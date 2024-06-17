https://ukraina.ru/20240617/1055683971.html
"Уже не тот эффект": ВМС Украины признали, что Крымский мост - не военный объект
"Уже не тот эффект": ВМС Украины признали, что Крымский мост - не военный объект - 17.06.2024 Украина.ру
"Уже не тот эффект": ВМС Украины признали, что Крымский мост - не военный объект
С военной точки зрения Крымский мост для Украины значения не имеет. Слова спикера ВМС Украины Дмитрия Плетенчука приводит издание "Страна.ua"
2024-06-17T12:13
2024-06-17T12:13
2024-06-17T12:16
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"Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост…" — заявил Плетенчук.Он подтвердил, что СБУ и ВМС Украины атаковали дронами мост, поэтому, по его словам, мост "не имеет такого тактически-стратегического значения после полученных повреждений".Уничтожение моста сейчас дало бы "уже не тот эффект", утверждает Плетенчук.Неделей ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявлял, что мост используется РФ для военных транспортировок, в частности, личного состава.Россия неоднократно указывала, что Крымский мост — это сугубо гражданский объект.В конце мая Минобороны РФ сообщило об отражении атаки ВСУ на Крым. Дежурными средствами ПВО восемь оперативно-тактических ракет уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова.Помимо этого, уничтожили два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова. ВСУ попытались таким образом атаковать Крымский мост.Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту, который соединяет полуостров с материковой частью страны, произошёл подрыв грузового автомобиля. В результате подрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста.ФСБ России в октябре 2022 года заявила, что ГУР Минобороны Украины и его руководитель ответственны за организацию теракта 8 октября на Крымском мосту.В организации теракта призналась и экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.В июле прошлого года Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли.* Внесён в РФ в список экстремистов и террористов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, крымский мост, кирилл буданов, вооруженные силы украины, сбу, вмс украины
Новости, Украина, Россия, Крымский мост, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, СБУ, ВМС Украины
"Уже не тот эффект": ВМС Украины признали, что Крымский мост - не военный объект
12:13 17.06.2024 (обновлено: 12:16 17.06.2024)
С военной точки зрения Крымский мост для Украины значения не имеет. Слова спикера ВМС Украины Дмитрия Плетенчука приводит издание "Страна.ua"
"Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост…" — заявил Плетенчук.
Он подтвердил, что СБУ и ВМС Украины атаковали дронами мост, поэтому, по его словам, мост "не имеет такого тактически-стратегического значения после полученных повреждений".
Уничтожение моста сейчас дало бы "уже не тот эффект", утверждает Плетенчук.
Неделей ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявлял, что мост используется РФ для военных транспортировок, в частности, личного состава.
Россия неоднократно указывала, что Крымский мост — это сугубо гражданский объект.
В конце мая Минобороны РФ сообщило
об отражении атаки ВСУ на Крым. Дежурными средствами ПВО восемь оперативно-тактических ракет уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова.
Помимо этого, уничтожили два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова. ВСУ попытались таким образом атаковать Крымский мост.
Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту, который соединяет полуостров с материковой частью страны, произошёл подрыв грузового автомобиля. В результате подрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста.
ФСБ России в октябре 2022 года заявила, что ГУР Минобороны Украины и его руководитель ответственны за организацию теракта 8 октября на Крымском мосту.
В организации теракта призналась
и экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
В июле прошлого года Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли.
* Внесён в РФ в список экстремистов и террористов.