https://ukraina.ru/20240702/1056006634.html
"Принципиальные вопросы": Зеленский раскрыл детали переговоров с Орбаном
"Принципиальные вопросы": Зеленский раскрыл детали переговоров с Орбаном - 02.07.2024 Украина.ру
"Принципиальные вопросы": Зеленский раскрыл детали переговоров с Орбаном
Концентрируя внимание на будущем, Украина и Венгрия подпишут глобальное соглашение о сотрудничестве. О таких планах сообщил венгерский премьер Виктор Орбан, работу над документом подтвердил и Владимир Зеленский
2024-07-02T14:52
2024-07-02T14:52
2024-07-02T15:14
новости
украина
венгрия
владимир зеленский
виктор орбан
ес
сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/02/1056006985_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5cfa647ed95a22f8c256942f50cf2f9e.jpg.webp
Видео с подведением итогов встречи лидеров опубликовала пресс-служба Зеленского в его телеграм-канале. "Мы пытаемся закрыть все предыдущие споры и сконцентрировать внимание на будущем. Мы желаем наладить отношения между нашими странами. Мы желаем подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, подобное тем соглашениям, которые у нас действуют с другими нашими соседними странами. Мы будем участвовать в модернизации украинской экономики согласно нашим возможностям и для этого хотим дать соответствующие условия", – сказал Орбан.Зеленский добавил, что содержание переговоров может стать основой для будущего двустороннего документа между государствами. Он указал, что сегодня стороны обсудили "наиболее принципиальные вопросы соседских отношений – торговлю, трансграничное сотрудничество, инфраструктурные и энергетические вопросы". Помимо этого, премьер Венгрии пообещал помогать Киеву во время голосования за начало переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.Виктор Орбан приехал в Киев 2 июля впервые за 12 лет. Украинские СМИ писали, что цель визита заключается в обсуждении украинского конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не ожидают от встречи Орбана с Зеленским. Подробнее о том, каким способом Запад хочет заморозить конфликт и поделить Украину читайте в интервью профессора факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперта РСМД Алексея Фененко на Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240702/1056005066.html
украина
венгрия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/02/1056006985_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_de3fae1e3235e8c4b402195bc235a8ed.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, венгрия, владимир зеленский, виктор орбан, ес, сотрудничество
Новости, Украина, Венгрия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, ЕС, сотрудничество
"Принципиальные вопросы": Зеленский раскрыл детали переговоров с Орбаном
14:52 02.07.2024 (обновлено: 15:14 02.07.2024)
Концентрируя внимание на будущем, Украина и Венгрия подпишут глобальное соглашение о сотрудничестве. О таких планах сообщил венгерский премьер Виктор Орбан, работу над документом подтвердил и Владимир Зеленский