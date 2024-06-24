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"Большой военный лагерь": Подоляк убеждён, что в Крыму нет ни пляжей, ни туристов
"Большой военный лагерь": Подоляк убеждён, что в Крыму нет ни пляжей, ни туристов - 24.06.2024 Украина.ру
"Большой военный лагерь": Подоляк убеждён, что в Крыму нет ни пляжей, ни туристов
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк уверен, что в Крыму нет пляжей и туристических зон. Такое мнение он высказал 24 июня в своём телеграм-канале
2024-06-24T14:50
2024-06-24T14:50
2024-06-24T16:37
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Советник офиса Зеленского назвал Крым большим военным лагерем и складом, с сотнями прямых военных целей. А Россию Подоляк обвинил в попытке замаскировать это.Вооруженные силы Украины (ВСУ) днём 23 июня атаковали Севастополь. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что над акваторией Чёрного моря уничтожили пять воздушных целей. Однако осколки сбитых ракет упали в прибрежной зоне.В результате атаки украинской армии погибли три человека, в том числе двое детей, ещё почти 100 человек пострадали.В Минобороны РФ уточнили, что ВСУ атаковали город американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.Губернатор Севастополя ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации.Неделей ранее спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост не представляет для Украины значения с военной точки зрения.В апреле председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что США поставками оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности перешли рамки дозволенного.Ранее в Пентагоне разрешили Украине наносить удары ракетами ATACMS по Крыму, чтобы "усилить давление" на полуостров.Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей высказались за вхождение в состав России.Украина и ряд западных стран не признают российский статус Крыма, несмотря на то, что референдум был проведён демократическим путём, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.Как заявлял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно“.Подробнее об атаке на Севастополь — в материале Атака по Севастополю. Погибшие дети и красноречивое молчание США на сайте Украина.ру.
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новости, россия, крым, михаил подоляк, севастополь, вооруженные силы украины, пентагон, atacms
Новости, Россия, Крым, Михаил Подоляк, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Пентагон, ATACMS
"Большой военный лагерь": Подоляк убеждён, что в Крыму нет ни пляжей, ни туристов
14:50 24.06.2024 (обновлено: 16:37 24.06.2024)
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк уверен, что в Крыму нет пляжей и туристических зон. Такое мнение он высказал 24 июня в своём телеграм-канале
"В Крыму нет и не может быть никаких "пляжей", "туристических зон" и других фиктивных признаков "мирной жизни"", - написал Подоляк
.
Советник офиса Зеленского
назвал Крым большим военным лагерем и складом, с сотнями прямых военных целей. А Россию Подоляк обвинил в попытке замаскировать это.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) днём 23 июня атаковали Севастополь. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что над акваторией Чёрного моря уничтожили пять воздушных целей. Однако осколки сбитых ракет упали в прибрежной зоне.
В результате атаки украинской армии погибли три человека, в том числе двое детей, ещё почти 100 человек пострадали.
В Минобороны РФ уточнили, что ВСУ атаковали город американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.
Губернатор Севастополя ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации.
Неделей ранее спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил
, что Крымский мост не представляет для Украины значения с военной точки зрения.
В апреле председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил
, что США поставками оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности перешли рамки дозволенного.
Ранее в Пентагоне разрешили Украине наносить удары ракетами ATACMS по Крыму, чтобы "усилить давление" на полуостров.
Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей высказались за вхождение в состав России.
Украина и ряд западных стран не признают российский статус Крыма, несмотря на то, что референдум был проведён демократическим путём, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.
Как заявлял президент России Владимир Путин
, вопрос Крыма "закрыт окончательно“.
Подробнее об атаке на Севастополь — в материале Атака по Севастополю. Погибшие дети и красноречивое молчание США на сайте Украина.ру.