https://ukraina.ru/20240628/1055895180.html

Обыск у "серого кардинала", налёт БпЛА. Главное на Украине на утро 28 июня

Обыск у "серого кардинала", налёт БпЛА. Главное на Украине на утро 28 июня - 28.06.2024 Украина.ру

Обыск у "серого кардинала", налёт БпЛА. Главное на Украине на утро 28 июня

У бывшего замглавы Офиса президента Украины, куратора "Большой стройки" Кирилла Тимошенко прошёл обыск. Украина атаковала территорию Россию при помощи беспилотников

2024-06-28T09:37

2024-06-28T09:37

2024-06-28T09:37

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Вечером 28 июня украинские СМИ сообщили об обыске у бывшего замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко."Поступает разноречивая информация относительно экс-заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, который курировал "Большую стройку". Часть пабликов пишет, что он задержан НАБУ около ресторана на Кловском спуске в Киеве. Другие пишут, что у него идет обыск. При этом сам Тимошенко сидит в своем авто, вокруг которого "работают" сотрудники НАБУ. Действия эти совершаются в рамках слива информации из НАБУ по делу о коррупции на "Большой стройке", - сообщило украинское издание "Страна".Позже сам Тимошенко опроверг информацию о задержании."Сенсация отменяется! Подтверждают проведение обыска у меня по делу, к которому не имею никакого отношения. Все требования правоохранителей я выполнил, лично ко мне претензий нет", - написал он в своём телеграм-канале.Вскоре после этой записи Тимошенко дал комментарии журналистам. К тому времени следователи уже уехали. По словам экс-замглавы ОП, следователи попросили предоставить им его телефон."Телефон я не разбивал не прятал, предоставил следователям, они с ним провели следственные действия, и на этом все закончилось", - заявил Тимошенко.Кроме того, Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск у координатора "Большой стройки" Юрия Голика. При этом по какому делу проводились обыски, неизвестно.Примечательно, что ранее, 13 июня, СМИ сообщили о том, что Голик выехал из страну через систему "Шлях" со справкой об инвалидности и направился в Австрию. При этом речь шла о хищении денег во время строительства дорог в Днепропетровской области — Голик также был советником бывшего руководителя Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко, также вовлечённого в скандалы с "Большой стройкой".Тогда же СМИ сообщили, что по делу проходит и Тимошенко. Дело связано с тем, как одна частная компания получила подряд на строительство дорог в Днепропетровской области на 1,5 млрд грн. (около 3,22 млрд руб. - Ред.). Компанию связывали с близкой подругой Резниченко.Нынешние обыски у Тимошенко на Украине восприняли как свидетельство борьбы Офиса президента с США."Тихая война западной клиентелы и офисных/окружения президента продолжается. НАБУ хочет обрушить созданный позитивный миф про "Большую стройку" Зеленского, продемонстрировав как окружение Зеленского воровало миллиарды перед войной. НАБУ после "быстрого обыска" у Кирилла Тимошенко, провела обыски у "идеолога Великого будiвництва" ("Большой стройки" - Ред.) Юрия Голика. Он кстати давно "свалил" в Европу с украденными миллиардами. Говорят ему слили инфу, что под них копает НАБУ. Также НАБУ копает и под Колю Тищенко (кума Ермака), который тот успел спрятать под домашний арест, так как знал, что должно было прийти НАБУ. Напомним, что мы давно инсайдим, что идёт тихая война между Ермаком и Соросом (соросятами)", - писал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Другой популярный в стране канал - "ЗеРада" - также отметил, что речь может идти о противостоянии США с представителями украинского режима."Кирилл являлся куратором многомиллиардного проекта "Велике крадивництво" ("Большое строительство") и стал символом коррупции на нём. После паузы в работе в ОП "незаменимого в определенных вопросах" Кирюшу устроили в Министерство обороны, где он курирует многомиллионное строительство оборонительных укреплений. Данное назначение крайне не понравилось посольству США, это было воспринято ими как оплеуха. Но, видать, без этого "эффективного менеджера" - не обойтись. Похоже, Зеленскому американцы намекают все явственнее…", - писал канал.Впрочем, среди украинских комментаторов хватает и тех, кто утверждает: Тимошенко снова выйдет сухим из воды благодаря близости к власти.Налёт беспилотниковУтром 28 июня Минобороны РФ сообщило о налёте украинских беспилотников на территорию России."В течение прошедшей ночи при попытке Киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 БпЛА над территорией Брянской области, уничтожены девять БпЛА над территорией Смоленской области, уничтожен один БпЛА в Воронежской области, уничтожены два БпЛА в Курской области и перехвачен один БпЛА в Ростовской области", - отмечалось в сообщении Минобороны России.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв рассказал, по каким объектам попытались ударить украинские военные."Сегодня Украина отправила на территорию почти три десятка дронов. В Тамбовской области беспилотник ударил по нефтебазе, где началось небольшое возгорание, пожар быстро локализовали. Пострадавших нет. Подавленный средствами РЭБ над Брянском, дрон упал на административное здание, там частично повреждена крыша. По данным МО, 18 БПЛА было сбито над Брянской областью, девять над Смоленской, два над Курской, по одному — над Воронежской и Ростовской областями", - отметил Царёв.При этом в России взялись и за противодействие американским беспилотникам."В Минобороны России отмечают возросшую интенсивность полётов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Чёрного моря, которые осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому вооруженным силам Украины западными государствами, для нанесения ударов по объектам России. Это свидетельствует о все большей вовлечённости США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима. Такие полёты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией. Ответственность за это будут нести страны НАТО", - сообщило Минобороны РФ утром 28 июня.Министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым поручено Генеральному штабу Вооружённых сил Российской Федерации внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации.О деле в отношении кума главы ОП Андрея Ермака Николае Тищенко - в статье Елены Мурзиной ""Коля Котлета" как символ современной Украины. Караван лает, а собака идёт".

https://ukraina.ru/20240627/1055891875.html

https://ukraina.ru/20240627/1055878781.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, сша, кирилл тимошенко, андрей ермак, владимир зеленский, нато, набу, офис президента