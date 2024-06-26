https://ukraina.ru/20240626/1055858128.html

О дронах победы нашей. Запад продолжает забалтывать Россию в ее борьбе

О дронах победы нашей. Запад продолжает забалтывать Россию в ее борьбе - 26.06.2024 Украина.ру

О дронах победы нашей. Запад продолжает забалтывать Россию в ее борьбе

Одна из самых обсуждаемых новостей сейчас – о том, что впервые с марта 2023 года переговорили между собой министр обороны России и США -- Андрей Белоусов и Ллойд Остин. Так сказать, новый российский и старый американский.

2024-06-26T14:25

2024-06-26T14:25

2024-06-26T14:28

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И особенно умильно-торжественно в России подчеркивалось, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. Это, мол, свидетельствует о том, что США испугались реальных предупреждений России и хотят ослабить эскалацию противостояния, которая вышла на новый кровавый уровень 23 июня 2024 года. После ударов по Севастополю американскими дальнобойными ракетами АТАСМС с кассетными боевыми частями. Стреляли американские же реактивные системы залпового огня (РСЗО) на колесном шасси M142 HIMARS.В результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей, еще более 150 человек пострадали. И тогда глава МИД России Сергей Лавров фактически официально заявил, что причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению. Эту же мысль все источники в России погнали с необычайной скоростью и ретивостью: знай наших!Решительная оценка Россией севастопольского теракта, дескать, страшно испугала США, и те пошли на попятную. Сначала Белый дом, а потом и Пентагон заявили, что они спят и видят, как будут защищать жизни мирных граждан России и поговорят с Киевом, чтобы тот больше не посягал на них. Ну, а потом и министр Остин-де завибрировал и позвонил Белоусову, с кем срочно и обсудил важность сохранения оперативной коммуникации между ведомствами и опасность дальнейшей эскалации, которая, ясное дело, недопустима, но как подчеркнул российский министр, продолжается в связи с поставками американских вооружений для ВСУ.Стороны также якобы обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины, поклялись не допускать экстраординарных эксцессов и обсудили "другие вопросы".Так оно, скорее всего, и было. Но говорит ли это о готовности США снизить эскалацию и крепче взять под уздцы, укоротив кровавый неонацистский Киев? Нет, нет и еще раз нет! Скорее речь идет о попытках закамуфлировать и дежурно заболтать предметное обсуждение проблемы. А также банально и примитивно сбросить вину с США и перебросить ее на Украину. Это, мол, в Киеве так резвятся, а США здесь ни при чем.Именно это имел в виду официальный представитель Пентагона майор Чарли Дитц, когда, комментируя заявления российской стороны о вовлеченности США в боевые действия на Украине, заявил, что Киев сам выбирает цели при нанесении ударов по России. Другие же американские представители, особенно не облеченные реальной властью, вообще говорили, что раз Россия напала на Украину, то последняя сама должна решать, как и где ей защищаться.Об этом же – о стремлении банально успокоить Россию и продолжать свои кроваво-разрушительные действия в рамках спецвоенной операции (СВО), координируя усилия со всеми союзниками, – говорят и другие события и действия на коллективном Западе. Не верите? Пожалуйста:- как сообщает CNN, администрация президента США Джо Байдена параллельно с успокоениями России и клятвами в том, что американцы за мир, активно обсуждает отмену официального запрета на отправку американских военных подрядчиков в Украину. С тем, чтобы они могли "обслуживать и ремонтировать" современное американское оружие на месте: Какое оружие? Все те же АТАСМС с HIMARS и прочими "Леопардами" и "Абрамсами", "Брэдли" и "Вампирами". А раньше было получено разрешение на то, чтобы бить по любой российской территории, если это-де "защищает Украину от Путина". Вот и бью, куда хотят и куда достает оружие;- Украина получила первую партию артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы по закупке снарядов вне Евросоюза, с которой несколько месяцев назад выступила официальная Прага. В феврале сего года Чехия возглавила инициативу по закупке снарядов для ВСУ за пределами ЕС: планировалось собрать 1,5 млрд долл, чтобы закупить у неназванных стран "полмиллиона снарядов калибра 155-мм и еще 300 000 снарядов калибра 122-мм, которые можно доставить в течение нескольких недель", если сможем быстро найти финансирование для