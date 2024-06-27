"Коля Котлета" как символ современной Украины. Караван лает, а собака идет
16:05 27.06.2024 (обновлено: 17:53 27.06.2024)
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / nikolaytyshchenko
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / nikolaytyshchenko
Ничто поначалу не предвещало беды. Николай Тищенко по прозвищу "Коля котлета", народный депутат Украины, авторитетный, как принято про таких говорить, бизнесмен, привычно отправился на хорошо знакомое ему дело: отжатие чужого бизнеса
Рэкет с крышей от депутата
Рэкет и крышевание - это то дело, с которым отлично справляется Николай. Имеет огромный опыт.
Раньше Тищенко чем только не занимался: и крышевание ларёчников в Киеве, и отжатие бизнеса по незаконной вырубке леса на западной Украине, и строительные махинации в Киеве. И контрабанда, и "гуманитарка" уже во время войны.
Конечно же, всё было по законам жанра. Тот, кто предоставляет "крышу" какому-то бизнесу, сам должен иметь защиту.
На Украине функции "крыши крыши" обычно выполняют государственные правоохранительные структуры: СБУ, полиция.
У народного депутата Николая Тищенко крыша была максимальной. Президент? Бери выше!
Всесильный глава Офиса президента Андрей Ермак, настоящий руководитель Украины.
Но в этот раз всё пошло немного не так, как планировалось.
Впрочем, может быть, и так. Спектакль, который разыгрался на глазах всей Украины (а это наверняка был спектакль для массового зрителя), ещё далеко не закончен.
© logyka.net
© logyka.net
Кол-центры и депутат
Хитрый Тищенко (это хитрость барыги, типичная для представителя любого рэкета, если он хочет выжить) заранее широко анонсировал своё отбытие в город Днепр.
Конечно же, он не написал: "Поехал кошмарить бизнес и отнимать его у генералов СБУ".
Якобы он отправился в Днепр для борьбы с кол-центрами, которые действительно стали огромной проблемой для жителей Украины.
Раньше мошенники бесконечно обзванивали жителей России, и кое-кто покупался на эти звонки, отдавал им и деньги, и недвижимость.
Но ситуация изменилась. В России началось постоянное информирование со стороны полиции, много случаев было описано в печати, уже нет такого доверия со стороны населения. И кибербезопасность, в том числе банковская, взялась за мошенников.
Все меньше можно поживиться в России. Но аппарата в виде набранных опытных сотрудников, с менеджерами, исполнителями, психологами и коучами, обучающими тонкому искусству кражи денег у неискушенных граждан, есть, он ведь никуда не делся. И теперь мошенники взялись за жителей Украины. За последний год они выманили у украинцев 833 миллиона гривен.
И дело пошло еще дальше. Теперь эта хорошо обученная, опытная команда мошенников (по некоторым данным, насчитывающая 6 тысяч человек) активно работает с украинскими беженцами в Европе. Да что там беженцы. Команда, расположенная в Днепре (бывшем Днепропетровске) своими телефонными щупальцами из Днепра дотягивается до Варшавы, Берлина и Барселоны, где обрабатывает тамошних граждан, обдирая поляков, немцев и испанцев как липку.
Как уже сказано, центры эти расположены в основном в городе Днепре (бывший Днепропетровск). Там работают тысячи не отягощённых моральными нормами вымогателей.
Количество этих мошенников, контор и мелких конторок таково, что, говорят, они сами, только своим наличием, обеспечивают работой 600 курьеров - поставщиков пиццы. Кушать-то хочется. А от работы отрываться нельзя. Заказывают пиццу в офисы. Но каков масштаб!
И вот на этот сверхприбыльный бизнес и хотел наложить свою лапу Николай Тищенко как сейчас говорят - с позывным "Котлета". Коля Котлета. Котлета, по всей видимости, имелась в данном случае не мясная, а из купюр, которые Коля состригал с терпил.
Но так просто на Украине это делается. Разумеется, он заручился поддержкой высоких покровителей. Быть такого не может, чтобы хитрый и опытный Тищенко решил напасть на кол-центры самостоятельно.
И почти сто процентов, что происходило это в интересах Андрея Ермака. То есть рэкетируя подшефных, предлагаю им крышу, за которую надо платить, Коля Котлета и сам должен был отстёгивать, но уже своей крыше. Таков мир этого бизнеса.
