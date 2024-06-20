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"Выражаем сожаление": в Сеуле высказались по поводу договора между Россией и КНДР

"Выражаем сожаление": в Сеуле высказались по поводу договора между Россией и КНДР - 20.06.2024 Украина.ру

"Выражаем сожаление": в Сеуле высказались по поводу договора между Россией и КНДР

Сеул сожалеет по поводу возможного военного и технического сотрудничества России и Северной Кореи. Об этом 20 июня сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Республики Корея Лима Су Сока

2024-06-20T10:14

2024-06-20T10:14

2024-06-20T10:14

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Президент России Владимир Путин и лидер Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын по итогам переговоров стороны заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Путин отметил, что договор предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.Российский лидер обратил внимание на заявления США и других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, самолетов F-16 и другого вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории.Правительство Южной Кореи "пристально следило" за поездкой Путина в Северную Корею и всеми предшествовавшими этому событиями, отметили в МИД страны."Мы выражаем сожаление по поводу того, что, несмотря на неоднократные предупреждения международного сообщества, в том числе со стороны Южной Кореи, Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и открыто упомянули военное и техническое сотрудничество, которое считается прямым нарушением резолюций СБ ООН", - заявил Лим Су Сок.Сеул, по его словам, продолжит работать со своими союзниками, чтобы "строго и решительно" реагировать на любые действия, которые угрожают безопасности Южной Кореи или подрывают мир и стабильность на Корейском полуострове.Позиция Южной Кореи объявит о своей официальной позиции после всестороннего анализа визита и подписанного документа.Япония также выразила обеспокоенность по поводу сотрудничества двух стран. Генеральный секретарь кабмина Ёсимаса Хаяси считает, что военно-техническое сотрудничество России и Северной Кореи может нарушать резолюцию Совбеза ООН."Мы также выражаем серьезную обеспокоенность возможным влиянием этого на ситуацию по безопасности в регионе вокруг Японии",— сказал Ёсимаса Хаяси.Подробнее о российско-северокорейских отношениях в материале Александра Сокуренко Союзники и партнеры России: почему Запад боится альянса Москвы и Пхеньяна на сайте Украина.ру.

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новости, южная корея, россия, ким чен ын, владимир путин, совет безопасности оон, мид, сеул, визит, кндр, северная корея, япония