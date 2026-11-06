На пути в Абу-Даби: США обсудили с европейцами гарантии безопасности Украине

Дмитрий Бавырин: США могут усилить помощь Украине, если Россия сделает так, что Киеву будет совсем плохо

Европа не будет провоцировать войну с Россией в условиях, когда президент США прямо говорит, что на проблемы Европы ему плевать. Это еще два года. А через два года либо ишак умрет, либо падишах. И если через два года на Украине, несмотря на ее тяжелое положение, останется плюс минус то же самое, то это уже вопросы к нам