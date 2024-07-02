"Принципиальные вопросы": Зеленский раскрыл детали переговоров с Орбаном - 02.07.2024 Украина.ру
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"Принципиальные вопросы": Зеленский раскрыл детали переговоров с Орбаном
"Принципиальные вопросы": Зеленский раскрыл детали переговоров с Орбаном - 02.07.2024 Украина.ру
"Принципиальные вопросы": Зеленский раскрыл детали переговоров с Орбаном
Концентрируя внимание на будущем, Украина и Венгрия подпишут глобальное соглашение о сотрудничестве. О таких планах сообщил венгерский премьер Виктор Орбан, работу над документом подтвердил и Владимир Зеленский
2024-07-02T14:52
2024-07-02T15:14
новости
украина
венгрия
владимир зеленский
виктор орбан
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сотрудничество
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Видео с подведением итогов встречи лидеров опубликовала пресс-служба Зеленского в его телеграм-канале. "Мы пытаемся закрыть все предыдущие споры и сконцентрировать внимание на будущем. Мы желаем наладить отношения между нашими странами. Мы желаем подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, подобное тем соглашениям, которые у нас действуют с другими нашими соседними странами. Мы будем участвовать в модернизации украинской экономики согласно нашим возможностям и для этого хотим дать соответствующие условия", – сказал Орбан.Зеленский добавил, что содержание переговоров может стать основой для будущего двустороннего документа между государствами. Он указал, что сегодня стороны обсудили "наиболее принципиальные вопросы соседских отношений – торговлю, трансграничное сотрудничество, инфраструктурные и энергетические вопросы". Помимо этого, премьер Венгрии пообещал помогать Киеву во время голосования за начало переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.Виктор Орбан приехал в Киев 2 июля впервые за 12 лет. Украинские СМИ писали, что цель визита заключается в обсуждении украинского конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не ожидают от встречи Орбана с Зеленским. Подробнее о том, каким способом Запад хочет заморозить конфликт и поделить Украину читайте в интервью профессора факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперта РСМД Алексея Фененко на Украина.ру.
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новости, украина, венгрия, владимир зеленский, виктор орбан, ес, сотрудничество
Новости, Украина, Венгрия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, ЕС, сотрудничество

"Принципиальные вопросы": Зеленский раскрыл детали переговоров с Орбаном

14:52 02.07.2024 (обновлено: 15:14 02.07.2024)
 
Зеленский Орбан
Зеленский Орбан
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Концентрируя внимание на будущем, Украина и Венгрия подпишут глобальное соглашение о сотрудничестве. О таких планах сообщил венгерский премьер Виктор Орбан, работу над документом подтвердил и Владимир Зеленский
Видео с подведением итогов встречи лидеров опубликовала пресс-служба Зеленского в его телеграм-канале.
"Мы пытаемся закрыть все предыдущие споры и сконцентрировать внимание на будущем. Мы желаем наладить отношения между нашими странами. Мы желаем подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, подобное тем соглашениям, которые у нас действуют с другими нашими соседними странами. Мы будем участвовать в модернизации украинской экономики согласно нашим возможностям и для этого хотим дать соответствующие условия", – сказал Орбан.
Зеленский добавил, что содержание переговоров может стать основой для будущего двустороннего документа между государствами.
Он указал, что сегодня стороны обсудили "наиболее принципиальные вопросы соседских отношений – торговлю, трансграничное сотрудничество, инфраструктурные и энергетические вопросы".
Помимо этого, премьер Венгрии пообещал помогать Киеву во время голосования за начало переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.
Виктор Орбан приехал в Киев 2 июля впервые за 12 лет. Украинские СМИ писали, что цель визита заключается в обсуждении украинского конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не ожидают от встречи Орбана с Зеленским.
Подробнее о том, каким способом Запад хочет заморозить конфликт и поделить Украину читайте в интервью профессора факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперта РСМД Алексея Фененко на Украина.ру.
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"Смелое и благородное решение": Орбан объяснил, зачем приехал в Киев, в сети его похвалилиПремьер Венгрии Виктор Орбан 2 июля совершил первую поездку в Киев после начала председательства Венгрии в Совете ЕС, в соцсетях он сообщил, что приехал для решения задач мира и развития двусторонних отношений
 
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