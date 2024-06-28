https://ukraina.ru/20240628/1055893917.html

Главное за ночь 28 июня

Главное за ночь 28 июня - 28.06.2024 Украина.ру

Главное за ночь 28 июня

За минувшую ночь средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожены девять БПЛА над территорией Смоленской области,... Украина.ру, 28.06.2024

2024-06-28T08:14

2024-06-28T08:14

2024-06-28T08:25

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За минувшую ночь средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожены девять БПЛА над территорией Смоленской области, уничтожен один БПЛА в Воронежской области, уничтожены два БПЛА в Курской области и перехвачен один БПЛА в Ростовской области.Демократы пребывают в панике из-за выступления Байдена на теледебатах с Трампом. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на советника экс-президента США Барака Обамы.Лидеры 27 стран ЕС утвердили Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Экс-премьер Португалии Антониу Кошта назначен на пост главы Евросовета. Премьер Эстонии Кая Каллас назначена на пост главы дипломатии Евросоюза.Пентагон перебрасывает американские военные силы ближе к Израилю и Ливану, чтобы быть готовым к эвакуации американцев на фоне обострения боевых действий между Израилем и "Хезболлой", сообщает NBC News.В Иране открылись избирательные участки на внеочередных выборах президента, назначенных после гибели Эбрахима Раиси в авиакатастрофе в мае. За пост будут бороться четыре кандидата, трое из которых принадлежат к консервативному лагерю, а четвертый – к реформаторскому.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, джо байден, дональд трамп, брянская область, израиль