Таким образом, Тищенко благополучно написал пост в соцсетях типа "отправляюсь на войну с кол-центрами" и убыл в город Днепр.
Там его, конечно же, тоже ждали. Произошла показательная, театральная драка с участием охраны Тищенко и охраны мошенников, которые, как и сам Николай, не лыком шиты. И тоже имеют свою "крышу". Называют фамилии генерала СБУ и других "правоохранителей" Украины. Которые, в свою очередь, уже крышуют кол-центры. Драку Коля проиграл. Но не в этом был главный ущерб его несостоявшейся крыши.
После этого от Тищенко прилюдно открестился его кум, глава Офиса президента Андрей Ермак. И тут же у Николая дома прошел обыск и он получил очень "строгое" наказание: 60 суток домашнего ареста.
Но что же произошло на самом деле?
Мы присутствуем при топорно сляпанном спектакле. В духе и стиле "95 квартала".
© feme.ua
© feme.ua
Человек-скандал
Дело в том, что Тищенко постоянно попадает в скандалы. И это потом раздувается на всю страну, компрометируя Офис президента и самого Зеленского.
Тищенко очень разносторонний человек, и очень глупый.
То Коля что-то праздновал в своем ресторане в Киеве во время пандемии.
То Коля отправился в Таиланд на отдых во время войны.
То Коля кому-то по телефону угрожал.
Каждый раз поднимался скандал, но Колю "брали на поруки", Его крыша, то бишь Офис президента за него заступался, и всё заканчивалось ничем.
Почему же в этот раз Тищенко "пошел под суд"?
Во-первых, решили "слить негатив". Слишком много вопросов к Ермаку, и не только внутри Украины. Каждую неделю появляются критические статьи про всесильного главу Офиса президента в западной печати.
Да и Тищенко уже очень много накопил самостоятельного негатива. А в последнем случае с кол-центрами скандал приобрел уже какой-то всеукраинский характер. Только ленивый ничего по этому поводу не написал.
Но, конечно, стреляя медийныими пулями в Колю, тот, кто это организовал, имел в виду другого человека.
Метят конкретно в Ермака. Поэтому скандал надо было немедленно погасить. И была найдена великолепная формула:
"Мудрый и справедливый глава Офиса президента открестился от зарвавшегося кума".
А во-вторых, а был ли суд? И будет ли?
Пока то да сё, пока разберутся, Тищенко посидит под домашним арестом 60 дней. Он, кстати, уже отмечал "домашний арест" в ресторане с друзьями. Все будут смотреть на это сквозь пальцы.
То, что показали его домашние сейфы с пачками денег - это просто часть спектакля. Знающие люди говорят, что это всего лишь "деньги на обед" для Николая. У него только задекларированных - 1 миллион долларов наличными.
Жителям Украины показали сейф какого-то мелкого "бригадира", а не Тищенко.
Как и часы "за 35 тысяч долларов", которые для Тищенко являются чем-то просто позорным. Это катастрофа для имиджа барыги такого уровня. Смеялись всем кол-центром, как говорится. Наверное, пиарщики еле уговорили его надеть подобную "дешёвку".
А как Николай бил "под камеру" экраны своих телефонов?
Это бессмысленное действие (эффективнее было бы их, например, утопить или просто отдать кому-то из помощников) - просто продолжение спектакля.
Ну а выступление Николая в суде - это отдельная трагикомедия.
Тищенко сказал, что, только когда перестанут вырубать деревья, он сложит свой мандат.
И подарил новую крылатую фразу: "Караван лает, а собака идёт".
Казалось бы, какая связь с деревьями? Это предыдущее занятие Николая: попытка забрать под себя бизнес по вырубке леса Карпат.
Естественно, Николай делал это так же, как и с кол-центрами: под прикрытием благого намерения. Тогда под прикрытием "борьбы за экологию". Спасал лес, так сказать.
Общество спектакля и сериал Бригада" на Украине
Но как Коля Тищенко - персонаж из прошлого - вообще дожил до сегодняшних дней и продолжал промышлять рэкетом, как какой-нибудь рэкетир "ларёчников" из "святых 90-х" времен президента Ельцина?
Всё просто. Киев, да и вся Украина, так и остались в тех самых 90-х. Коля Тищенко - органичный и аутентичный представитель и всего киевского бомонда, и украинской власти.
Времена, хорошо описанные в сериале "Бригада", на Украине не закончились никогда.
