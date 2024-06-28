Главное за ночь 28 июня
08:14 28.06.2024 (обновлено: 08:25 28.06.2024)
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
За минувшую ночь средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожены девять БПЛА над территорией Смоленской области, уничтожен один БПЛА в Воронежской области, уничтожены два БПЛА в Курской области и перехвачен один БПЛА в Ростовской области.
Демократы пребывают в панике из-за выступления Байдена на теледебатах с Трампом. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на советника экс-президента США Барака Обамы.
Лидеры 27 стран ЕС утвердили Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Экс-премьер Португалии Антониу Кошта назначен на пост главы Евросовета. Премьер Эстонии Кая Каллас назначена на пост главы дипломатии Евросоюза.
Пентагон перебрасывает американские военные силы ближе к Израилю и Ливану, чтобы быть готовым к эвакуации американцев на фоне обострения боевых действий между Израилем и "Хезболлой", сообщает NBC News.
В Иране открылись избирательные участки на внеочередных выборах президента, назначенных после гибели Эбрахима Раиси в авиакатастрофе в мае. За пост будут бороться четыре кандидата, трое из которых принадлежат к консервативному лагерю, а четвертый – к реформаторскому.