этого". Деньги долго не могли найти в полном объеме, но потом все же что-то нашли, и вот снаряды пошли в ВСУ. Премьер-министр Чехии Петр Фиала в запрещенной в России соцсети Х* написал: "Первая партия боеприпасов по нашей инициативе прибыла в Украину некоторое время назад. Мы делаем все, что нужно";- по данным немецкого издания Handelsblatt, главы европейских государств и правительств согласились выдвинуть кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на пост президента Еврокомиссии и проголосовать за это18 июля сего года. А фон дер Ляйен, как известно, является не просто главным проукраинским и русофобским "евроястребом", но и сторонником вообще превращения ЕС в структуру, обслуживающую военные нужды Украины и США. А в помощь Урсуле в этом кровавом деле решено назначить премьер-министра Эстонии Каи Каллас на должность комиссара ЕС по иностранным делам, а экс-премьера Португалии Антониу Кошту -- президентом Европейского Совета. На места "садовника" Жозепа Борреля Шарля Мишеля, который яростно выступал против Урсулы. Эти проиграли, а Каллас, и Кошта – под стать Урсуле в ее воинственной русофобии;- вопреки слезливым заявлениям о непричастности США к ударам Киева по мирным жителям, такие удары с не меньшей интенсивностью все равно продолжаются. Не по Крыму и Севастополю, так по ЛДНР, Запорожской и Херсонской областям, которые тоже являются уже российскими территориями. Результатом крайнего удара ВСУ 26 июня 2024 года по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка стали трое погибших мирных жителей и девять раненых. ВСУ также использовали РСЗО -- предположительно, чешские системы Vampire. Среди раненых -- несовершеннолетний подросток. Вот и все последствия успокоительного разговора Белоусова с Остином.Не менее плачевно обстоят дела и с дронами – беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), которые сегодня в значительной мере определяют ход и результаты многих боев и сражений в СВО. Американский журнал Forbes разместил недавно материал, в котором говорится, что Украина сегодня производит более 3000 FPV-дронов в сутки.Это и обеспечивает то, что, как написал телеграм-канал "Записки ветерана", "соотношение БПЛА на фронте сейчас примерно 1 к 6. Не в нашу пользу. Это примерно. Возможно больше, но точно не меньше". Этот телеграм-канал поддержали и военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, и экс-нардеп Украины Олега Царев."Судя по происходящему на фронте, где украинцы не жалеют по несколько БПЛА на поражение одиночных пехотинцев, эта цифра близка к истине. Тот случай, когда нам следовало бы поучиться у противника", -- написал первый."Украинская индустрия дронов, опираясь на западное финансирование с одной стороны и гибкую систему распределения денег и производство дронов малыми компаниям внутри страны, продолжает развиваться и наращивать свое превосходство над российской отраслью БПЛА. Отрицать успехи Украины в этой сфере не просто бессмысленно, но вредно и опасно", — поддержал его второй.По мнению же экс-командира подразделения 15-й бригады арт-разведки Олега Берестового, на первой линии фронта ВСУ применяет дроны Mavic, Autel и Matrice, которые называет "глазами" пехоты, и масштаб использования таких дронов — десятки, а то и сотни тысяч. Это и определяет медленные успехи российских войск в СВО, и большие потери российских солдат, которых российское же командование стремится избежать любой ценой.И журнал Forbes, и самые разные российские эксперты одинаково обратили внимание на то, что превосходство Украины в количестве дронов обеспечивается, с одной стороны, грамотными управленческими и финансово-распределительными действиями украинских властей под контролем Запада.Американцы прямо указали, что преимущества Украины стали возможным, благодаря тому, что с 1 декабря 2023 года в этой стране работает новая система закупок для ВСУ, разработанная по принципам НАТО. И, по словам замминистра обороны Украины Дмитрия Клименкова, почти 100% дронов для ВСУ разрабатывают на Украине, а бОльшую часть в этом секторе занимает частный бизнес.И государство не жалеет денег на развитие этой сферы. Глава Агентства оборонных закупок Марина Безрукова рассказала "Форбсу", что более 70% суммы всех заключенных соглашений приходится на контракты с украинскими производителями — как государственными, так и частными. И контрактов этих до конца 2024 года на закупку вооружения (вместе с дронами) заключено на 237 млрд грн."