Там продолжается жизнь полукриминальная, но с той разницей, что члены "бригады" стали народными депутатами, главами администраций или даже главой Офиса президента.
Плюс к этому добавляется типичное местное жлобство: "нацарюваты та втекты".
Такого слова нет в русском языке. "Нацарюваты" - это одновременно быть начальником и что-то красть. Наворовать, будучи "царём". Ну а потом, естественно, сбежать ("втекты").
Это и есть национальная идея, которую так долго и давно ищут украинские политологи.
Как "кол-центры", обворовавшие сначала российских, а теперь и своих украинских и заграничных граждан стали практически градообразующим предприятием города Днепр - раньше интеллектуального и технического центра Украины, города Днепропетровск. Теперь это город мошенников и воров. А дальше...
К ворам и мошенникам из кол-центров приезжает мошенник и вор из Киева, у которого крыша в Офисе президента. И сам он, между прочим, депутат. Народный депутат Коля Котлета. То есть такой себе государственный деятель.
Так идея "крышуем воровство" - образует смысл и цель существования государства Украина.
Начиналось это государство, кстати, со знаменитого воровства российского газа. Тем и продолжается.
Даже война - это повод воровать все, до чего могут дотянуться "правоохранители" и народные избранники. Включая даже гуманитарку, которую присылают жители западных стран.
А Офис президента - это и есть настоящая "крыша" для рэкетиров.
Поэтому Андрей Ермак решил выступить против "кума Тищенко". Надо, мол, с ним разобраться, да и вообще он мне не кум. Отмежеваться решил.
Посмотрим, чем это закончится.
Николая Тищенко как-то серьезно наказать невозможно. Он слишком много знает.
Такие не очень умные "крышеватели" всегда проявляют себя как ушлые и изворотливые интриганы, как только речь идёт о личной безопасности.
Но его дело всё-таки может взорвать общество.
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Похищение и бунт в Раде
"Кейс Тищенко" очень опасен для власти по нескольким причинам.
Проблема "Коли Котлеты" не в том, что он не может и не умеет выразить мыслеформы, которые невнятным комком гуляют в его голове.
И не в том, что человек с таким понятийно-мыслительным аппаратом является депутатом Рады. Там и остальные примерно такие же по уровню коллеги.
И дело не в рэкете со стороны государства. Это привычная для Украины реальность, она давно никого не удивляет и не тревожит.
Дело в том, что Тищенко обвиняют в похищении и насильственном удерживании человека.
И у каждого жителя Украины возникает вопрос:
А похищения военкоматами и ТЦК людей прямо на улице - это нормально?
Ни в коем случае нельзя будет доводить дело до того, чтобы такая мысль возникла у обычных украинцев. А она уже возникла!
Кроме того, сегодня снять с себя гордое звание народного депутата Украины мечтают около 40 избранников. Они уже "нацарювалы" и мечтают, наконец-то, сбежать.
Стоит отпустить Тищенко, как уже не 40, а все 100 депутатов подадут заявление об уходе и будут показывать пальцем на Николая. Это будет бунт в Раде.
Да и для самого Тищенко это может оказаться приятным бонусом. Звание народного депутата на Украине становится всё более токсичным.
И кстати. Рада станет нелегитимной уже 29 августа. То есть буквально не успеют снять Тищенко, как сами станут нелегитимными.
И самое опасное: Тищенко нельзя много показывать, потому что он, как маркер, показывает уровень мышления Рады, Офиса и самого президента (уже, впрочем, нелегитимного, но всё же).
Всё, что умеет сказать Тищенко внятного, это:
"Мы с президентом захищаемо (защищаем) Украину".
Вот это он хорошо выучил и повторяет везде. Фраза на все случаи жизни.
Надо просто представить, как эту фразу будет повторять Тищенко на всех судах, во всех интервью, в Верховной Раде.
Вторая его любимая фраза еще лучше:
"Мы с президентом - избранные!"
Коля Тищенко - ходячий компромат не только на Ермака, но и на самого Зеленского.
И возникает у всех еще один закономерный вопрос: как он вообще мог оказаться депутатом и всесильным фаворитом Ермака. Отречение от кумовства ничего не значит, Тищенко и Ермак связаны многочисленными "кейсами", совместными делами.
Как говорит украинский политолог Константин Бондаренко:
"Тищенко собрал на себя негатив, но его уход не решает проблему доверия к власти".