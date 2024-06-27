https://ukraina.ru/20240627/1055879920.html

"Коля Котлета" как символ современной Украины. Караван лает, а собака идет

"Коля Котлета" как символ современной Украины. Караван лает, а собака идет - 27.06.2024 Украина.ру

"Коля Котлета" как символ современной Украины. Караван лает, а собака идет

Ничто поначалу не предвещало беды. Николай Тищенко по прозвищу "Коля котлета", народный депутат Украины, авторитетный, как принято про таких говорить, бизнесмен, привычно отправился на хорошо знакомое ему дело: отжатие чужого бизнеса

2024-06-27T16:05

2024-06-27T16:05

2024-06-27T17:53

украина

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сбу

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Рэкет с крышей от депутатаРэкет и крышевание - это то дело, с которым отлично справляется Николай. Имеет огромный опыт.Раньше Тищенко чем только не занимался: и крышевание ларёчников в Киеве, и отжатие бизнеса по незаконной вырубке леса на западной Украине, и строительные махинации в Киеве. И контрабанда, и "гуманитарка" уже во время войны.Конечно же, всё было по законам жанра. Тот, кто предоставляет "крышу" какому-то бизнесу, сам должен иметь защиту.На Украине функции "крыши крыши" обычно выполняют государственные правоохранительные структуры: СБУ, полиция.У народного депутата Николая Тищенко крыша была максимальной. Президент? Бери выше!Всесильный глава Офиса президента Андрей Ермак, настоящий руководитель Украины.Но в этот раз всё пошло немного не так, как планировалось.Впрочем, может быть, и так. Спектакль, который разыгрался на глазах всей Украины (а это наверняка был спектакль для массового зрителя), ещё далеко не закончен.Кол-центры и депутатХитрый Тищенко (это хитрость барыги, типичная для представителя любого рэкета, если он хочет выжить) заранее широко анонсировал своё отбытие в город Днепр.Конечно же, он не написал: "Поехал кошмарить бизнес и отнимать его у генералов СБУ".Якобы он отправился в Днепр для борьбы с кол-центрами, которые действительно стали огромной проблемой для жителей Украины.Раньше мошенники бесконечно обзванивали жителей России, и кое-кто покупался на эти звонки, отдавал им и деньги, и недвижимость.Но ситуация изменилась. В России началось постоянное информирование со стороны полиции, много случаев было описано в печати, уже нет такого доверия со стороны населения. И кибербезопасность, в том числе банковская, взялась за мошенников.Все меньше можно поживиться в России. Но аппарата в виде набранных опытных сотрудников, с менеджерами, исполнителями, психологами и коучами, обучающими тонкому искусству кражи денег у неискушенных граждан, есть, он ведь никуда не делся. И теперь мошенники взялись за жителей Украины. За последний год они выманили у украинцев 833 миллиона гривен.И дело пошло еще дальше. Теперь эта хорошо обученная, опытная команда мошенников (по некоторым данным, насчитывающая 6 тысяч человек) активно работает с украинскими беженцами в Европе. Да что там беженцы. Команда, расположенная в Днепре (бывшем Днепропетровске) своими телефонными щупальцами из Днепра дотягивается до Варшавы, Берлина и Барселоны, где обрабатывает тамошних граждан, обдирая поляков, немцев и испанцев как липку.Как уже сказано, центры эти расположены в основном в городе Днепре (бывший Днепропетровск). Там работают тысячи не отягощённых моральными нормами вымогателей.Количество этих мошенников, контор и мелких конторок таково, что, говорят, они сами, только своим наличием, обеспечивают работой 600 курьеров - поставщиков пиццы. Кушать-то хочется. А от работы отрываться нельзя. Заказывают пиццу в офисы. Но каков масштаб!И вот на этот сверхприбыльный бизнес и хотел наложить свою лапу Николай Тищенко как сейчас говорят - с позывным "Котлета". Коля Котлета. Котлета, по всей видимости, имелась в данном случае не мясная, а из купюр, которые Коля состригал с терпил.Но так просто на Украине это делается. Разумеется, он заручился поддержкой высоких покровителей. Быть такого не может, чтобы хитрый и опытный Тищенко решил напасть на кол-центры самостоятельно.