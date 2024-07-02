https://ukraina.ru/20240702/1055988617.html

"150 тысяч мы наберем": военный эксперт объяснил, как для нужд оборонки можно привлечь мигрантов

"150 тысяч мы наберем": военный эксперт объяснил, как для нужд оборонки можно привлечь мигрантов - 02.07.2024 Украина.ру

"150 тысяч мы наберем": военный эксперт объяснил, как для нужд оборонки можно привлечь мигрантов

Из Узбекистана и Киргизии в основном выезжают люди, которые имеют хорошую квалификацию. Поэтому для работы в оборонке можно было бы привлечь какую-то часть мигрантов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-07-02T02:50

2024-07-02T02:50

2024-07-02T02:50

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По словам Первого заместителя председателя Правительства РФ Дениса Мантурова сейчас не хватает 150 тысяч человек для работы в оборонной промышленности.Понятно, что в России за последние 30 лет готовили в основном юристов и экономистов, которых нельзя поставить к станку. Но для этой работы можно было бы привлечь какую-то часть мигрантов, предложил эксперт.По словам специалиста, сейчас население Узбекистана составляет 37 миллионов человек. При этом 3,7 миллионов из них работают в России. Из Узбекистана и Киргизии в основном выезжают люди, которые имеют хорошую квалификацию, отметил Евсеев.Он подчеркнул, что Узбекистан – это единственная страна, где созданы центры подготовки трудовых мигрантов перед отправкой. Их можно привлечь для отбора людей, которые сейчас нужнее всего, добавил эксперт."Да и со спецслужбами Узбекистана мы могли бы более тесно работать. Так что 150 тысяч человек мы наберем", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева Россия отразит контрнаступ ВСУ, а потом накроет американцев в Одессе и возьмет Херсон читайте на сайте Украина.руО новых инициативах в сфере миграционного законодательства - в интервью изданию Украина.ру Дмитрия Кузнецова После окончания СВО фильм "Рэмбо" может стать нашей реальностью

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новости, узбекистан, россия, киргизия, владимир евсеев, снг, еаэс, мигранты, трудовые мигранты, опк, промышленность