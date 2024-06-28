Украинцы стали чаще подделывать документы, чтобы сбежать из страны - 28.06.2024 Украина.ру
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Украинцы стали чаще подделывать документы, чтобы сбежать из страны
Украинцы стали чаще подделывать документы, чтобы сбежать из страны - 28.06.2024 Украина.ру
Украинцы стали чаще подделывать документы, чтобы сбежать из страны
В текущем году количество попыток незаконного пересечения границы гражданами Украины с использованием поддельных документов возросло вдвое. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы страны
2024-06-28T11:50
2024-06-28T11:59
новости
украина
госпогранслужба
уклонисты
мобилизация
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сво
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"С начала 2024 года пограничники обнаружили более 700 сфальсифицированных документов. Также на 6% увеличилось количество обнаруженных транспортных средств с поддельными, неисправными документами, а также номерами агрегатов которые не соответствуют записям в регистрационных документах", – сказано в опубликованном сообщении ведомства. Отмечается, что для того, чтобы сбежать из страны украинцы постоянно совершенствуют способы фальсификации документов с помощью полиграфических технологий. Для выявления фальшивок эксперты Главного экспертно-криминалистического центра Госпогранслужбы проводят курсы мультипликации. С 18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации по которому установлены новые требования к военнообязанным, их права документ сводит к минимуму. Согласно правкам, внесенным в закон накануне, разрешена мобилизация некоторых категорий студентов. Как выглядят самые главные уклонисты от мобилизации в ВСУ смотрите в интервью известного советского и украинского композитора, общественного деятеля Владимира Быстрякова на Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240626/1055866290.html
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новости, украина, госпогранслужба, уклонисты, мобилизация, всу, сво
Новости, Украина, Госпогранслужба, уклонисты, мобилизация, ВСУ, СВО

Украинцы стали чаще подделывать документы, чтобы сбежать из страны

11:50 28.06.2024 (обновлено: 11:59 28.06.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗнак на пограничной службы Украины
Знак на пограничной службы Украины - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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В текущем году количество попыток незаконного пересечения границы гражданами Украины с использованием поддельных документов возросло вдвое. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы страны
"С начала 2024 года пограничники обнаружили более 700 сфальсифицированных документов. Также на 6% увеличилось количество обнаруженных транспортных средств с поддельными, неисправными документами, а также номерами агрегатов которые не соответствуют записям в регистрационных документах", – сказано в опубликованном сообщении ведомства.
Отмечается, что для того, чтобы сбежать из страны украинцы постоянно совершенствуют способы фальсификации документов с помощью полиграфических технологий.
Для выявления фальшивок эксперты Главного экспертно-криминалистического центра Госпогранслужбы проводят курсы мультипликации.
С 18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации по которому установлены новые требования к военнообязанным, их права документ сводит к минимуму. Согласно правкам, внесенным в закон накануне, разрешена мобилизация некоторых категорий студентов.
Как выглядят самые главные уклонисты от мобилизации в ВСУ смотрите в интервью известного советского и украинского композитора, общественного деятеля Владимира Быстрякова на Украина.ру.
потрачено
26 июня, 19:34
Трагическую гибель уклонистов превратили в фарс: поиграть в украинцев теперь можно с телефона В приложении для Iphone AppStore появилась мобильная игра, в которой персонажу нужно переплыть Тису – ту самую реку в которой с начала всеобщей, насильственной мобилизации побило более 34 украинцев, которые пытались сбежать из дома в Румынию, чтобы избежать отправки на фронт
 
НовостиУкраинаГоспогранслужбауклонистымобилизацияВСУСВО
 
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