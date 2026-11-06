"Обратка" от Киева: Южной Корее запретили испытывать на Украине военный ИИ - 06.11.2026 Украина.ру
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"Обратка" от Киева: Южной Корее запретили испытывать на Украине военный ИИ
"Обратка" от Киева: Южной Корее запретили испытывать на Украине военный ИИ - 06.11.2026 Украина.ру
"Обратка" от Киева: Южной Корее запретили испытывать на Украине военный ИИ
Южнокорейская компания Newtype Industries лишилась возможности отлаживать на Украине программное обеспечение с ИИ для артиллерии из-за конфликта между Киевом и Сеулом. Об этом 5 ноября сообщило издание The Diplomat
2026-11-06T08:01
2026-11-06T08:01
украина.ру
новости
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сеул
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военная помощь украине
военная техника
ии (искусственный интеллект)
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Глава корейского стартапа Newtype Industries Сэнвон Джо Чо рассказал изданию, что в середине октября украинский представитель, курировавший сотрудничество, сообщил ему о распоряжении "сверху" прекратить работу."Главной причиной прекращения сотрудничества стал дипломатический конфликт между Южной Кореей и Украиной", — сказал он, имея в виду публичные заявления Киева об отправке в Сеул двух северокорейских военнопленных.Newtype пока не имеет планов и сроков возвращения на Украину, поскольку почти все партнёрские отношения и местная сеть контактов компании "перестали функционировать".Издание отмечает, что компания Newtype — небольшая, но её случай создаёт прецедент. Ещё в августе она позиционировалась как первый корейский оборонный стартап, проводивший испытания на Украине, в то время как Владимир Зеленский выразил заинтересованность в сделке с Сеулом по разработке беспилотников. Опыт Newtype показывает, что такие связи могут быстро исчезнуть, если за ними нет формальной поддержки.Программное обеспечение компании Barbara, испытания которой проводились на Украине, преобразует голосовые сообщения военных в структурированные данные для офицера, управляющего огнём артиллерии. По заявлению Чо, отставного офицера артиллерии, она может выявлять ошибки в координатах, возможные цели в гражданских районах, однако окончательное решение о стрельбе принимает человек.Подробнее о развитии конфликта двух стран - в публикации Южная Корея пригрозила Украине полным разрывом отношений.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, южная корея, корея, сеул, украина, киев, военная помощь украине, военная техника, ии (искусственный интеллект), технологии, впк, оружие, вооружения, гонка вооружений, программирование, испытания, дипломатические отношения, дипломатия, скандал, владимир зеленский
Украина.ру, Новости, Южная Корея, Корея, Сеул, Украина, Киев, военная помощь Украине, военная техника, ИИ (искусственный интеллект), технологии, ВПК, оружие, вооружения, гонка вооружений, программирование, испытания, дипломатические отношения, дипломатия, скандал, Владимир Зеленский

"Обратка" от Киева: Южной Корее запретили испытывать на Украине военный ИИ

08:01 06.11.2026
 
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Южнокорейская компания Newtype Industries лишилась возможности отлаживать на Украине программное обеспечение с ИИ для артиллерии из-за конфликта между Киевом и Сеулом. Об этом 5 ноября сообщило издание The Diplomat
Глава корейского стартапа Newtype Industries Сэнвон Джо Чо рассказал изданию, что в середине октября украинский представитель, курировавший сотрудничество, сообщил ему о распоряжении "сверху" прекратить работу.
"Главной причиной прекращения сотрудничества стал дипломатический конфликт между Южной Кореей и Украиной", — сказал он, имея в виду публичные заявления Киева об отправке в Сеул двух северокорейских военнопленных.
Newtype пока не имеет планов и сроков возвращения на Украину, поскольку почти все партнёрские отношения и местная сеть контактов компании "перестали функционировать".
Издание отмечает, что компания Newtype — небольшая, но её случай создаёт прецедент. Ещё в августе она позиционировалась как первый корейский оборонный стартап, проводивший испытания на Украине, в то время как Владимир Зеленский выразил заинтересованность в сделке с Сеулом по разработке беспилотников. Опыт Newtype показывает, что такие связи могут быстро исчезнуть, если за ними нет формальной поддержки.
Программное обеспечение компании Barbara, испытания которой проводились на Украине, преобразует голосовые сообщения военных в структурированные данные для офицера, управляющего огнём артиллерии. По заявлению Чо, отставного офицера артиллерии, она может выявлять ошибки в координатах, возможные цели в гражданских районах, однако окончательное решение о стрельбе принимает человек.
Подробнее о развитии конфликта двух стран - в публикации Южная Корея пригрозила Украине полным разрывом отношений.
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