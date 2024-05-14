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СБУшники сбежали, как только мы прибыли в Европу: Быстряков о главных уклонистах Украины

СБУшники сбежали, как только мы прибыли в Европу: Быстряков о главных уклонистах Украины - 14.05.2024 Украина.ру

СБУшники сбежали, как только мы прибыли в Европу: Быстряков о главных уклонистах Украины

Известный советский и украинский композитор, общественный деятель Владимир Быстряков в студии Украина.ру рассказал о том, как приходит в упадок современная музыка, во что превращается Европа под гнётом США и объяснил, почему украинцы уже давно бегут из своей страны

2024-05-14T12:00

2024-05-14T12:00

2024-05-14T12:00

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00:44 – Во что превратилось Евровидение и чего ожидать от Олимпиады в Париже; 02:44 – Что Украина показала на конкурсе Евровидение? 10:05 – Что говорят уехавшие из России артисты и почему так происходит? 12:30 – Как европейцы относятся к релокантам? 15:48 – Украинские уклонисты с иммунитетом к пропаганде и бегущие за границу сотрудники СБУ; 19:08 – Об искусстве во времена СССР и сейчас; 22:15 – Как на Украине пытаются уничтожить 9 мая и почему это до сих пор не удалось. * Во время интервью упоминается запрещённая в РФ международная организация ЛГБТ и соцсеть Facebook (продукт компании "Мета", которая признана в России экстремистской)

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