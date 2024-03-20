Четыре варианта дележа: эксперт о том, каким способом Запад хочет заморозить конфликт и поделить Украину - 20.03.2024 Украина.ру
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Четыре варианта дележа: эксперт о том, каким способом Запад хочет заморозить конфликт и поделить Украину
Четыре варианта дележа: эксперт о том, каким способом Запад хочет заморозить конфликт и поделить Украину - 20.03.2024 Украина.ру
Четыре варианта дележа: эксперт о том, каким способом Запад хочет заморозить конфликт и поделить Украину
В случае полного коллапса Украины Польша, Венгрия, Словакия и Румыния могут забрать земли в западноукраинских областях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко
2024-03-20T04:50
2024-03-20T04:50
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Запад рассматривает четыре варианта раздела Украины. Идеальным считается вариант "вам капля — нам море", то есть заморозить границу по текущей линии фронта и ввести на контролируемую Киевом территорию войска НАТО, рассказал политолог.Если у ВСУ дела пойдут плохо, у Запада есть второй вариант. Тогда западные союзники захотят оставить границу границу максимально близко к России. То есть, чтобы российские войска отбили территории, но немного. Таким образом, сохранятся враждующие стороны Россия и Украина, добавил эксперт.Есть и четвертый вариант. В случае полного коллапса украинского государства Польша, Венгрия, Словакия и Румыния могут забрать земли на западе. Эти страны претендуют на значительные "куски" и конечно, захотят реализовать такой вариант. А из оставшихся территорий постараются "слепить" Западно-Украинскую Народную Республику, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Фененко: США хотят разделить Украину и вернуть Россию и Европу на сто лет назад читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240318/1053949003.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, запад, россия, нато, польша, венгрия, словакия, всу, граница, полтава
Новости, Украина, Запад, Россия, НАТО, Польша, Венгрия, Словакия, ВСУ, граница, Полтава

Четыре варианта дележа: эксперт о том, каким способом Запад хочет заморозить конфликт и поделить Украину

04:50 20.03.2024
 
© Фото : CC0, Pixabayрваный флаг Украина болото
рваный флаг Украина болото - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
В случае полного коллапса Украины Польша, Венгрия, Словакия и Румыния могут забрать земли в западноукраинских областях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко
Запад рассматривает четыре варианта раздела Украины. Идеальным считается вариант "вам капля — нам море", то есть заморозить границу по текущей линии фронта и ввести на контролируемую Киевом территорию войска НАТО, рассказал политолог.
Если у ВСУ дела пойдут плохо, у Запада есть второй вариант. Тогда западные союзники захотят оставить границу границу максимально близко к России. То есть, чтобы российские войска отбили территории, но немного. Таким образом, сохранятся враждующие стороны Россия и Украина, добавил эксперт.
"Если же у Украины дела пойдут совсем плохо, тогда вырисовывается третий вариант: правобережная Украина плюс Полтавщина. Полтава как плацдарм на левом берегу Днепра, выдвинутый в сторону российской границы. Там они могут поставить и ракеты, и пусковые установки", - отметил Фененко.
Есть и четвертый вариант. В случае полного коллапса украинского государства Польша, Венгрия, Словакия и Румыния могут забрать земли на западе. Эти страны претендуют на значительные "куски" и конечно, захотят реализовать такой вариант. А из оставшихся территорий постараются "слепить" Западно-Украинскую Народную Республику, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Фененко: США хотят разделить Украину и вернуть Россию и Европу на сто лет назад читайте на сайте Украина.ру.
Дмитрий Ефимов интервью
18 марта, 18:27
Дмитрий Ефимов: Если Трамп победит "спящего деда", ситуация на Украине изменится, а Европа взвоетЗадача глобалистов — разобраться с Владимиром Путиным и разобрать на запчасти нашу страну, чтобы русского духа на Земле не осталось.
 
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