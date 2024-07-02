Песков прокомментировал визит Орбана в Киев - 02.07.2024 Украина.ру
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Песков прокомментировал визит Орбана в Киев
Песков прокомментировал визит Орбана в Киев - 02.07.2024 Украина.ру
Песков прокомментировал визит Орбана в Киев
Визит венгерского премьера Виктора Орбана в Киев проходит в рамках выполнения функций Будапешта в рамках председательства в Евросоюзе и Кремль не ожидает никаких результатов от встречи Орбана с Владимиром Зеленским. Так прокомментировал первый за 12 лет приезд венгерского лидера на Украину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2024-07-02T13:53
2024-07-02T14:07
новости
украина
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Ранее украинские СМИ, ссылаясь на спикера венгерского премьера Берталана Ховаши, писали, что главными темами переговоров Орбана и Зеленского будут достижение мира на Украине и венгерско-украинские отношения. В последний раз венгерский премьер приезжал на Украину в 2012 году для встречи с четвертым президентом Виктором Януковичем. Сам Орбан написал в своих соцсетях, что что цель венгерского председательства в Совете ЕС "состоит в решении задач, стоящих перед Европейским Союзом", а потому он решил совершить поездку в Киев.Венгрия с 1 июля до конца 2024 года стала председателем Совета ЕС. На эту символическую должность Будапешт заступил под девизом "сделаем Европу снова великой".Подробнее о том, каковы шансы Венгрии изменить ситуацию в Евросоюзе читайте в интервью члена Общественной палаты Москвы, Заслуженного адвоката России Дмитрия Краснова на Украина.ру.
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новости, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, виктор орбан, ес, сво
Новости, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, ЕС, СВО

Песков прокомментировал визит Орбана в Киев

13:53 02.07.2024 (обновлено: 14:07 02.07.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Визит венгерского премьера Виктора Орбана в Киев проходит в рамках выполнения функций Будапешта в рамках председательства в Евросоюзе и Кремль не ожидает никаких результатов от встречи Орбана с Владимиром Зеленским. Так прокомментировал первый за 12 лет приезд венгерского лидера на Украину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Мы ничего не ожидаем. Понятно, что Венгрия, которая стала председательствовать в ЕС, должна выполнять свои функции. Поэтому в данном случае будет преобладать выполнение обязанностей с учетом брюссельских интересов, а не национальных. Орбан в этом плане известен, как политик, который умеет весьма жестко отстаивать интересы своей страны", – указал он.
Ранее украинские СМИ, ссылаясь на спикера венгерского премьера Берталана Ховаши, писали, что главными темами переговоров Орбана и Зеленского будут достижение мира на Украине и венгерско-украинские отношения. В последний раз венгерский премьер приезжал на Украину в 2012 году для встречи с четвертым президентом Виктором Януковичем.
Сам Орбан написал в своих соцсетях, что что цель венгерского председательства в Совете ЕС "состоит в решении задач, стоящих перед Европейским Союзом", а потому он решил совершить поездку в Киев.
Венгрия с 1 июля до конца 2024 года стала председателем Совета ЕС. На эту символическую должность Будапешт заступил под девизом "сделаем Европу снова великой".
Подробнее о том, каковы шансы Венгрии изменить ситуацию в Евросоюзе читайте в интервью члена Общественной палаты Москвы, Заслуженного адвоката России Дмитрия Краснова на Украина.ру.
Встреча В.Путина с В.Орбаном - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
30 июня, 14:18
Орбан создал свой ультраправый блок в Европарламенте - оппозиция лидерам Брюсселя Европейцы хотят мира и развития, а получают от элиты Брюсселя войну, миграцию и застой, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, объявивший в воскресенье о создании новой ультраправой группы с Европейском парламенте Patriots for Europe (“патриоты за Европу”), которая поможет изменить ситуацию, передает Euronews
 
НовостиУкраинаДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанЕССВО
 
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