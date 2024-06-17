"Уже не тот эффект": ВМС Украины признали, что Крымский мост - не военный объект - 17.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240617/1055683971.html
"Уже не тот эффект": ВМС Украины признали, что Крымский мост - не военный объект
"Уже не тот эффект": ВМС Украины признали, что Крымский мост - не военный объект - 17.06.2024 Украина.ру
"Уже не тот эффект": ВМС Украины признали, что Крымский мост - не военный объект
С военной точки зрения Крымский мост для Украины значения не имеет. Слова спикера ВМС Украины Дмитрия Плетенчука приводит издание "Страна.ua"
2024-06-17T12:13
2024-06-17T12:16
новости
украина
россия
крымский мост
кирилл буданов
вооруженные силы украины
сбу
вмс украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0c/1048650970_438:510:3172:2048_1920x0_80_0_0_7e65e86920faf4e529716d0b35d808e6.jpg
"Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост…" — заявил Плетенчук.Он подтвердил, что СБУ и ВМС Украины атаковали дронами мост, поэтому, по его словам, мост "не имеет такого тактически-стратегического значения после полученных повреждений".Уничтожение моста сейчас дало бы "уже не тот эффект", утверждает Плетенчук.Неделей ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявлял, что мост используется РФ для военных транспортировок, в частности, личного состава.Россия неоднократно указывала, что Крымский мост — это сугубо гражданский объект.В конце мая Минобороны РФ сообщило об отражении атаки ВСУ на Крым. Дежурными средствами ПВО восемь оперативно-тактических ракет уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова.Помимо этого, уничтожили два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова. ВСУ попытались таким образом атаковать Крымский мост.Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту, который соединяет полуостров с материковой частью страны, произошёл подрыв грузового автомобиля. В результате подрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста.ФСБ России в октябре 2022 года заявила, что ГУР Минобороны Украины и его руководитель ответственны за организацию теракта 8 октября на Крымском мосту.В организации теракта призналась и экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.В июле прошлого года Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли.* Внесён в РФ в список экстремистов и террористов.
украина
россия
крымский мост
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0c/1048650970_782:493:2856:2048_1920x0_80_0_0_7f55e079a9c9cbe6a9f36db116fd75dc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, крымский мост, кирилл буданов, вооруженные силы украины, сбу, вмс украины
Новости, Украина, Россия, Крымский мост, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, СБУ, ВМС Украины

"Уже не тот эффект": ВМС Украины признали, что Крымский мост - не военный объект

12:13 17.06.2024 (обновлено: 12:16 17.06.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста после ЧП
Обстановка у Крымского моста после ЧП - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
С военной точки зрения Крымский мост для Украины значения не имеет. Слова спикера ВМС Украины Дмитрия Плетенчука приводит издание "Страна.ua"
"Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост…" — заявил Плетенчук.
Он подтвердил, что СБУ и ВМС Украины атаковали дронами мост, поэтому, по его словам, мост "не имеет такого тактически-стратегического значения после полученных повреждений".
Уничтожение моста сейчас дало бы "уже не тот эффект", утверждает Плетенчук.
Неделей ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявлял, что мост используется РФ для военных транспортировок, в частности, личного состава.
Россия неоднократно указывала, что Крымский мост — это сугубо гражданский объект.
В конце мая Минобороны РФ сообщило об отражении атаки ВСУ на Крым. Дежурными средствами ПВО восемь оперативно-тактических ракет уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова.
Помимо этого, уничтожили два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова. ВСУ попытались таким образом атаковать Крымский мост.
Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту, который соединяет полуостров с материковой частью страны, произошёл подрыв грузового автомобиля. В результате подрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста.
ФСБ России в октябре 2022 года заявила, что ГУР Минобороны Украины и его руководитель ответственны за организацию теракта 8 октября на Крымском мосту.
В организации теракта призналась и экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
В июле прошлого года Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли.
* Внесён в РФ в список экстремистов и террористов.
 
НовостиУкраинаРоссияКрымский мостКирилл БудановВооруженные силы УкраиныСБУВМС Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:40Провал саммита в Швейцарии – преддверие новой Ялты?
12:39Клуб латентных бунтарей против текущего миропорядка: Лизан о перспективах и возможностях БРИКС
12:13"Уже не тот эффект": ВМС Украины признали, что Крымский мост - не военный объект
12:05"Поселились без разрешения": подполье сообщило об ударах по местам расположения ВСУ
11:34"Профанация и клоунада": Рогов прокомментировал призыв по Азовскому морю
09:42Столтенберг: НАТО обсуждает приведение ядерных боеголовок в боеготовность
09:38Ядерные боеголовки НАТО в боевой готовности, угроза "аграрке". Главное на Украине на утро 17 июня
08:54"Визитная карточка Киева": Небензя заявил о недоговороспособности режима Зеленского
08:08Небензя рассказал, как Россия ответит на конфискацию активов
07:39Над промышленной территорией Липецка подавили беспилотники - губернатор
06:50Ударная стройка по-украински: для чего киевской власти ЛЭП "Новоодесская-Арциз"
06:30"Тульские пацаны идут вперед": военкор рассказал о новом продвижении ВС РФ на Северском направлении
06:20Десантники заходят в основную часть Часов Яра: военкор рассказал об успешном продвижении армии РФ
06:11Как государство теряет граждан. Украинские эксперты с негодованием о происходящем в стране
06:10"Я бы рад повоевать за Украину, но техника не едет": эксперт о том, зачем солдаты ВСУ ломают машины НАТО
06:00Кнут и репрессии: Шеслер о том, что делают на Украине "за неверно сказанное слово"
05:58Украина за неделю. Стороны озвучивают переговорные позиции
05:45"У нас проводится скрытая мобилизация": военкор объяснил, почему для наступления нужно больше живой силы
05:30Где-то между Харьковом и Сумами: Безсонов о том, как большое наступление ВС РФ "запрет" ВСУ у Днепра
05:15Шансов у пилотов ВСУ будет немного: Герой России назвал уязвимые места истребителя F-16 перед МиГ-29
Лента новостейМолния