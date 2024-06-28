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Украинцы стали чаще подделывать документы, чтобы сбежать из страны

Украинцы стали чаще подделывать документы, чтобы сбежать из страны - 28.06.2024 Украина.ру

Украинцы стали чаще подделывать документы, чтобы сбежать из страны

В текущем году количество попыток незаконного пересечения границы гражданами Украины с использованием поддельных документов возросло вдвое. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы страны

2024-06-28T11:50

2024-06-28T11:50

2024-06-28T11:59

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"С начала 2024 года пограничники обнаружили более 700 сфальсифицированных документов. Также на 6% увеличилось количество обнаруженных транспортных средств с поддельными, неисправными документами, а также номерами агрегатов которые не соответствуют записям в регистрационных документах", – сказано в опубликованном сообщении ведомства. Отмечается, что для того, чтобы сбежать из страны украинцы постоянно совершенствуют способы фальсификации документов с помощью полиграфических технологий. Для выявления фальшивок эксперты Главного экспертно-криминалистического центра Госпогранслужбы проводят курсы мультипликации. С 18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации по которому установлены новые требования к военнообязанным, их права документ сводит к минимуму. Согласно правкам, внесенным в закон накануне, разрешена мобилизация некоторых категорий студентов. Как выглядят самые главные уклонисты от мобилизации в ВСУ смотрите в интервью известного советского и украинского композитора, общественного деятеля Владимира Быстрякова на Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240626/1055866290.html

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новости, украина, госпогранслужба, уклонисты, мобилизация, всу, сво