Европа спешно подбирает "опекуна" на переговоры по Украине в Абу-Даби - 06.11.2026 Украина.ру
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Европа спешно подбирает "опекуна" на переговоры по Украине в Абу-Даби
Европа спешно подбирает "опекуна" на переговоры по Украине в Абу-Даби - 06.11.2026 Украина.ру
Европа спешно подбирает "опекуна" на переговоры по Украине в Абу-Даби
Европа пытается преодолеть внутренние противоречия и сформировать единый подход, но ещё не определилась с кандидатурой возможного представителя на предстоящих переговорах России, США и Украины в ОАЭ. Об этом со ссылкой на источник в ночь на 6 ноября пишет газета "Известия"
2026-11-06T01:43
2026-11-06T01:43
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Посол РФ в Ирландии (сейчас председательствующей в Совете ЕС) Юрий Филатов заявил, что текущие дискуссии в Евросоюзе направлены не на восстановление серьёзного диалога с Россией, а на помощь Киеву. Но направить на переговоры в ОАЭ свою команду Евросоюз всё же хочет.При этом в Кремле ранее отметили, что участие европейских представителей на встрече в Абу-Даби невозможно, поскольку сторонами согласован формат Россия – США – Украина."[Текущие дискуссии в Евросоюзе направлены], скорее, на поиск того, кому сподручнее доверить миссию так называемого "переговорщика" от ЕС, которого в Брюсселе надеются "втиснуть" в переговорный процесс Россия – США – Украина с целью следить, чтобы киевские власти не отклонились от предписанной им задачи "войны до последнего украинца", — подчеркнул Филатов.По данным СМИ, Брюссель планирует направить в ОАЭ переговорщиков во главе с руководителем аппарата председателя ЕК фон дер Ляйен Бьорном Зайбертом."[Решение] по кандидатуре специального представителя или группы представителей по переговорам с Россией не принято. Команда [переговорщиков] имеет технический характер", — приводит газета заявление источника в европейских дипломатических кругах.Подробнее о страхах и "матрице" Европы - в интервью политолога-американиста, профессора Института медиа Высшей школы экономики, автора телеграм-канала "Профессор смотрит в мiръ" Дмитрия Евстафьева Европа сама готовит себя к тому, что после поражения Украины ее ждет страшное будущее.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Европа спешно подбирает "опекуна" на переговоры по Украине в Абу-Даби

01:43 06.11.2026
 
© REUTERS / Yves Herman
- РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© REUTERS / Yves Herman
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Европа пытается преодолеть внутренние противоречия и сформировать единый подход, но ещё не определилась с кандидатурой возможного представителя на предстоящих переговорах России, США и Украины в ОАЭ. Об этом со ссылкой на источник в ночь на 6 ноября пишет газета "Известия"
Посол РФ в Ирландии (сейчас председательствующей в Совете ЕС) Юрий Филатов заявил, что текущие дискуссии в Евросоюзе направлены не на восстановление серьёзного диалога с Россией, а на помощь Киеву. Но направить на переговоры в ОАЭ свою команду Евросоюз всё же хочет.
При этом в Кремле ранее отметили, что участие европейских представителей на встрече в Абу-Даби невозможно, поскольку сторонами согласован формат Россия – США – Украина.
"[Текущие дискуссии в Евросоюзе направлены], скорее, на поиск того, кому сподручнее доверить миссию так называемого "переговорщика" от ЕС, которого в Брюсселе надеются "втиснуть" в переговорный процесс Россия – США – Украина с целью следить, чтобы киевские власти не отклонились от предписанной им задачи "войны до последнего украинца", — подчеркнул Филатов.
По данным СМИ, Брюссель планирует направить в ОАЭ переговорщиков во главе с руководителем аппарата председателя ЕК фон дер Ляйен Бьорном Зайбертом.
"[Решение] по кандидатуре специального представителя или группы представителей по переговорам с Россией не принято. Команда [переговорщиков] имеет технический характер", — приводит газета заявление источника в европейских дипломатических кругах.
Подробнее о страхах и "матрице" Европы - в интервью политолога-американиста, профессора Института медиа Высшей школы экономики, автора телеграм-канала "Профессор смотрит в мiръ" Дмитрия Евстафьева Европа сама готовит себя к тому, что после поражения Украины ее ждет страшное будущее.
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