https://ukraina.ru/20240625/1055827193.html

Владимир Орлов: Если Россия не создаст для БПЛА США и ATACMS комплекс проблем, то не защитит Севастополь

Владимир Орлов: Если Россия не создаст для БПЛА США и ATACMS комплекс проблем, то не защитит Севастополь - 25.06.2024 Украина.ру

Владимир Орлов: Если Россия не создаст для БПЛА США и ATACMS комплекс проблем, то не защитит Севастополь

Если говорить о системах ситуационной осведомленности, управления боем, американцы немного впереди нас. Они начали ими заниматься раньше. Но это касается вопросов не оперативного управления войсками, а тактической составляющей. В этом у нас есть большие пробелы.

2024-06-25T04:53

2024-06-25T04:53

2024-06-25T04:53

интервью

сша

севастополь

запад

минобороны

f-16

всу

atacms

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.- Владимир Петрович, в сети появились видео использования нашими ВКС ФАБ-3000 с УМПК (фугасная авиационная бомба весом 3000 килограмм с унифицированным модуле планирования и коррекции) по объектам ВСУ в Харьковской области. Насколько оправдало себя использование бомб крупного калибра в зоне СВО?- Если говорит о бомбах с УМПК, то надо понимать, что каждая из них выполняет свои задачи. Где-то необходимы бомбы в 250 килограммов, где-то большей массы. В каждом случае будет применяться тот тип вооружений, который необходим. Понятно, что целей для ФАБ-3000 будет не так много.Даже в обычном исполнении модуля, когда бомба падает своим гравитационным путем, она не должна использоваться для широких задач. То есть ее целями были укрепрайоны, бункеры и так далее. Как будет развиваться применение этой бомбы в ходе СВО, увидим, Минобороны нам все это покажет.- Есть мнение, что самолёт, несущий такую бомбу, становится маломаневренным, и уязвимым для ПВО противника. Станет ли ситуация еще опаснее, когда в зону боевых действий прибудут F-16?- Пуски бомб с УМПК осуществляются без входа в зону действия ПВО противника. С прибытием F-16 вряд ли что-то поменяется. У противника и сейчас есть носители противоавиационного вооружения.- Возникает вопрос по поводу точности ФАБов. Не проще ли и дешевле сразу делать ракеты?- Можно сказать, зачем нужны авиационные бомбы, если можно сделать нормальную крылатую ракету, которая полетит точно в цель. Но если мы посмотрим на крылатые ракеты, которые применяются в авиационном исполнении, то они не несут такой массы взрывчатого вещества, как у ФАБ-3000.Да, ФАБ-3000 возможно, не самой большой точности, есть отклонение метров 20-30, но мощности взрывчатки хватает, чтобы гарантировано поражать цель.- Как бы вы сейчас оценили ситуацию с системами децентрализованного управления боем?- Если говорить о системах ситуационной осведомленности управления боем, американцы немного впереди нас. Они начали ими заниматься раньше. Но это касается вопросов не оперативного управления войсками, а тактической составляющей. В этом у нас есть большие пробелы. Командиры не имеют массы всех инструментов, которые могли бы повысить осведомленность, позволили более точно заниматься целеуказанием.В оперативном звене у нас много различного программного обеспечения. Выстроена и система передачи данных, телекоммуникации. В тактическом звене хотелось бы и связь получше, и системы передачи данных не такие скоростные, как на Западе.Но коллективный Запад тоже не дает ВСУ свои последние разработки. Им предоставили системы старого поколения. А большинство систем управления вообще построены на гражданских системах связи, типа "Моторола". Поэтому нельзя говорить, что ВСУ нас на голову превосходят. Своих разработок они не имеют.Та же пресловутая "Крапива" тоже была сделана на основе американских программных продуктов. В ближайшее время, думаю, наши вооруженные силы получат системы ситуационной осведомленности и связи, которые позволят догнать американцев.- Минобороны возложило ответственность за гибель мирных людей в Севастополе в результате ракетной атаки на США, потому что именно американские специалисты вводят полетные задания для ATACMS. Как обеспечить безопасность Крыма и других регионов от ракетных ударов, которыми руководят западные специалисты?- Противник выпустил ракету с кассетными боеприпасами не для того, чтобы поразить защищенный военный объект, а для того чтобы поразить как можно больше людей. Если бы хотели поразить военный объект, то прилетела бы ракета с фугасной боевой частью.Для эффективного противодействия необходимо воздействовать на все аспекты деятельности противника. Это системы его поражения, разведки, логистика, тыл. Если же мы будем только ловить средства поражения на подлёте или на основании данных OSINT (разведка по открытом источникам), то будем пропускать атаки.Необходимо создать такую систему, когда атака была бы невозможной. Для этого необходимо поражать БПЛА США, создать условия, чтобы они не летали. Защититься от спутниковой разведки американцев, которая осуществляет фиксацию перемещений наших военных на полуострове. И выявлять логистику, перемещение средств поражения на территории, подконтрольной киевскому режиму. Но для этого необходимы политические решения, которые обеспечат воздействие на военные системы, которые находятся на балансе западных стран.Подробнее о ракетном ударе по Крыму Атака по Севастополю. Погибшие дети и красноречивое молчание США

https://ukraina.ru/20240624/1055821557.html

https://ukraina.ru/20240624/1055817005.html

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Денис Рудометов

интервью, сша, севастополь, запад, минобороны, f-16, всу, atacms