https://ukraina.ru/20240623/1055797399.html

ЧП в Кривом Роге, ракетная атака на Севастополь, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 июня

ЧП в Кривом Роге, ракетная атака на Севастополь, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 июня - 23.06.2024 Украина.ру

ЧП в Кривом Роге, ракетная атака на Севастополь, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 июня

Кривой Рог затянуло дымом, сообщается о ЧП на коксохимическом заводе. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России, в результате атаки на Севастополь дети получили осколочные ранения

2024-06-23T13:00

2024-06-23T13:00

2024-06-23T13:00

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/17/1055797277_0:358:960:898_1920x0_80_0_0_16739e1c2b17a7c90cd35f053cbe8a11.jpg

Украинские сообщили о ЧП в Кривом Роге."В Кривом Роге сильный дым валит с территории коксохимического завода. Как сообщают местные паблики, город затянуло смогом и неприятным запахом. Что произошло - не сообщается. Местные жители пишут, что на заводе ночью слышались громкие звуки", - писало утром 23 июня украинское издание "Страна".Оно опубликовало видео с места событий.Позднее в компании "Арселор" заявил, что ЧП на коксохиме связано с отключением света."Сегодня около 05:00 произошло внезапное отключение ряда производственных мощностей от внешней энергосистемы. Работники вынуждены были прибегнуть к ряду кризисных технологических действий по сохранению производственного оборудования, в частности оборудования коксохимического производства и обеспечения безопасности работников", - говорилось в заявлении компании."АрселорМиттал Кривой Рог" является одним из крупнейших производителей кокса на Украине и в Восточной Европе. В ночь с 22 на 23 июня в Днепропетровской области объявляли воздушную тревогу.Обстрелы и атака на СевастопольКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 47 ударов по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ совершили 21 обстрел, на горловском — 26 обстрелов, выпустив 139 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели трёх и ранении четырёх гражданских лиц. Огнём ВСУ повреждены 12 жилых домостроений, 1 микроавтобус, 16 автомобилей и 5 объектов гражданской инфраструктуры."Начиная с четырёх часов утра противник наносит массированные удары по Донецку и Горловке. Три человека погибли, еще четверо ранены сегодня в результате вооруженной агрессии Киева. В Буденновском районе Донецка при обстреле враг впервые применил ракеты М26 к РСЗО HIMARS с кассетной боевой частью (644 кумулятивно-осколочных суббоеприпаса М-77), в результате обстрела погибли три мужчины – сотрудники строительной фирмы. В Куйбышевском районе столицы региона при подрыве на мине ПФМ "Лепесток" ранен мужчина 1950 года рождения (ранения средней степени тяжести). В Никитовском районе Горловки в результате атаки БПЛА-камикадзе на гражданский микроавтобус по автодороге на поселок Гольмовский ранены мужчины 1972 года рождения (ранение тяжёлое), 1963 года рождения (ранения средней степени тяжести) и 1952 года рождения (ранение легкой степени тяжести)", - писал 22 июня в своём телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка в общей сложности 44 снаряда калибром 155 мм, в т.ч. кассетных, по Никитовскому району Горловки — 8 снарядов калибром 155 мм и один сброс ВОП с БпЛА. От обстрелов Горловки пострадала школа №84.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 16 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 16 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Чулаковка — 3; Новая Каховка — 4; Тополевка — 3; Новая Збурьевка — 2; Днепряны — 4", - указывалось в сообщении.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Коханы, Бабино, Подстепное.Кроме того, администрация Великолепетихского округа сообщила о том, что за минувшие сутки ВСУ нанесли 13 ударов по округу."Вражеским обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Князе-Григоровка и Великая Лепетиха. Пострадавших среди мирного населения нет", — сообщили в администрации округа.В 10:03 канал "Таврия. Новости Херсонской области" сообщил о гибели мирного жителя от украинского обстрела."В результате артиллерийского обстрела ВСУ в Херсонской области погиб один мирный житель", - отмечалось в сообщении.Кроме того, ВСУ обстреляли Каховский округ."Украинские боевики нанесли удар из минометов по селу Васильевка. В результате попаданий на территории одного из частных домовладений начался пожар", - сообщила администрация округа.