И почти сто процентов, что происходило это в интересах Андрея Ермака. То есть рэкетируя подшефных, предлагаю им крышу, за которую надо платить, Коля Котлета и сам должен был отстёгивать, но уже своей крыше. Таков мир этого бизнеса.Таким образом, Тищенко благополучно написал пост в соцсетях типа "отправляюсь на войну с кол-центрами" и убыл в город Днепр.Там его, конечно же, тоже ждали. Произошла показательная, театральная драка с участием охраны Тищенко и охраны мошенников, которые, как и сам Николай, не лыком шиты. И тоже имеют свою "крышу". Называют фамилии генерала СБУ и других "правоохранителей" Украины. Которые, в свою очередь, уже крышуют кол-центры. Драку Коля проиграл. Но не в этом был главный ущерб его несостоявшейся крыши. После этого от Тищенко прилюдно открестился его кум, глава Офиса президента Андрей Ермак. И тут же у Николая дома прошел обыск и он получил очень "строгое" наказание: 60 суток домашнего ареста.Но что же произошло на самом деле?Мы присутствуем при топорно сляпанном спектакле. В духе и стиле "95 квартала".Человек-скандалДело в том, что Тищенко постоянно попадает в скандалы. И это потом раздувается на всю страну, компрометируя Офис президента и самого Зеленского.Тищенко очень разносторонний человек, и очень глупый.То Коля что-то праздновал в своем ресторане в Киеве во время пандемии.То Коля отправился в Таиланд на отдых во время войны.То Коля кому-то по телефону угрожал.Каждый раз поднимался скандал, но Колю "брали на поруки", Его крыша, то бишь Офис президента за него заступался, и всё заканчивалось ничем.Почему же в этот раз Тищенко "пошел под суд"?Во-первых, решили "слить негатив". Слишком много вопросов к Ермаку, и не только внутри Украины. Каждую неделю появляются критические статьи про всесильного главу Офиса президента в западной печати.Да и Тищенко уже очень много накопил самостоятельного негатива. А в последнем случае с кол-центрами скандал приобрел уже какой-то всеукраинский характер. Только ленивый ничего по этому поводу не написал.Но, конечно, стреляя медийныими пулями в Колю, тот, кто это организовал, имел в виду другого человека.Метят конкретно в Ермака. Поэтому скандал надо было немедленно погасить. И была найдена великолепная формула:"Мудрый и справедливый глава Офиса президента открестился от зарвавшегося кума".А во-вторых, а был ли суд? И будет ли?Пока то да сё, пока разберутся, Тищенко посидит под домашним арестом 60 дней. Он, кстати, уже отмечал "домашний арест" в ресторане с друзьями. Все будут смотреть на это сквозь пальцы.То, что показали его домашние сейфы с пачками денег - это просто часть спектакля. Знающие люди говорят, что это всего лишь "деньги на обед" для Николая. У него только задекларированных - 1 миллион долларов наличными.Жителям Украины показали сейф какого-то мелкого "бригадира", а не Тищенко.Как и часы "за 35 тысяч долларов", которые для Тищенко являются чем-то просто позорным. Это катастрофа для имиджа барыги такого уровня. Смеялись всем кол-центром, как говорится. Наверное, пиарщики еле уговорили его надеть подобную "дешёвку".А как Николай бил "под камеру" экраны своих телефонов?Это бессмысленное действие (эффективнее было бы их, например, утопить или просто отдать кому-то из помощников) - просто продолжение спектакля.Ну а выступление Николая в суде - это отдельная трагикомедия.Тищенко сказал, что, только когда перестанут вырубать деревья, он сложит свой мандат.И подарил новую крылатую фразу: "Караван лает, а собака идёт".Казалось бы, какая связь с деревьями? Это предыдущее занятие Николая: попытка забрать под себя бизнес по вырубке леса Карпат.Естественно, Николай делал это так же, как и с кол-центрами: под прикрытием благого намерения. Тогда под прикрытием "борьбы за экологию". Спасал лес, так сказать.Общество спектакля и сериал Бригада" на УкраинеНо как Коля Тищенко - персонаж из прошлого - вообще дожил до сегодняшних дней и продолжал промышлять рэкетом, как какой-нибудь рэкетир "ларёчников" из "святых 90-х" времен президента Ельцина?Всё просто. Киев, да и вся Украина, так и остались в тех самых 90-х. Коля Тищенко - органичный и аутентичный представитель и всего киевского бомонда, и украинской власти.Времена, хорошо описанные в сериале "Бригада", на Украине не закончились никогда.Там продолжается жизнь полукриминальная, но с той разницей, что члены "бригады" стали народными депутатами, главами администраций или даже главой Офиса президента.