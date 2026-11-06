Мелания Трамп обсудила миссию в Алёшках с представителями России и Украины - 06.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261106/melaniya-tramp-obsudila-itogi-missii-v-alshkakh-s-predstavitelyami-rossii-i-ukrainy-1084307561.html
Мелания Трамп обсудила миссию в Алёшках с представителями России и Украины
Мелания Трамп обсудила миссию в Алёшках с представителями России и Украины - 06.11.2026 Украина.ру
Мелания Трамп обсудила миссию в Алёшках с представителями России и Украины
Первая леди США Мелания Трамп после завершения гуманитарной миссии в Алёшках Херсонской области 5 ноября встретилась в Белом доме с представителями России и Украины. Об итогах встречи сообщают СМИ
2026-11-06T04:30
2026-11-06T04:31
украина.ру
новости
сша
мелания трамп
вашингтон
белый дом
россия
алешки
кирилл дмитриев
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/06/1084307707_0:141:1350:900_1920x0_80_0_0_bc7f015795ed0fc100539c1cb8c4720e.jpg
С российской стороны в мероприятии приняли участие спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и уполномоченная по правам человека Яна Лантратова.В ходе встречи Мелания Трамп выразила надежду, что гуманитарная пауза в Алёшках послужит основой для более масштабного мира."Каждое значительное преображение начинается с маленькой искры. Важна не скромность этого начинания, а решимость превратить в нечто экстраординарное", — сказала она, уточнив, что подключилась к работе по Алёшкам ещё в сентябре, когда поняла всю серьёзность ситуации."Мои контакты с Россией и Украиной были обширными, профессиональными, подробными и основывались на тесном сотрудничестве", — добавила первая леди.Мелания Трамп также поблагодарила Лантратову за оказание помощи пострадавшим в Алёшках, а Дмитриева — за профессионализм. Кроме того, она попросила Дмитриева передать Владимиру Путину личное послание, подчеркнув, что без участия российского президента перемирие было бы невозможно."Президент Путин ценит усилия президента [Дональда] Трампа по установлению мира и работу его команды над мирным планом по урегулированию украинского кризиса", — сказал Дмитриев в ответном слове.Он также вручил первой леди подарок — рисунок 11-летней жительницы Алёшек Лидии, которая вместе со своей семьёй решила жить в России, в Туапсе."На этом прекрасном рисунке всего три слова: "Я люблю Меланью", — сказал Дмитриев.Он отметил, что это детское послание "значимее любого дипломатического заявления"."Огромное спасибо вам, первая леди, за вашу невероятную гуманитарную деятельность!" — добавил Дмитриев.Позже о встрече в Белом доме в своём телеграм-канале написала Лантратова."В Вашингтоне приняла участие в пресс-конференции первой леди США Мелании Трамп в Белом доме. Подвели итоги гуманитарной миссии в Алёшках, проведенной при её координации. Для нас важна каждая человеческая жизнь. Продолжение сотрудничества — это возможность и дальше спасать людей и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается", — говорится в публикации.Подробнее о ситуации в зоне проведения гуманитарной миссии - в материале Александра Чаленко Алешки после окончания перемирия: что с режимом тишины и кто остался в городе.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
вашингтон
россия
алешки
украина
херсонская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/06/1084307707_62:0:1262:900_1920x0_80_0_0_021815ac0d25cb22102ac91b811f418d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, сша, мелания трамп, вашингтон, белый дом, россия, алешки, кирилл дмитриев, владимир путин, украина, херсонская область, гуманитарная помощь, гуманитарный коридор, гуманитарная катастрофа, война на украине
Украина.ру, Новости, США, Мелания Трамп, Вашингтон, Белый дом, Россия, Алешки, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Украина, Херсонская область, гуманитарная помощь, гуманитарный коридор, гуманитарная катастрофа, война на Украине

Мелания Трамп обсудила миссию в Алёшках с представителями России и Украины

04:30 06.11.2026 (обновлено: 04:31 06.11.2026)
 
