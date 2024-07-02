https://ukraina.ru/20240702/1055976001.html

Когда киевский режим станет львовским. Украинские эксперты о войне и мире

Когда киевский режим станет львовским. Украинские эксперты о войне и мире - 02.07.2024 Украина.ру

Когда киевский режим станет львовским. Украинские эксперты о войне и мире

На Украине начали задумываться над тем, не пора ли признать перемогой (победой – ред.) потерю территорий при условии сохранения режима хоть на каких-то территориях. Иначе власть имущие могут потерять все.

2024-07-02T05:42

2024-07-02T05:42

2024-07-02T05:42

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Во всяком случае, украинские спикеры обратили внимание на то, что официальное требование вернуть все территории по границам 1991 года, включая Крым, звучит уже не так часто. Что-то изменилось, но изменилось не в Киеве. Писатель и блогер Юрий Сытник в эфире интернет-канала Politeka отметил, что уже давно идут геополитические торги, в которых Украина не является участником и субъектом, она - объект этих торгов.По его мнению, Россия сейчас обращается к Европе, где к власти приходят правые, и будто бы говорит им, что уже нет такой страны, как Украина, а территорию давайте поделим. Сытник предположил, что, учитывая ситуацию на фронте, не предвидится никакого другого варианта, кроме замораживания конфликта – и зависит это вовсе не от Киева.Если ранее Россия демонстрировала готовность идти на какие-то компромиссы, а Киев занимал жесткую позицию, то теперь все наоборот, констатировал украинский политолог Руслан Бортник. По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала, при этом ситуация на фронте кардинально не изменилась, но зато изменилась геополитическая обстановка.Политолог при этом отметил, что общественное мнение на Украине очень сильно изменилось – большинство украинцев считает, что страна идет не туда. Разрыв между обществом и элитами, между людьми и государством растет, социология это показывает – и Зеленскому приходится это учитывать. Сам Бортник уверен, что "страна едет "туды", в том же направлении, которое задано с начала войны. Просто пассажиры этого поезда устали от поездки, многие из них погибли, ранены, многих выбросило из вагонов"."Основная масса уже хочет сойти на твердую землю", - считает Бортник. Он добавил, что в настроениях украинцев произошел еще один перелом: "большая часть общества, где-то 60-70% выступает за прекращение войны". Однако – "из этой большей части общества только половина готова на переговоры". Но даже те, кто не готов, выступают за замораживание конфликта.Покинувший страну украинский политолог-анархист Михаил Чаплыга рассказал, что, по его сведениям, все фракции и группы в Верховной Раде сегодня уверены в том, что "Слуги" (точнее, офис Зеленского – ред.) хотят "вырубить" войну в сентябре-октябре, после чего перейти к выборам, получив некие гарантии "лично им, что они смогут "свалить... и чтобы их никто не догонял"."Они думают, что найдут такую формулу, как это сделать", - сказал эксперт в интервью одного из ютуб-каналов. Он добавил, что вряд ли у них это получится. Вообще, с точки зрения русских "окошко" для переговоров вот-вот захлопнется: с 29 августа им просто не с кем будет разговаривать на Украине. С 21 мая нет на Украине легитимного президента, а Рада может продлевать своё существование во время военного положения, но теперь продлить его законно уже невозможно. А у американцев скоро выборы. Таким образом, "окно неопределенности - с 29 августа по 5 ноября", отметил Чаплыга. По его мнению, сбежать "Слугам" в это "окно" не удастся.Политолог обратил внимание на высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, заявившего, что победой для Киева можно будет считать "невозможность повторения агрессии России". Но это, по словам Чаплыги, можно читать двояко – повторение невозможно в том случае, если Украина (киевский режим – ред.) дойдет до Курил, что вряд ли, или если Украина будет частью России – тогда зачем на нее нападать.Во всяком случае, переговоры возможны только между равными, то есть между Россией и США - при Трампе, но не ранее, считает Чаплыга. С марионеточным режимом в Киеве никто разговаривать не будет. С Европой, собственно, тоже. По мнению политолога, договариваться РФ и США будут "об интегральной безопасности".Что касается Украины, то речь будет идти о том, какая ее часть будет подконтрольна России, а какая Западу, а потому имеет значение, в каком состоянии будут эти части к моменту достижения договоренностей.Что дальше? Зеленский уже сейчас начинает уступать в требованиях и ставить более мягкие условия, при которых Киев готов будет к миру или к перемирию с Россией. Он назвал эти условия в интервью американской газете Philadelphia Inquirer — это "сохранение Украины", вступление в НАТО и ЕС, а также "сатисфакция" для Украины (что это означает, он не уточнил)."При этом еще одно условие, которое неизменно выдвигалось ранее украинскими властями - возврат всех территорий в границах 1991 года - в списке Зеленского на этот раз не прозвучало. Хотя о том, нужно ли их возвращать, прямо спросила журналистка", - отмечает украинское издание "Страна".По мнению журналистов издания, это может свидетельствовать о том, что у Зеленского действительно всерьез задумались о заморозке конфликта по линии фронта. И уже появляются признаки того, что общественное мнение постепенно готовят к такому сценарию.Например, близкий к ОП украинский политолог Владимир Фесенко заявил в интервью телеведущей Наталье Мосейчук*, что "территории мы можем и немного позже вернуть". Сейчас, по его словам, важно сохранить государство, нацию, привести страну в ЕС и НАТО - "в этом формула нашей (киевского режима — ред.) победы".Это, а также некая "сатисфакция" (вероятно, речь идёт о возможной передаче Киеву 300 млрд долларов российских активов) должно бы успокоить противников замирения.При этом "Страна" выражает сомнения в выполнимости этих условий — Запад в вопросах приёма Украины в НАТО и конфискации российских активов колеблется, а Россия уже объявила свои условия для начала переговоров.Переломить ситуацию силой Киеву вряд ли удастся. "Поэтому не исключено, что реальным вариантом мирного соглашения может стать некий "урезанный пакет", при условии, если на такой компромисс согласится пойти РФ: прекращение войны по линии фронта, вступление Украины в ЕС (с выделением средств на восстановление через европейские фонды) и широкие гарантии безопасности Киеву со стороны великих держав, включая Китай", - предполагают авторы "Страны".Национал-радикалы действительно такие идеи не приветствуют и уже начинают угрожать сторонникам заморозки."Никакого мира без победы. Победа одна — никакого российского солдата на территории Украины. Потомкам мы эту войну не оставим, и вы тоже не оставите, ведь если попытаетесь, будет плохо. И вам, и им. Если это "пробивон", даже не думайте. Написал сдержанно", - заявил в своем аккаунте в соцсети Х начальник штаба 12-й бригады Нацгвардии "Азов"** Богдан Кротевич.Вышеупомянутый Фесенко, помимо прочего, рассказал о "ловушке" для Зеленкого, приготовленной его политическими противниками (судя по всему, речь о "порохоботах", сторонниках Порошенко): ты должен пойти на мир, поскольку победить в этой войне невозможно, но, если надумаешь прекращать — ты предатель. По мнению политолога, противники Зеленского не против уменьшения Украины "до размеров Галичины", лишь бы они там оставались "гетьманами".Кстати, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью телеведущему Эндрю Наполитано заявил, что у украинских властей есть планы оставить Киев и "уехать жить в дальний западный угол страны".Об отношениях киевского режима с Западом читайте в статье Владимира Скачко "Обещать не значит принять и защитить. ЕС по-прежнему манит Украину как осла морковкой"* - объявлена в розыск МВД России** - запрещённая в РФ организация

https://ukraina.ru/20240630/1055936288.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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