Плюс к этому добавляется типичное местное жлобство: "нацарюваты та втекты".Такого слова нет в русском языке. "Нацарюваты" - это одновременно быть начальником и что-то красть. Наворовать, будучи "царём". Ну а потом, естественно, сбежать ("втекты").Это и есть национальная идея, которую так долго и давно ищут украинские политологи.Как "кол-центры", обворовавшие сначала российских, а теперь и своих украинских и заграничных граждан стали практически градообразующим предприятием города Днепр - раньше интеллектуального и технического центра Украины, города Днепропетровск. Теперь это город мошенников и воров. А дальше...К ворам и мошенникам из кол-центров приезжает мошенник и вор из Киева, у которого крыша в Офисе президента. И сам он, между прочим, депутат. Народный депутат Коля Котлета. То есть такой себе государственный деятель.Так идея "крышуем воровство" - образует смысл и цель существования государства Украина.Начиналось это государство, кстати, со знаменитого воровства российского газа. Тем и продолжается.Даже война - это повод воровать все, до чего могут дотянуться "правоохранители" и народные избранники. Включая даже гуманитарку, которую присылают жители западных стран.А Офис президента - это и есть настоящая "крыша" для рэкетиров.Поэтому Андрей Ермак решил выступить против "кума Тищенко". Надо, мол, с ним разобраться, да и вообще он мне не кум. Отмежеваться решил.Посмотрим, чем это закончится.Николая Тищенко как-то серьезно наказать невозможно. Он слишком много знает.Такие не очень умные "крышеватели" всегда проявляют себя как ушлые и изворотливые интриганы, как только речь идёт о личной безопасности.Но его дело всё-таки может взорвать общество.Похищение и бунт в Раде"Кейс Тищенко" очень опасен для власти по нескольким причинам.Проблема "Коли Котлеты" не в том, что он не может и не умеет выразить мыслеформы, которые невнятным комком гуляют в его голове.И не в том, что человек с таким понятийно-мыслительным аппаратом является депутатом Рады. Там и остальные примерно такие же по уровню коллеги.И дело не в рэкете со стороны государства. Это привычная для Украины реальность, она давно никого не удивляет и не тревожит.Дело в том, что Тищенко обвиняют в похищении и насильственном удерживании человека.И у каждого жителя Украины возникает вопрос:А похищения военкоматами и ТЦК людей прямо на улице - это нормально?Ни в коем случае нельзя будет доводить дело до того, чтобы такая мысль возникла у обычных украинцев. А она уже возникла!Кроме того, сегодня снять с себя гордое звание народного депутата Украины мечтают около 40 избранников. Они уже "нацарювалы" и мечтают, наконец-то, сбежать.Стоит отпустить Тищенко, как уже не 40, а все 100 депутатов подадут заявление об уходе и будут показывать пальцем на Николая. Это будет бунт в Раде.Да и для самого Тищенко это может оказаться приятным бонусом. Звание народного депутата на Украине становится всё более токсичным.И кстати. Рада станет нелегитимной уже 29 августа. То есть буквально не успеют снять Тищенко, как сами станут нелегитимными.И самое опасное: Тищенко нельзя много показывать, потому что он, как маркер, показывает уровень мышления Рады, Офиса и самого президента (уже, впрочем, нелегитимного, но всё же).Всё, что умеет сказать Тищенко внятного, это:"Мы с президентом захищаемо (защищаем) Украину".Вот это он хорошо выучил и повторяет везде. Фраза на все случаи жизни.Надо просто представить, как эту фразу будет повторять Тищенко на всех судах, во всех интервью, в Верховной Раде.Вторая его любимая фраза еще лучше:"Мы с президентом - избранные!"Коля Тищенко - ходячий компромат не только на Ермака, но и на самого Зеленского.И возникает у всех еще один закономерный вопрос: как он вообще мог оказаться депутатом и всесильным фаворитом Ермака. Отречение от кумовства ничего не значит, Тищенко и Ермак связаны многочисленными "кейсами", совместными делами.Как говорит украинский политолог Константин Бондаренко:"Тищенко собрал на себя негатив, но его уход не решает проблему доверия к власти".

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Елена Мурзина

украина, днепр, киев, николай тищенко, святой николай, андрей ермак, офис президента, рада, сбу, эксклюзив