Главное за ночь 28 июня - 28.06.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 28 июня
Главное за ночь 28 июня - 28.06.2024 Украина.ру
Главное за ночь 28 июня
За минувшую ночь средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожены девять БПЛА над территорией Смоленской области,... Украина.ру, 28.06.2024
2024-06-28T08:14
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новости
джо байден
дональд трамп
брянская область
израиль
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За минувшую ночь средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожены девять БПЛА над территорией Смоленской области, уничтожен один БПЛА в Воронежской области, уничтожены два БПЛА в Курской области и перехвачен один БПЛА в Ростовской области.Демократы пребывают в панике из-за выступления Байдена на теледебатах с Трампом. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на советника экс-президента США Барака Обамы.Лидеры 27 стран ЕС утвердили Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Экс-премьер Португалии Антониу Кошта назначен на пост главы Евросовета. Премьер Эстонии Кая Каллас назначена на пост главы дипломатии Евросоюза.Пентагон перебрасывает американские военные силы ближе к Израилю и Ливану, чтобы быть готовым к эвакуации американцев на фоне обострения боевых действий между Израилем и "Хезболлой", сообщает NBC News.В Иране открылись избирательные участки на внеочередных выборах президента, назначенных после гибели Эбрахима Раиси в авиакатастрофе в мае. За пост будут бороться четыре кандидата, трое из которых принадлежат к консервативному лагерю, а четвертый – к реформаторскому.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, джо байден, дональд трамп, брянская область, израиль
Новости, Джо Байден, Дональд Трамп, Брянская область, Израиль

Главное за ночь 28 июня

08:14 28.06.2024 (обновлено: 08:25 28.06.2024)
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP / Alex Brandon
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За минувшую ночь средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожены девять БПЛА над территорией Смоленской области, уничтожен один БПЛА в Воронежской области, уничтожены два БПЛА в Курской области и перехвачен один БПЛА в Ростовской области.
Демократы пребывают в панике из-за выступления Байдена на теледебатах с Трампом. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на советника экс-президента США Барака Обамы.
Лидеры 27 стран ЕС утвердили Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Экс-премьер Португалии Антониу Кошта назначен на пост главы Евросовета. Премьер Эстонии Кая Каллас назначена на пост главы дипломатии Евросоюза.
Пентагон перебрасывает американские военные силы ближе к Израилю и Ливану, чтобы быть готовым к эвакуации американцев на фоне обострения боевых действий между Израилем и "Хезболлой", сообщает NBC News.
В Иране открылись избирательные участки на внеочередных выборах президента, назначенных после гибели Эбрахима Раиси в авиакатастрофе в мае. За пост будут бороться четыре кандидата, трое из которых принадлежат к консервативному лагерю, а четвертый – к реформаторскому.
 
НовостиДжо БайденДональд ТрампБрянская областьИзраиль
 
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Заголовок открываемого материала
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08:21"Прутский поход": сталинская СВО
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