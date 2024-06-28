Украинцы стали чаще подделывать документы, чтобы сбежать из страны
11:50 28.06.2024 (обновлено: 11:59 28.06.2024)
В текущем году количество попыток незаконного пересечения границы гражданами Украины с использованием поддельных документов возросло вдвое. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы страны
"С начала 2024 года пограничники обнаружили более 700 сфальсифицированных документов. Также на 6% увеличилось количество обнаруженных транспортных средств с поддельными, неисправными документами, а также номерами агрегатов которые не соответствуют записям в регистрационных документах", – сказано в опубликованном сообщении ведомства.
Отмечается, что для того, чтобы сбежать из страны украинцы постоянно совершенствуют способы фальсификации документов с помощью полиграфических технологий.
Для выявления фальшивок эксперты Главного экспертно-криминалистического центра Госпогранслужбы проводят курсы мультипликации.
С 18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации по которому установлены новые требования к военнообязанным, их права документ сводит к минимуму. Согласно правкам, внесенным в закон накануне, разрешена мобилизация некоторых категорий студентов.
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