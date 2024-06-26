https://ukraina.ru/20240626/1055849726.html

Новый виток эскалации, атаки и провалы ВСУ, оправдания Пентагона. Главное на Украине на утро 26 июня

Новый виток эскалации, атаки и провалы ВСУ, оправдания Пентагона. Главное на Украине на утро 26 июня - 26.06.2024 Украина.ру

Новый виток эскалации, атаки и провалы ВСУ, оправдания Пентагона. Главное на Украине на утро 26 июня

Украина.ру, 26.06.2024

2024-06-26T09:00

2024-06-26T09:00

2024-06-26T09:00

хроники

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спецоперация

пентагон

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всу

вс рф

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Рогов заверил, что Запад готовит новый виток эскалации на Украине. ВСУ пытаются атаковать российские территории, но терпят неудачи. Пентагон открестился от ракетного удара по пляжу в Севастополе и отправки войск КиевуПредседатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что коллективный Запад готовит новый виток эскалации на Украине."Коллективный Запад в лице США готовит новый виток эскалации на Украине в ближайшие месяцы. Отсюда и заявления о поставках киевскому режиму истребителей F-16 и передача дальнобойных ракет. Все идет к тому, что будет решающая схватка за господство в воздухе и режим (президента США Джо) Байдена бросит все силы, чтобы выжать из украинского конфликта больше политических дивидендов и удержать власть в своих руках на президентских выборах", - сказал Рогов.По его словам, остановить новый виток эскалации позволит только если Запад ощутит "угрозу личных потерь", так как с украинскими они не считаются.Накануне по инициативе американской стороны министр обороны РФ Андрей Белоусов и его американский коллега Ллойд Остин провели телефонный разговор и обменялись взглядами о ситуации вокруг конфликта на Украине, сообщили в Минобороны России."Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ. Также были обсуждены другие вопросы", - указали в ведомстве.В то же время лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фарадж призвал Киев не отказываться от мирного соглашения.Он обвинил экс-премьера страны Бориса Джонсона в гибели множества военных в конфликте на Украине."Не нужно отказываться от мирного соглашения, как это очень ясно делал Джонсон, по своим собственным причинам. Сколько людей в результате этого погибло, я не знаю... Что касается войны на Украине, Джонсон как будто хочет, чтобы обе стороны сражались насмерть", - заявил Фарадж изданию Times.Он добавил, что в интересах мира Владимир Зеленский должен переосмыслить свои амбиции"Это его выбор (Зеленского- ред.). Никто совершенно не говорит о мире, все говорят о "победе Украины"... Я к этому отношусь скептически", - подчеркнул политик.Ранее Фарадж уже заявлял, что Киеву рано или поздно придется начать переговоры с Москвой во избежание больших потерь на фоне преимуществ РФ. Британский политик также заявлял, что конфликт на Украине спровоцировали НАТО и Евросоюз своим постоянным расширением на восток. Атаки и провалы ВСУВ ночь на среду киевский режим попытался совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России.Однако дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Смоленской областью, передало Минобороны.Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что регион подвергся атаке двух украинских дронов около 4 утра. По его словам, противник пытался атаковать военные объекты в Вяземском районе. Силами ПВО вражеские беспилотники были подавлены, уточнил Анохин.Кроме того, украинские войска за минувшие сутки 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 93 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Одиннадцать обстрелов - на Донецком направлении. Двадцать обстрелов - на Горловском направлении", - уточнило представительство.Поступила информация о гибели трех гражданских лиц и ранении девяти гражданских лиц, включая подростка 2006 года рождения.Ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка и Горловке.Кроме того, с 23.25 по 00.30 мск украинские войска выпустили еще шесть "натовских" снарядов по Петровскому и Кировскому районам Донецка и три снаряда аналогичного калибра по Горловке.Утром украинские войска за десять минут выпустили по Донецку и Горловке четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 06.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 06.25 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в телеграм-канале ведомства.В 4.00 и 6.20 было выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому и Перовскому районам Донецка.При этом на территории Украины раздаются взрывы. Так, СМИ информировали о взрыве в Николаеве.На востоке от Сум также прозвучал мощный взрыв с повторной детонацией."На востоке от Сум - мощный взрыв с большой повторной детонацией. Слышно даже в Сумах. Жители Сум пишут, что на выезд из города полетели около десятка "скорых", с ними несколько пикапов с мигалками и военными номерами. Скорее всего, СБУ", - рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.Кроме прочего, российские военные нанесли удар в направлении поселка Весяное, расположенного напротив Николаева через реку Юный Бут, где располагался батальон с военнослужащими ВСУ."Около полуночи был нанесен удар в направлении поселка Весяное. По данным сопротивления, там базируется один из батальонов ВСУ. В Николаеве отключен свет, по этому подробности будут к утру", - сказал Лебедев.Оправдания ПентагонаОфициальный представитель Пентагона заявил, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара украинцев, которые, по его словам, сами выбирают, куда стрелять.Он отказался комментировать сообщения, что при воскресном обстреле, который обернулся многочисленными жертвами среди мирного населения, использовались американские оперативно-тактические ракеты ATACMS и переадресовал вопрос украинским коллегам.Он утверждает, что "пляж не был намеченной целью".Согласно российской версии, преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен днем 23 июня пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них были госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.В МИД РФ была вызвана посол США Линн Трейси, которой, согласно заявлению российского внешнеполитического ведомства, был сделан "демарш в связи новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима, нанесшего целенаправленный, сопровождавшийся многочисленными жертвами, включая детей, ракетный удар по мирному населению Севастополя". В ходе беседы было подчеркнуто, что "США, которые ведут против России гибридную войну и фактически стали стороной конфликта, поставляя ВСУ самые современные вооружения, чье целенаведение и ввод полетных заданий осуществляются американскими военными специалистами, несут равную с киевским режимом ответственность за это злодеяние".Также официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заверил, что США не планируют оправлять американские войска для участия в конфликте на Украине ни сейчас, ни в будущем."Мы сейчас не планируем отправлять военнослужащих США для сражений на Украине, и это не изменится", - сообщил он журналистам на брифинге.Райдер подчеркнул, что позиция президента США Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина в этом вопрос остается "четкой".Во вторник телеканал CNN со ссылкой на чиновников сообщил, что Белый дом работает над снятием фактического запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине. По информации чиновников, Белый дом еще не получил одобрения от Байдена.Ранее журнал Foreign Policy сообщал, что украинские компании не имеют разрешения на ремонт стволов американских гаубиц M777 в соответствии с экспортным законодательством США. При этом эксперты не могут отправиться на передовую и помочь с ремонтом американской техники из-за ограничения на перемещения американских дипломатов без разрешения Белого дома, которое распространяется и на подрядчиков.

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Сергей Зуев

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