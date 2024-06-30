РФ нужно сбить разведывательный беспилотник США над Черным морем - военный политолог - 30.06.2024 Украина.ру
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РФ нужно сбить разведывательный беспилотник США над Черным морем - военный политолог
РФ нужно сбить разведывательный беспилотник США над Черным морем - военный политолог - 30.06.2024 Украина.ру
РФ нужно сбить разведывательный беспилотник США над Черным морем - военный политолог
Военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный в интервью изданию Украина.ру призвал Россию перестать чертить красные линии для Запада
2024-06-30T06:00
2024-06-30T06:00
новости
россия
запад
сша
политолог
беспилотники
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"Сколько раз было сказано "Если вы это, то мы это", но ничего не происходило. Из-за этого у Запада создалась иллюзия, что они могут бесконечно повышать градус эскалации, потому что Россия им за это ничего не сделает. Этот менталитет проник не только во внешнеполитическое руководство США. Это особенно видно по Европе. Та же Прибалтика (злобные карликовые государства) верит, что за ней стоит влиятельный хозяин с ядерной дубинкой, поэтому она может творить все, что хочет. Поэтому России надо показать, что у эскалации есть предел", - объяснил политолог.По его словам, если РФ "хокнет хотя бы один "Хок" (беспилотник RQ-4 Global Hawk), Запад поймет, что следующий БПЛА мы тоже собьем".Подробнее об украинском конфликте — в материале Кирилла Курбатова Геннадий Подлесный: США и ВСУ поставили Россию в ситуацию, когда ей придется ставить все деньги на зеро на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, сша, политолог, беспилотники
Новости, Россия, Запад, США, политолог, беспилотники

РФ нужно сбить разведывательный беспилотник США над Черным морем - военный политолог

06:00 30.06.2024
 
© Фото : U.S. Air Force photo by Bobbi ZapkaRQ-4A Global Hawk беспилотник США
RQ-4A Global Hawk беспилотник США - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© Фото : U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka
Читать в
Военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный в интервью изданию Украина.ру призвал Россию перестать чертить красные линии для Запада
"Сколько раз было сказано "Если вы это, то мы это", но ничего не происходило. Из-за этого у Запада создалась иллюзия, что они могут бесконечно повышать градус эскалации, потому что Россия им за это ничего не сделает. Этот менталитет проник не только во внешнеполитическое руководство США. Это особенно видно по Европе. Та же Прибалтика (злобные карликовые государства) верит, что за ней стоит влиятельный хозяин с ядерной дубинкой, поэтому она может творить все, что хочет. Поэтому России надо показать, что у эскалации есть предел", - объяснил политолог.
По его словам, если РФ "хокнет хотя бы один "Хок" (беспилотник RQ-4 Global Hawk), Запад поймет, что следующий БПЛА мы тоже собьем".
"Тогда для всех будет очевидно, что убийства российских граждан на российской территории будет чревато для них еще большими неприятностями", - заверил Подлесный.
Подробнее об украинском конфликте — в материале Кирилла Курбатова Геннадий Подлесный: США и ВСУ поставили Россию в ситуацию, когда ей придется ставить все деньги на зеро на сайте Украина.ру.
 
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Заголовок открываемого материала
06:00РФ нужно сбить разведывательный беспилотник США над Черным морем - военный политолог
05:40Россиян удивляет, почему страна терпит выходки Украины и Запада - военный политолог
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