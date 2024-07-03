https://ukraina.ru/20240703/1055998520.html

Миронов ответил на вопрос о судьбе депутата Семигина, попавшего в скандал из-за своей позиции по СВО

Миронов ответил на вопрос о судьбе депутата Семигина, попавшего в скандал из-за своей позиции по СВО - 03.07.2024 Украина.ру

Миронов ответил на вопрос о судьбе депутата Семигина, попавшего в скандал из-за своей позиции по СВО

В интервью изданию Украина.ру депутат Государственной думы, руководитель фракции "Справедливая Россия-за правду" Сергей Миронов ответил, как складывается судьба Украина.ру, 03.07.2024

2024-07-03T03:10

2024-07-03T03:10

2024-07-03T03:10

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В интервью изданию Украина.ру депутат Государственной думы, руководитель фракции "Справедливая Россия-за правду" Сергей Миронов ответил, как складывается судьба экс-председателя Комитета по делам национальностей думской фракции "Справедливая Россия-за правду" Геннадия Семигина. Он попал в скандал из-за своего поста, где в том числе говорилось, что "батальону "Ахмат" приходится пинками загонять солдат ВС РФ на поле боя"Миронов подтвердил, что фракция "Справедливая Россия – За правду" приняла решение освободить Геннадия Семигина от должности председателя Комитета по делам национальностей. Глава фракции уточнил, что партийцы предложили выдвинуть на место Семигина Яну Лантратову."Что касается будущего господина Семигина, то согласно статье 7 Устава СРЗП решение об исключении из партии председателя и сопредседателей вправе принять только съезд", - резюмировал Миронов.В конце сентября 2023 года на сайте движения "Патриоты России" появилась статья "Закон военного времени: почему действия Адама Кадырова – это урок для всех предателей Родины" за подписью за подписью Семигина. Основной мыслью материала было мнение, что сын Рамзана Кадырова Адам "поступил правильно", избив сжегшего Коран активиста Никиту Журавеля."Если бы каждый русский солдат отстаивал свои идеалы так же бескомпромиссно, как сын Рамзана Ахматовича, то, возможно, батальону "Ахмат" не пришлось бы пинками загонять солдат ВС РФ на поле боя", – также говорилось в тексте.Российские военкоры возмутились этим словам. В частности, позицию Семигина раскритиковали Александр Коц, Сергей Колесников, Евгений Рассказов (Топаз) и Юрий Котенок.Семигин заявил, что сайт "Патриотов России" был взломан, и сам он не имеет никакого отношения к публикации, а также подал иски о защите чести и достоинства. В частности частично был удовлетворен иск к Рассказову, суд обязал военкора выплатить депутату 500 тысяч рублей.Мнение Сергея Миронова по другим темам в эксклюзивном материале издания Украина.ру О снятии ограничений на въезд для граждан Украины: Новая Россия немыслима без украинцев.

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новости, россия, сергей миронов, украина.ру, "ахмат", военкор, сво, депутат, партия