в резиденции генерального секретаря НАТО Марка Рютте. В них участвовали представители США, НАТО, Великобритании, Франции, Германии, Еврокомиссии и Украины. Подробнее об этом - в публикации На пути в Абу-Даби: США обсудили с европейцами гарантии безопасности Украине.
Ранее Кушнер назвал стратегическую цель США на переговорах по Украине.
Дмитрий Бавырин интервью - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
Вчера, 17:30
Дмитрий Бавырин: США могут усилить помощь Украине, если Россия сделает так, что Киеву будет совсем плохоЕвропа не будет провоцировать войну с Россией в условиях, когда президент США прямо говорит, что на проблемы Европы ему плевать. Это еще два года. А через два года либо ишак умрет, либо падишах. И если через два года на Украине, несмотря на ее тяжелое положение, останется плюс минус то же самое, то это уже вопросы к нам
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