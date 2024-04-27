https://ukraina.ru/20240427/1054768038.html

Поставками ATACMS США перешли рамки дозволенного - Константинов

Поставками ATACMS США перешли рамки дозволенного - Константинов - 27.04.2024 Украина.ру

Поставками ATACMS США перешли рамки дозволенного - Константинов

США поставками оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности перешли рамки дозволенного. Об этом заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости

2024-04-27T07:38

2024-04-27T07:38

2024-04-27T07:43

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"Поставками ATACMS американцы перешли рамки дозволенного и показали, что для них вообще не существует никаких рамок. Вскормленная ими на Украине террористическая банда делает то, что может и считает нужным: они бьют ракетами куда захотят, ни на что не оглядываясь", - возмутился Константинов.По его словам, в Крыму хорошо знают с кем имеют дело, так как украинская сторона уже более десяти лет пытается навредить Крыму разнообразными блокадами, атаками, диверсиями и терактами.На днях в Пентагоне признали, что Украина будет иметь возможность использовать недавно поставленные ракеты ATACMS большей дальности для ударов по Крыму. Цель - "усилить давление" на полуостров.Представитель американского министерства обороны сказал, что США считают Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, "суверенной украинской территорией", в пределах которых ВСУ могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS.В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации.

https://ukraina.ru/20240425/1054738446.html

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atacms, ракеты, владимир константинов, крым, сша, новости, украина, пентагон