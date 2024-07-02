Песков прокомментировал визит Орбана в Киев
13:53 02.07.2024 (обновлено: 14:07 02.07.2024)
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Визит венгерского премьера Виктора Орбана в Киев проходит в рамках выполнения функций Будапешта в рамках председательства в Евросоюзе и Кремль не ожидает никаких результатов от встречи Орбана с Владимиром Зеленским. Так прокомментировал первый за 12 лет приезд венгерского лидера на Украину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Мы ничего не ожидаем. Понятно, что Венгрия, которая стала председательствовать в ЕС, должна выполнять свои функции. Поэтому в данном случае будет преобладать выполнение обязанностей с учетом брюссельских интересов, а не национальных. Орбан в этом плане известен, как политик, который умеет весьма жестко отстаивать интересы своей страны", – указал он.
Ранее украинские СМИ, ссылаясь на спикера венгерского премьера Берталана Ховаши, писали, что главными темами переговоров Орбана и Зеленского будут достижение мира на Украине и венгерско-украинские отношения. В последний раз венгерский премьер приезжал на Украину в 2012 году для встречи с четвертым президентом Виктором Януковичем.
Сам Орбан написал в своих соцсетях, что что цель венгерского председательства в Совете ЕС "состоит в решении задач, стоящих перед Европейским Союзом", а потому он решил совершить поездку в Киев.
Венгрия с 1 июля до конца 2024 года стала председателем Совета ЕС. На эту символическую должность Будапешт заступил под девизом "сделаем Европу снова великой".
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