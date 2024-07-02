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Песков прокомментировал визит Орбана в Киев

Песков прокомментировал визит Орбана в Киев - 02.07.2024 Украина.ру

Песков прокомментировал визит Орбана в Киев

Визит венгерского премьера Виктора Орбана в Киев проходит в рамках выполнения функций Будапешта в рамках председательства в Евросоюзе и Кремль не ожидает никаких результатов от встречи Орбана с Владимиром Зеленским. Так прокомментировал первый за 12 лет приезд венгерского лидера на Украину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2024-07-02T13:53

2024-07-02T13:53

2024-07-02T14:07

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Ранее украинские СМИ, ссылаясь на спикера венгерского премьера Берталана Ховаши, писали, что главными темами переговоров Орбана и Зеленского будут достижение мира на Украине и венгерско-украинские отношения. В последний раз венгерский премьер приезжал на Украину в 2012 году для встречи с четвертым президентом Виктором Януковичем. Сам Орбан написал в своих соцсетях, что что цель венгерского председательства в Совете ЕС "состоит в решении задач, стоящих перед Европейским Союзом", а потому он решил совершить поездку в Киев.Венгрия с 1 июля до конца 2024 года стала председателем Совета ЕС. На эту символическую должность Будапешт заступил под девизом "сделаем Европу снова великой".Подробнее о том, каковы шансы Венгрии изменить ситуацию в Евросоюзе читайте в интервью члена Общественной палаты Москвы, Заслуженного адвоката России Дмитрия Краснова на Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240630/1055962824.html

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новости, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, виктор орбан, ес, сво