Утром 23 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе совершены атаки по следующим населённым пунктам: поселкам Дубовое, Комсомольский, Майский, Октябрьский и Разумное, селам Веселая Лопань, Красный Хутор, Нижний Ольшанец, Пушкарное, Салтыково, Стрелецкое, Таврово, Топлинка, Устинка, Шагаровка и Щетиновка. Противник нанес удары с помощью 4 БпЛА и совершил 8 обстрелов, выпустив 57 боеприпасов. Системой ПВО сбит 1 БпЛА. В результате различные повреждения выявлены в 4 МКД, 11 частных домовладениях, двух коммерческих объектах, 50 автомобилях и 3 надворных постройках. В селе Устинка в результате сброса боеприпаса с дрона сгорело одно административное здание. В селе Салтыково в результате артиллерийского обстрела погиб мирный житель. Мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия. От полученных ран он скончался на месте до приезда медиков", - указывалось в сводке.В Борисовском районе по селу Грузское и хутору Климовое было выпущено 6 боеприпасов с 4 БпЛА. Повреждены 3 частных домовладения, 1 автомобиль и 2 надворные постройки. В хуторе Климовое пострадал один мирный житель — мужчина с контузией госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное, вся необходимая помощь оказывается.В Валуйском городском округе по селу Старый Хутор с беспилотника был совершен сброс взрывного устройства. Обошлось без последствий.В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 2 артснаряда. Пострадавших и разрушений нет.В Грайворонском городском округе город Грайворон, посёлки Горьковский и Чапаевский, а также села Безымено, Глотово, Головчино, Дроновка, Новостроевка-Вторая, Пороз, Сподарюшино, Козинка и Дунайка подверглись атакам с помощью 14 БпЛА и 4 обстрелам, в ходе которых было выпущено 19 боеприпасов. В течение дня повреждения получили 13 частных домовладений, 3 автомобиля, 2 надворные постройки и один социальный объект.В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, селам Вязовое, Демидовка и Староселье выпущено 4 беспилотника и совершено 2 обстрела с помощью 4 боеприпасов. В посёлке Прилесье в результате взрыва дрона-камикадзе на территории частного домовладения выбиты окна в жилом доме и поврежден один легковой автомобиль."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, селам Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка и Середа выпущены 23 снаряда и 21 дрон-камикадзе. В посёлке Красное в результате атаки дрона-камикадзе пострадал мужчина — в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями головы, плеча и ноги госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. В результате атак повреждены 5 автомобилей, 13 частных домовладений, один гараж, инфраструктурный объект связи и линия газоснабжения. В селе Нежеголь в результате прямого попадания снаряда разрушен нежилой частный дом", - сообщалось в сводке.В 11:28 Гладков рассказал об атаке трёх украинских дронов-камикадзе на Грайворон."Снова случилась беда, самое страшное - погиб мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Самые искренние и глубокие соболезнования всем родным и близким погибшего… Ранены трое. В результате атаки дрона по центру города пострадали два мирных жителя. Двух мужчин бойцы территориальной самообороны оперативно доставили в районную больницу. Один мужчина с переломами костей лица и закрытой черепно-мозговой травмой находится в отделении реанимации, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. У второго пострадавшего ранения спины и закрытая черепно-мозговая травма. Для прохождения дальнейшего лечения оба пострадавших будут переведены в областную клиническую больницу. В результате атаки третьего беспилотника на балконе многоквартирного дома пострадала женщина, бригада скорой оказала ей медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась", - писал губернатор.Позже он сообщил об отражении ракетной атаки на Белгород.В 12:21 губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО в городе. Спустя 26 минут он рассказал о последствиях атаки на город."Отражение ракетной атаки завершено. По предварительной информации 5 воздушных целей уничтожены в небе над акваторией. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По предварительной информации Спасательной службы — в районе Учкуевки 12 человек, включая 2 детей получили осколочные ранения. В Любимовке по предварительной информации осколочные ранения получили 2 человека. На территории одного из ТСН на Северной стороне в результате падения осколков ракеты небольшое возгорание жилого дома. В районе пансионата "Лазурь" горит лес на территории 150 м2. Пожарные расчеты выехали на место", - написал он в своём телеграм-канале.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240623/1055795046.html

https://ukraina.ru/20240622/1055791704.html

https://ukraina.ru/20240622/1055787973.html

https://ukraina.ru/20240622/1055782698.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив