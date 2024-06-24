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Атака по Севастополю. Погибшие дети и красноречивое молчание США

Атака по Севастополю. Погибшие дети и красноречивое молчание США - 24.06.2024 Украина.ру

Атака по Севастополю. Погибшие дети и красноречивое молчание США

В воскресенье, 23 июня, Украина атаковала Севастополь американскими ракетами ATACMS. В результате удара погибли пять человек, из них трое детей

2024-06-24T11:34

2024-06-24T11:34

2024-06-24T12:09

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Атака по СевастополюАтака произошла в районе 12:20. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев у себя в телеграм-канале сообщил, что в городе работает ПВО. В 12:47 он написал, что отражение ударов завершено.По информации Министерства обороны России, ВСУ применили оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетными боеголовками, четыре из них были сбиты.Осколки ракеты упали в прибрежной зоне – в Учкуевке и Любимовке. В этот момент на пляжах было много отдыхающих, в том числе семьи с детьми.Примечательно, что боевая часть ракет ATACMS была начинена кассетными боеприпасами, то есть рассчитанными на максимальный урон. Украинские военные и их американские советники не могли не понимать, какие риски для мирного население несет эта ракета, даже в случае ее нейтрализации в воздухе. Именно это в конечном итоге и произошло. В результате атаки погибли пять человек, трое детей и двое взрослых. Еще пять несовершеннолетних находятся в реанимации. Всего пострадавшими числятся 124 человека.Среди погибших – 9-летняя дочь заммэра Магадана Олега Аверьянова."Я буду мстить за каждого ребёнка, пострадавшего на этом пляже. За каждого раненого", - прокомментировал он.По факту атаки по Севастополю Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).Губернатор Севастополя рассказал, что практически сразу после ЧП ему позвонил президент страны Владимир Путин."Он выразил соболезнования семьям погибших. Президент поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю. Направлен борт из Москвы. После получения первой помощи дети будут направлены в лучшие московские больницы", - рассказал Развожаев.Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, "президент в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения, также президент на постоянной связи с военными".По информации властей на утро 24 июня, решается вопрос о транспортировке в столицу 15-20 пострадавших.Понедельник объявлен в Севастополе и Крыму Днем траура.Реакция в РоссииВ минувшее воскресенье православные христиане отмечали праздник Святой Троицы. Украина не случайно выбрала этот день для атаки по Севастополю, заявила в эфире "Россия 24" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова также обратила внимание на молчание международных организаций после очередных преступлений украинских властей."Молчит ОБСЕ - полностью себя дискредитировала как в целом структура, так и отдельные ее институты. Где уполномоченный ОБСЕ по правам человека?" - заявила представитель МИД.Она напомнила, что в докладах ЮНЕСКО по проблемам детей можно встретить описание банальных школьных драк или буллинга, но не найти ни слова о преступлениях Киева против детей Донбасса и новых регионов РФ. Захарова подчеркнула, что Москва все равно продолжит добиваться реакции международного сообщества на эти преступления.По мнению замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, виновные в этом преступлении "сгорят в аду".Звучали в этот день и призывы сделать так, чтобы киевский режим понес ответственность за удар по Севастополю."Нет предела подлости палачей киевского режима, нанесших преступный удар по мирным жителям, отдыхавшим у моря в праздничный день. Киевские преступники уже сейчас должны получить суровое возмездие", - написал у себя в телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Гнусным террористическим актом назвал атаку в Крыму глава Чечни Рамзан Кадыров."Подобные террористические действия лишь подчеркивают их сущность как откровенно бандитского, трусливого и подлого формирования. Убежден, что возмездие за эти чудовищные преступления киевского режима наступит очень скоро", - написал он в своем телеграм-канале.Кроме властей Украины, ответственность за содеянного должен понести и Запад, уверен глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Подлая агрессия против мирных российских городов со стороны варварского киевского режима не останется безнаказанной. Каждая смерть россиянина будет отомщена. А заокеанские кураторы не смогут отстраниться от ответственности", - заявил он у себя в телеграм-канале.В Минобороны России также отметили, что вину за произошедшее несут также кураторы киевского режима из-за рубежа."Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. <...> Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен", — говорится в заявлении.Реакция в миреУдар по Севастополю прокомментировали в ООН. Там назвали гибель гражданского населения во время боевых действий недопустимым."Мы… подтверждаем нашу позицию, что необходимо избегать жертв среди гражданского населения", - сказал РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.Администрация президента США или другие органы власти этой страны на произошедшее в Севастополе никак не отреагировали.Агентство РИА Новости привело комментарий неназванного представителя Пентагона, который заявил, что Вашингтон в курсе произошедшего.Об атаке на Севастополь молчат также и американские СМИ, обратила внимание журналистка Джулиа Канин."Прошло более трех часов с тех пор, как Украина ударила по группе мирных жителей на пляже в Севастополе, и ни одно американское СМИ об этом не сообщило. Даже Reuters написало: "Россия говорит". Просто тотальное молчание на основных радиостанциях. Я помню ту же тишину, когда бомбили Донбасс", - написала она в соцсети Х.Член Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что такие атаки, которая произошла в Севастополе, не должны происходить."Представьте, что Россия, используя свой спутник, выпустила кассетные боеприпасы по пляжу во Флориде", - обратилась она в соцсетях к американцам.По ее мнению, Соединенные Штаты должны интересоваться только безопасностью своей границы.О том, что ждет Украину после завершения боевых действий - в материале издания Украина.ру Атаманщина и полное обновление политсистемы. Украинские эксперты о том, что ждет Украину после войны

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Павел Котов

эксклюзив, севастополь, крым, атака, atacms, сша, украина