По всей Украине работают десятки частных мастерских по производству дронов. Они получают государственное финансирование. В России же сборка БПЛА-камикадзе — удел парочки монополистов или отдельных коллективов энтузиастов, существующих на донаты. Ситуацию надо менять, если мы не хотим потерять небо", — пишет военкор Коц."…Тенденция только к увеличению разрыва. Все из-за неповоротливости и медлительности нашей бюрократической машины. На Украине все мало-мальские НПО и частные гаражные мастерские взяты под контроль и получают финансирование. Спустя два года это принесло свои результаты, и количество начало переходить в качество. У нас же куча перспективных проектов встало либо из-за бюрократии, либо из-за отсутствия финансирования. С этим нужно что-то делать. Причем очень быстро. Иначе безнадежно отстанем", — вторит ему телеграм-канал "Записки ветерана".А экс-нардеп Царев же рассказал, что если до начала СВО на Украине было 20 компаний, занимавшихся военными разработками, то сейчас только дронами занимаются более 200. И всех их, более-менее перспективных стараются обеспечить и заказами, и финансированием под них. В отличие от России, где, пишет Царев, "мы не можем похвастаться такой динамикой. Знаю множество примеров, когда небольшая частная компания или коллектив энтузиастов не могут получить ни финансовую поддержку от государства, ни выйти на рынок и получать заказы".И вообще в Украине беспилотная авиация выведена в отдельный род войск, а в России об этом пока только говорят. Да и то несерьезно, с оттенком снисходительного превосходства. Вот только превосходства кого над кем?Но не только управленческие препоны и чиновничья нерасторопность тормозят производство тех же дронов, но неправильные и непродуманные технологические подходы, ведущие не только к количественному, но и качественному отставанию.Тот же Царев обратил внимание на то, что передовые технологии и подходы в случае с Россией тормозят, а в Украине ускоряют технологические прорывы. И украинцы уже пытаются внедрять на поле боя БПЛА с искусственным интеллектом. Британская The Times пишет о революционной технологии, которую обкатывают на Украине США и Британия в Украине – о роях (скоплении) дронов с автономным искусственным интеллектом, которые самостоятельно распределяют задачи и принимают решения, кто из них ведет разведку, кто наносит удары по целям. А деньги на это украинским производителям выделил экс-глава Google Эрик Шмидт.Другие военные аналитики рассказывают об украинских БПЛА, которые работают по новой технологии "воздух-воздух" и уничтожают российские разведывательные дроны, которые самостоятельно или по наводке оценивают положение и наводят российскую же артиллерию на цели, лишая ее "глаз". Эксперты и делаю вывод: если ВСУ научатся уверенно сбивать российские дроны-разведчики, то это может существенно изменить ситуацию на фронте в пользу Украины. Или не изменить, если Россия подсуетится.Американская Wall Street Journal(WSJ) и японская Japan Times, анализируя ход боев на Черном море, уже называют ослабление российских позиций там, как один из очевидных и наиболее важных итогов конфликта в Украине. Потому что Россия заметно отстает в сфере морских дронов (безэкипажных катеров – БЭКов), которые уже нанесли российскому флоту в Черном море существенный урон, по версии Запада потопив или повредив чуть ли ни треть кораблей, и фактически выдавливают его из Севастополя. А сейчас, утверждают журналисты, Sea Baby, украинские БЭКи, устанавливают незаметные пластиковые подводные мины у берегов Крыма и обучают группы операторов в 10-20 человек для координации атак. Перед носом у россиян.И что самое интересное: все эксперты сходятся еще в одном глобальном выводе – на фронтах СВО у Запада, у его частного и даже государственного капитала, завязанного на развитие ВПК, есть свой еще и коммерческий интерес. Они в Украине смертями украинцев и россиян осваивают войну будущего, используют эту страну и эту войну как механизм и для обкатки новых технологий. С целью новых сверхприбылей на чужой крови. Но деньги же, как известно, ничем не пахнут.Царев же по этому поводу написал главное: "Война в первую очередь — противостояние эффективности систем управления. Уверен, что наша армия справится со всеми стоящими вызовами. Но нельзя замалчивать проблемы. Назвав проблему, мы уже делаем первый шаг к ее решению".Вот мы его, этот шаг, по-журналистски и делаем – рассказываем, подсказываем, обозначаем проблему, призываем ее решать.О ситуации в Украине читайте в статье "Новый виток эскалации, атаки и провалы ВСУ, оправдания Пентагона. Главное на Украине на утро 26 июня" *- сеть, запрещенная в России

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