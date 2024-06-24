Кадыров назвал ВСУ бандитским и подлым формированием после атаки на Севастополь - 24.06.2024 Украина.ру
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Кадыров назвал ВСУ бандитским и подлым формированием после атаки на Севастополь
Кадыров назвал ВСУ бандитским и подлым формированием после атаки на Севастополь - 24.06.2024 Украина.ру
Кадыров назвал ВСУ бандитским и подлым формированием после атаки на Севастополь
Ракетная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданской инфраструктуре Севастополя подчеркивает их сущность как откровенно бандитского, трусливого и подлого формирования. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров
2024-06-24T07:36
2024-06-24T07:36
новости
севастополь
киев
россия
кадыров
вооруженные силы украины
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"Подобные террористические действия лишь подчеркивают их сущность как откровенно бандитского, трусливого и подлого формирования. Убежден, что возмездие за эти чудовищные преступления киевского режима наступит очень скоро", — написал Кадыров.Глава региона отметил, что вместо того, чтобы показать себя на поле боя, ВСУ, как и всегда, "предпочитают нещадно бомбить, проливать кровь невинных людей", при этом Кадыров обратил внимание на то, что буквально "под носом" находится линия фронта, где есть "реальный противник, способный защититься, дать отпор". Он также выразил соболезнования семьям и родственникам погибших в результате ракетных ударов и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Накануне днем Киев нанес преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.Ранения и травмы различной степени тяжести получили 144 человека, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.В Минобороны России заявили, что удар по Севастополю был нанесен преднамеренно, и ответственность за это несет как Вашингтон, поставивший ракеты Киеву, так и сама Украина, с территории которой атаковали мирное население.Конгрессмен США Марджори Тейлор Грин осудила обстрел Севастополя американскими ракетами ATACMS и предложила соотечественникам представить гипотетическую ситуацию удара кассетными боеприпасами по пляжу во Флориде.Республиканка из штата Джорджия заявила, что единственной границей, которую должны охранять американские военные, является граница самих США.Подробнее об атаке на Севастополь — в материале Егора Леева ЧП в Кривом Роге, ракетная атака на Севастополь, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 июня на сайте Украина.ру.
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новости, севастополь, киев, россия, кадыров, вооруженные силы украины
Новости, Севастополь, Киев, Россия, Кадыров, Вооруженные силы Украины

Кадыров назвал ВСУ бандитским и подлым формированием после атаки на Севастополь

07:36 24.06.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПереговоры президента РФ В. Путина с королем Саудовской Аравии С. Аль-Саудом
Переговоры президента РФ В. Путина с королем Саудовской Аравии С. Аль-Саудом - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Ракетная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданской инфраструктуре Севастополя подчеркивает их сущность как откровенно бандитского, трусливого и подлого формирования. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров
"Подобные террористические действия лишь подчеркивают их сущность как откровенно бандитского, трусливого и подлого формирования. Убежден, что возмездие за эти чудовищные преступления киевского режима наступит очень скоро", — написал Кадыров.
Глава региона отметил, что вместо того, чтобы показать себя на поле боя, ВСУ, как и всегда, "предпочитают нещадно бомбить, проливать кровь невинных людей", при этом Кадыров обратил внимание на то, что буквально "под носом" находится линия фронта, где есть "реальный противник, способный защититься, дать отпор".
Он также выразил соболезнования семьям и родственникам погибших в результате ракетных ударов и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Накануне днем Киев нанес преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.
В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.
Ранения и травмы различной степени тяжести получили 144 человека, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
В Минобороны России заявили, что удар по Севастополю был нанесен преднамеренно, и ответственность за это несет как Вашингтон, поставивший ракеты Киеву, так и сама Украина, с территории которой атаковали мирное население.
Конгрессмен США Марджори Тейлор Грин осудила обстрел Севастополя американскими ракетами ATACMS и предложила соотечественникам представить гипотетическую ситуацию удара кассетными боеприпасами по пляжу во Флориде.
"Этого не должно происходить. Представьте, если бы Россия, используя российский спутник, обстреляла кассетными боеприпасами флоридский пляж", - написала она в социальной сети Х.
Республиканка из штата Джорджия заявила, что единственной границей, которую должны охранять американские военные, является граница самих США.
Подробнее об атаке на Севастополь — в материале Егора Леева ЧП в Кривом Роге, ракетная атака на Севастополь, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 июня на сайте Украина.ру.
 
НовостиСевастопольКиевРоссияКадыровВооруженные силы Украины
 
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