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"Большой военный лагерь": Подоляк убеждён, что в Крыму нет ни пляжей, ни туристов

"Большой военный лагерь": Подоляк убеждён, что в Крыму нет ни пляжей, ни туристов - 24.06.2024 Украина.ру

"Большой военный лагерь": Подоляк убеждён, что в Крыму нет ни пляжей, ни туристов

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк уверен, что в Крыму нет пляжей и туристических зон. Такое мнение он высказал 24 июня в своём телеграм-канале

2024-06-24T14:50

2024-06-24T14:50

2024-06-24T16:37

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Советник офиса Зеленского назвал Крым большим военным лагерем и складом, с сотнями прямых военных целей. А Россию Подоляк обвинил в попытке замаскировать это.Вооруженные силы Украины (ВСУ) днём 23 июня атаковали Севастополь. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что над акваторией Чёрного моря уничтожили пять воздушных целей. Однако осколки сбитых ракет упали в прибрежной зоне.В результате атаки украинской армии погибли три человека, в том числе двое детей, ещё почти 100 человек пострадали.В Минобороны РФ уточнили, что ВСУ атаковали город американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.Губернатор Севастополя ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации.Неделей ранее спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост не представляет для Украины значения с военной точки зрения.В апреле председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что США поставками оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности перешли рамки дозволенного.Ранее в Пентагоне разрешили Украине наносить удары ракетами ATACMS по Крыму, чтобы "усилить давление" на полуостров.Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей высказались за вхождение в состав России.Украина и ряд западных стран не признают российский статус Крыма, несмотря на то, что референдум был проведён демократическим путём, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.Как заявлял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно“.Подробнее об атаке на Севастополь — в материале Атака по Севастополю. Погибшие дети и красноречивое молчание США на сайте Украина.ру.

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новости, россия, крым, михаил подоляк, севастополь, вооруженные силы украины, пентагон, atacms