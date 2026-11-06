На пути в Абу-Даби: США обсудили с европейцами гарантии безопасности Украине - 06.11.2026 Украина.ру
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На пути в Абу-Даби: США обсудили с европейцами гарантии безопасности Украине
На пути в Абу-Даби: США обсудили с европейцами гарантии безопасности Украине - 06.11.2026 Украина.ру
На пути в Абу-Даби: США обсудили с европейцами гарантии безопасности Украине
Представители США, НАТО и ведущих стран Европы 5 ноября обсудили в Брюсселе возможные гарантии безопасности Украине при возможном прекращении огня. Об этом сообщает издание Rapporteur
2026-11-06T06:13
2026-11-06T06:15
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Переговоры прошли в резиденции генерального секретаря НАТО Марка Рютте. В них участвовали представители США, НАТО, Великобритании, Франции, Германии, Еврокомиссии и Украины. О каких-либо конкретных договорённостях по итогам встречи объявлено не было.По словам возглавляющего украинскую делегацию Рустема Умерова, на которого ссылается издание, обсуждение было сосредоточено на том, "какие гарантии безопасности Вашингтон и другие партнеры могут предоставить Киеву, а также на разработке новой европейской стратегии безопасности"."Для Украины крайне важно, чтобы эти гарантии безопасности представляли собой действительно эффективную систему, а не просто политическую декларацию", — подчеркнул Умеров по итогам встречи.Он также добавил, что стороны намерены "продолжить работу над предложениями совместно с партнёрами". Однако подробности возможных договорённостей и дальнейшие шаги "будут объявлены позднее".Днём ранее Еврокомиссия провела в Брюсселе отдельную встречу, посвящённую послевоенному восстановлению Украины.Rapporteur отмечает, что появление многочисленных переговорных форматов уже вызвало недовольство среди союзников. В частности, премьер-министр Италии Джорджа Мелони направила председателю Евросовета Антониу Коште письмо, в котором потребовала обеспечить более согласованный подход к переговорам по Украине.Россия ранее подтвердила, что примет участие в очередном раунде трехсторонних переговоров с США и Украиной, которые состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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На пути в Абу-Даби: США обсудили с европейцами гарантии безопасности Украине

06:13 06.11.2026 (обновлено: 06:15 06.11.2026)
 
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© AP / Virginia Mayo
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Представители США, НАТО и ведущих стран Европы 5 ноября обсудили в Брюсселе возможные гарантии безопасности Украине при возможном прекращении огня. Об этом сообщает издание Rapporteur
Переговоры прошли в резиденции генерального секретаря НАТО Марка Рютте. В них участвовали представители США, НАТО, Великобритании, Франции, Германии, Еврокомиссии и Украины. О каких-либо конкретных договорённостях по итогам встречи объявлено не было.
По словам возглавляющего украинскую делегацию Рустема Умерова, на которого ссылается издание, обсуждение было сосредоточено на том, "какие гарантии безопасности Вашингтон и другие партнеры могут предоставить Киеву, а также на разработке новой европейской стратегии безопасности".
"Для Украины крайне важно, чтобы эти гарантии безопасности представляли собой действительно эффективную систему, а не просто политическую декларацию", — подчеркнул Умеров по итогам встречи.
Он также добавил, что стороны намерены "продолжить работу над предложениями совместно с партнёрами". Однако подробности возможных договорённостей и дальнейшие шаги "будут объявлены позднее".
Днём ранее Еврокомиссия провела в Брюсселе отдельную встречу, посвящённую послевоенному восстановлению Украины.
Rapporteur отмечает, что появление многочисленных переговорных форматов уже вызвало недовольство среди союзников. В частности, премьер-министр Италии Джорджа Мелони направила председателю Евросовета Антониу Коште письмо, в котором потребовала обеспечить более согласованный подход к переговорам по Украине.
Россия ранее подтвердила, что примет участие в очередном раунде трехсторонних переговоров с США и Украиной, которые состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби.
Дмитрий Бавырин интервью - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
Вчера, 17:30
Дмитрий Бавырин: США могут усилить помощь Украине, если Россия сделает так, что Киеву будет совсем плохоЕвропа не будет провоцировать войну с Россией в условиях, когда президент США прямо говорит, что на проблемы Европы ему плевать. Это еще два года. А через два года либо ишак умрет, либо падишах. И если через два года на Украине, несмотря на ее тяжелое положение, останется плюс минус то же самое, то это уже вопросы к нам
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