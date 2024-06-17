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"Уже не тот эффект": ВМС Украины признали, что Крымский мост - не военный объект

"Уже не тот эффект": ВМС Украины признали, что Крымский мост - не военный объект - 17.06.2024 Украина.ру

"Уже не тот эффект": ВМС Украины признали, что Крымский мост - не военный объект

С военной точки зрения Крымский мост для Украины значения не имеет. Слова спикера ВМС Украины Дмитрия Плетенчука приводит издание "Страна.ua"

2024-06-17T12:13

2024-06-17T12:13

2024-06-17T12:16

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"Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост…" — заявил Плетенчук.Он подтвердил, что СБУ и ВМС Украины атаковали дронами мост, поэтому, по его словам, мост "не имеет такого тактически-стратегического значения после полученных повреждений".Уничтожение моста сейчас дало бы "уже не тот эффект", утверждает Плетенчук.Неделей ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявлял, что мост используется РФ для военных транспортировок, в частности, личного состава.Россия неоднократно указывала, что Крымский мост — это сугубо гражданский объект.В конце мая Минобороны РФ сообщило об отражении атаки ВСУ на Крым. Дежурными средствами ПВО восемь оперативно-тактических ракет уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова.Помимо этого, уничтожили два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова. ВСУ попытались таким образом атаковать Крымский мост.Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту, который соединяет полуостров с материковой частью страны, произошёл подрыв грузового автомобиля. В результате подрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста.ФСБ России в октябре 2022 года заявила, что ГУР Минобороны Украины и его руководитель ответственны за организацию теракта 8 октября на Крымском мосту.В организации теракта призналась и экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.В июле прошлого года Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли.* Внесён в РФ в список экстремистов и террористов.

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новости, украина, россия, крымский мост, кирилл буданов, вооруженные силы украины, сбу, вмс украины