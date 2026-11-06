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Мелания Трамп обсудила миссию в Алёшках с представителями России и Украины

Мелания Трамп обсудила миссию в Алёшках с представителями России и Украины - 06.11.2026 Украина.ру

Мелания Трамп обсудила миссию в Алёшках с представителями России и Украины

Первая леди США Мелания Трамп после завершения гуманитарной миссии в Алёшках Херсонской области 5 ноября встретилась в Белом доме с представителями России и Украины. Об итогах встречи сообщают СМИ

2026-11-06T04:30

2026-11-06T04:30

2026-11-06T04:31

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С российской стороны в мероприятии приняли участие спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и уполномоченная по правам человека Яна Лантратова.В ходе встречи Мелания Трамп выразила надежду, что гуманитарная пауза в Алёшках послужит основой для более масштабного мира."Каждое значительное преображение начинается с маленькой искры. Важна не скромность этого начинания, а решимость превратить в нечто экстраординарное", — сказала она, уточнив, что подключилась к работе по Алёшкам ещё в сентябре, когда поняла всю серьёзность ситуации."Мои контакты с Россией и Украиной были обширными, профессиональными, подробными и основывались на тесном сотрудничестве", — добавила первая леди.Мелания Трамп также поблагодарила Лантратову за оказание помощи пострадавшим в Алёшках, а Дмитриева — за профессионализм. Кроме того, она попросила Дмитриева передать Владимиру Путину личное послание, подчеркнув, что без участия российского президента перемирие было бы невозможно."Президент Путин ценит усилия президента [Дональда] Трампа по установлению мира и работу его команды над мирным планом по урегулированию украинского кризиса", — сказал Дмитриев в ответном слове.Он также вручил первой леди подарок — рисунок 11-летней жительницы Алёшек Лидии, которая вместе со своей семьёй решила жить в России, в Туапсе."На этом прекрасном рисунке всего три слова: "Я люблю Меланью", — сказал Дмитриев.Он отметил, что это детское послание "значимее любого дипломатического заявления"."Огромное спасибо вам, первая леди, за вашу невероятную гуманитарную деятельность!" — добавил Дмитриев.Позже о встрече в Белом доме в своём телеграм-канале написала Лантратова."В Вашингтоне приняла участие в пресс-конференции первой леди США Мелании Трамп в Белом доме. Подвели итоги гуманитарной миссии в Алёшках, проведенной при её координации. Для нас важна каждая человеческая жизнь. Продолжение сотрудничества — это возможность и дальше спасать людей и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается", — говорится в публикации.Подробнее о ситуации в зоне проведения гуманитарной миссии - в материале Александра Чаленко Алешки после окончания перемирия: что с режимом тишины и кто остался в городе.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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