© REUTERS / Elizabeth FrantzПервая леди США Мелания Трамп на пресс-конференции после встречи с представителями России и Украины в Белом доме
Первая леди США Мелания Трамп на пресс-конференции после встречи с представителями России и Украины в Белом доме - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Читать в
ДзенTelegram
Первая леди США Мелания Трамп после завершения гуманитарной миссии в Алёшках Херсонской области 5 ноября встретилась в Белом доме с представителями России и Украины. Об итогах встречи сообщают СМИ
С российской стороны в мероприятии приняли участие спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и уполномоченная по правам человека Яна Лантратова.
В ходе встречи Мелания Трамп выразила надежду, что гуманитарная пауза в Алёшках послужит основой для более масштабного мира.
"Каждое значительное преображение начинается с маленькой искры. Важна не скромность этого начинания, а решимость превратить в нечто экстраординарное", — сказала она, уточнив, что подключилась к работе по Алёшкам ещё в сентябре, когда поняла всю серьёзность ситуации.
"Мои контакты с Россией и Украиной были обширными, профессиональными, подробными и основывались на тесном сотрудничестве", — добавила первая леди.
Мелания Трамп также поблагодарила Лантратову за оказание помощи пострадавшим в Алёшках, а Дмитриева — за профессионализм. Кроме того, она попросила Дмитриева передать Владимиру Путину личное послание, подчеркнув, что без участия российского президента перемирие было бы невозможно.
"Президент Путин ценит усилия президента [Дональда] Трампа по установлению мира и работу его команды над мирным планом по урегулированию украинского кризиса", — сказал Дмитриев в ответном слове.
Он также вручил первой леди подарок — рисунок 11-летней жительницы Алёшек Лидии, которая вместе со своей семьёй решила жить в России, в Туапсе.
"На этом прекрасном рисунке всего три слова: "Я люблю Меланью", — сказал Дмитриев.
Он отметил, что это детское послание "значимее любого дипломатического заявления".
"Огромное спасибо вам, первая леди, за вашу невероятную гуманитарную деятельность!" — добавил Дмитриев.
Позже о встрече в Белом доме в своём телеграм-канале написала Лантратова.
"В Вашингтоне приняла участие в пресс-конференции первой леди США Мелании Трамп в Белом доме. Подвели итоги гуманитарной миссии в Алёшках, проведенной при её координации. Для нас важна каждая человеческая жизнь. Продолжение сотрудничества — это возможность и дальше спасать людей и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается", — говорится в публикации.
Подробнее о ситуации в зоне проведения гуманитарной миссии - в материале Александра Чаленко Алешки после окончания перемирия: что с режимом тишины и кто остался в городе.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиСШАМелания ТрампВашингтонБелый домРоссияАлешкиКирилл ДмитриевВладимир ПутинУкраинаХерсонская областьгуманитарная помощьгуманитарный коридоргуманитарная катастрофавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:41"Выиграть войну невозможно, но можно навязать сопротивление" — Носков о стратегии Киева
05:10"Орехов займем до конца года": Носков о том, как будут развиваться события на фронте
05:06С украинцами не встречался, только с Дмитриевым. Все будут в восторге — Трамп
04:30Мелания Трамп обсудила миссию в Алёшках с представителями России и Украины
04:29Россия в суперпозиции: эксперт про раскол в Европе и "окна Овертона" Трампа
03:40Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
02:28США задолжали Украине $16 млрд — Зеленский
01:43Европа спешно подбирает "опекуна" на переговоры по Украине в Абу-Даби
00:54Сбитые над Россией за сутки беспилотники, погибшие и раненные в ДНР
20:29"Украина проигрывает": эксперт назвал главного врага киевского режима
19:31"Огромное пятно для РЛС": эксперт про главную уязвимость грузовых дронов ВСУ
18:53Украинские беженцы заставляют Европу заговорить по-украински
18:33Просветительские проекты Эдуарда Басурина, люди и традиции ЛНР. 05 ноября 2026 года, вечерний эфир 53:50
18:30"Безлимит на ФАБы": эксперт про цену уничтожения врага и запас прочности России
18:13Трамп может забыть про Украину, но одобрить санкции против России — Лукьянов о выборах в США
18:04"Вытащили за ноги": на Прикарпатье ТЦК устроили облаву на местного жителя
18:00Зеленский надеется, но Трамп может его удивить. Итоги 5 ноября
17:45В заложниках у ЕС и Венгрии: новые власти Сербии хотят российский газ, но им придётся сделать выбор
17:45"Мне скучно": раскрыты шокирующие сообщения Макрона в личной переписке
17:43"Подарок" Зеленскому: ЕС не назвал сроки вступления Украины — Le Monde
Лента новостейМолния