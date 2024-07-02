https://ukraina.ru/20240702/1056006634.html

"Принципиальные вопросы": Зеленский раскрыл детали переговоров с Орбаном

"Принципиальные вопросы": Зеленский раскрыл детали переговоров с Орбаном - 02.07.2024 Украина.ру

"Принципиальные вопросы": Зеленский раскрыл детали переговоров с Орбаном

Концентрируя внимание на будущем, Украина и Венгрия подпишут глобальное соглашение о сотрудничестве. О таких планах сообщил венгерский премьер Виктор Орбан, работу над документом подтвердил и Владимир Зеленский

2024-07-02T14:52

2024-07-02T14:52

2024-07-02T15:14

новости

украина

венгрия

владимир зеленский

виктор орбан

ес

сотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/02/1056006985_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5cfa647ed95a22f8c256942f50cf2f9e.jpg.webp

Видео с подведением итогов встречи лидеров опубликовала пресс-служба Зеленского в его телеграм-канале. "Мы пытаемся закрыть все предыдущие споры и сконцентрировать внимание на будущем. Мы желаем наладить отношения между нашими странами. Мы желаем подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, подобное тем соглашениям, которые у нас действуют с другими нашими соседними странами. Мы будем участвовать в модернизации украинской экономики согласно нашим возможностям и для этого хотим дать соответствующие условия", – сказал Орбан.Зеленский добавил, что содержание переговоров может стать основой для будущего двустороннего документа между государствами. Он указал, что сегодня стороны обсудили "наиболее принципиальные вопросы соседских отношений – торговлю, трансграничное сотрудничество, инфраструктурные и энергетические вопросы". Помимо этого, премьер Венгрии пообещал помогать Киеву во время голосования за начало переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.Виктор Орбан приехал в Киев 2 июля впервые за 12 лет. Украинские СМИ писали, что цель визита заключается в обсуждении украинского конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не ожидают от встречи Орбана с Зеленским. Подробнее о том, каким способом Запад хочет заморозить конфликт и поделить Украину читайте в интервью профессора факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперта РСМД Алексея Фененко на Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240702/1056005066.html

украина

венгрия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, венгрия, владимир зеленский, виктор орбан, ес, сотрудничество