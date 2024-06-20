"Выражаем сожаление": в Сеуле высказались по поводу договора между Россией и КНДР - 20.06.2024 Украина.ру
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"Выражаем сожаление": в Сеуле высказались по поводу договора между Россией и КНДР
"Выражаем сожаление": в Сеуле высказались по поводу договора между Россией и КНДР - 20.06.2024 Украина.ру
"Выражаем сожаление": в Сеуле высказались по поводу договора между Россией и КНДР
Сеул сожалеет по поводу возможного военного и технического сотрудничества России и Северной Кореи. Об этом 20 июня сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Республики Корея Лима Су Сока
2024-06-20T10:14
2024-06-20T10:14
новости
южная корея
россия
ким чен ын
владимир путин
совет безопасности оон
мид
сеул
визит
кндр
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Президент России Владимир Путин и лидер Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын по итогам переговоров стороны заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Путин отметил, что договор предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.Российский лидер обратил внимание на заявления США и других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, самолетов F-16 и другого вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории.Правительство Южной Кореи "пристально следило" за поездкой Путина в Северную Корею и всеми предшествовавшими этому событиями, отметили в МИД страны."Мы выражаем сожаление по поводу того, что, несмотря на неоднократные предупреждения международного сообщества, в том числе со стороны Южной Кореи, Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и открыто упомянули военное и техническое сотрудничество, которое считается прямым нарушением резолюций СБ ООН", - заявил Лим Су Сок.Сеул, по его словам, продолжит работать со своими союзниками, чтобы "строго и решительно" реагировать на любые действия, которые угрожают безопасности Южной Кореи или подрывают мир и стабильность на Корейском полуострове.Позиция Южной Кореи объявит о своей официальной позиции после всестороннего анализа визита и подписанного документа.Япония также выразила обеспокоенность по поводу сотрудничества двух стран. Генеральный секретарь кабмина Ёсимаса Хаяси считает, что военно-техническое сотрудничество России и Северной Кореи может нарушать резолюцию Совбеза ООН."Мы также выражаем серьезную обеспокоенность возможным влиянием этого на ситуацию по безопасности в регионе вокруг Японии",— сказал Ёсимаса Хаяси.Подробнее о российско-северокорейских отношениях в материале Александра Сокуренко Союзники и партнеры России: почему Запад боится альянса Москвы и Пхеньяна на сайте Украина.ру.
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новости, южная корея, россия, ким чен ын, владимир путин, совет безопасности оон, мид, сеул, визит, кндр, северная корея, япония
Новости, Южная Корея, Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Совет Безопасности ООН, МИД, Сеул, визит, КНДР, Северная Корея, Япония

"Выражаем сожаление": в Сеуле высказались по поводу договора между Россией и КНДР

10:14 20.06.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Сеул сожалеет по поводу возможного военного и технического сотрудничества России и Северной Кореи. Об этом 20 июня сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Республики Корея Лима Су Сока
Президент России Владимир Путин и лидер Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын по итогам переговоров стороны заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Путин отметил, что договор предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.
Российский лидер обратил внимание на заявления США и других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, самолетов F-16 и другого вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории.
Правительство Южной Кореи "пристально следило" за поездкой Путина в Северную Корею и всеми предшествовавшими этому событиями, отметили в МИД страны.
"Мы выражаем сожаление по поводу того, что, несмотря на неоднократные предупреждения международного сообщества, в том числе со стороны Южной Кореи, Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и открыто упомянули военное и техническое сотрудничество, которое считается прямым нарушением резолюций СБ ООН", - заявил Лим Су Сок.
Сеул, по его словам, продолжит работать со своими союзниками, чтобы "строго и решительно" реагировать на любые действия, которые угрожают безопасности Южной Кореи или подрывают мир и стабильность на Корейском полуострове.
Позиция Южной Кореи объявит о своей официальной позиции после всестороннего анализа визита и подписанного документа.
Япония также выразила обеспокоенность по поводу сотрудничества двух стран. Генеральный секретарь кабмина Ёсимаса Хаяси считает, что военно-техническое сотрудничество России и Северной Кореи может нарушать резолюцию Совбеза ООН.
"Мы также выражаем серьезную обеспокоенность возможным влиянием этого на ситуацию по безопасности в регионе вокруг Японии",— сказал Ёсимаса Хаяси.
Подробнее о российско-северокорейских отношениях в материале Александра Сокуренко Союзники и партнеры России: почему Запад боится альянса Москвы и Пхеньяна на сайте Украина.ру.
 
НовостиЮжная КореяРоссияКим Чен ЫнВладимир ПутинСовет Безопасности ООНМИДСеулвизитКНДРСеверная КореяЯпония
 
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