https://ukraina.ru/20240618/1055706627.html

"Отразить любую агрессию": что из себя представляет армия КНДР

"Отразить любую агрессию": что из себя представляет армия КНДР - 18.06.2024 Украина.ру

"Отразить любую агрессию": что из себя представляет армия КНДР

Во вторник, 18 июня, президент РФ Владимир Путин начинает свой визит в КНДР. К этому событию главная газета этой страны "Нодон синмун" опубликовала передовицу о том, что Москва и Пхеньян, объединившись, могут отразить любую агрессию. Что сегодня представляют из себя вооруженные силы страны чучхе – в материале Украина.ру

2024-06-18T13:41

2024-06-18T13:41

2024-06-18T13:41

эксклюзив

кндр

корея

армия

танки

ракеты

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Бастион многополярного мираКак отметили авторы статьи, в настоящее время в мире происходит разрушение стратегического баланса и стабильности, в этих условиях РФ и КНДР продолжают оказывать друг другу поддержку."Нодон синмун" отмечает, что "вражеские силы сформировали угрозы ядерной войны и стремятся к гегемонии на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", в нынешнее непростое время народы двух стран дорожат своими традициями и политическим доверием.Издание пишет, что народы России и Кореи находятся в одном окопе в нынешней непростой борьбе за защиту самостоятельности, международной справедливости и мира.РФ и КНДР укрепляют "сотрудничество, общение и боевую солидарность", сдерживая "гнусные замыслы вражеских сил, стремящихся к завоеванию всего мира". Дружба между российским и корейским народом "становится надежным стратегическим бастионом и мотором окончательного строительства нового многополярного мира", сказано в материале печатного органа Трудовой партии Кореи."Дружба и единство народов Кореи и России, которые идут взявшись за руки, уверенные в справедливости своего дела и в своей победе, будут всегда непобедимы", - резюмировала "Нодон синмун".Приоритет армииКорейская народная армия (КНА) занимает особое место в жизни КНДР. Вокруг вооруженных сил страны выстроена система под названием сонгун – "Армия на первом месте". На первом месте в политике, экономике и идеологии.Такой подход делает армию и военнослужащих передовым отрядом корейского общества, вокруг которого консолидируется население, экономические и политические усилия государства. Необходимость этого продиктована сложным положением республики – враждебным окружением, сильным давлением со стороны западных стран, мощными санкциями и т.д.Приоритет армии в КНДР – не эфемерный пропагандистский прием, а реальная работа партии, правительства и общества на повышение боеспособности КНА.Разговор в цифрах и фактах об армии Северной Кореи наталкивается на закрытость этих сведений, численность КНА, в частности, оценивается по разным данным от 650 до 850 тыс. военнослужащих. Республика обладает солидным мобилизационным потенциалом: пригодны к военной службе и потенциально готовы встать под ружье около 10 млн человек.Сухопутные войскаОснова КНА – сухопутные войска, подразделяющиеся на корпуса, дивизии и бригады. Согласно некоторым данным, на вооружении у них стоят приблизительно 5,5 тыс. танков и бронемашин.Основу танковых соединений составляют советские и китайские танки предыдущих поколений, однако есть и собственные, более современные разработки. Наибольший интерес из них представляет 44-тонный основной боевой танк "Сонгун", созданный на базе Т-72 и который по своим характеристикам близок к российскому Т-90. Информации о нем мало, ранее он мелькал на военных парадах в КНДР, один экземпляр выставлен в одном из музеев Пхеньяна.Над корейцами принято подтрунивать по поводу того, что на вооружении у этой страны до сих пор стоят танки Т-34, которые применялись еще в Корейскую войну, однако в настоящий момент они или выведены в резерв или же находятся на хранении. Возможно их придерживают для того, чтобы использовать при необходимости в качестве неподвижных огневых точек.Именно так, кстати, правда по другой причине, использует современные западные танки украинская армия в нынешнем конфликте с РФ – из-за частых поломок этих машин и боязни потерять их.Парк БТР также состоит из советской и китайской устаревшей техники и из небольшого количества БТР-80 и БТР-80А, которые были поставлены РФ в 1990-е гг.Несмотря на устаревшую бронетехнику, КНДР наладила производство ПЗРК (10 тыс. единиц на вооружении), которые являются копиями советских аналогов. Кроме того, большие успехи были достигнуты в выпуске РСЗО. Это особенно важно в контексте противостояния с Южной Кореей, артиллерия КНА буквально держит под прицелом Сеул и прилегающие территории.Периодически корейская армия удивляет мир необычными решениями. Несколько лет назад, например, на параде была продемонстрированы противотанковые комплексы на тракторной тяге. Установки буксировали обычные тракторы, выкрашенные в защитный цвет, что напоминало своеобразные тачанки времен Нестора Махно.Основная проблема сухопутных сил Корейской народной армии – трудности с топливом, ремонтом техники и запчастями, отмечают эксперты. Особенно эти проблемы могут проявиться в случае полномасштабного военного конфликта.ВВС, флот и ПВОПротивовоздушная оборона – еще один важный элемент КНА. Зенитная артиллерия насчитывает порядка 10 тыс. стволов, ПЗРК насчитывается около 15 тыс. единиц. Одну лишь столицу прикрывают 3 тыс. различных систем.Ситуация здесь схожа с тем, что наблюдается в сухопутных войсках. Основа – советские и китайские разработки, однако имеются и собственные вариации на тему более современного оружия. Так, армия располагает некоторым количество ЗРК KN-06, близким по характеристикам к российской С-300.Также есть данные о постановке на боевое дежурство комплекса "Пхёнгаэ-5" ("Молния-5"), который предположительно "списан" Китаем с российской системы С-300ПМ.Что касается авиации, то КНА располагает несколькими десятками тактических истребителей МиГ-29Б, около 30 штурмовиками Су-25 и примерно 50 МиГ-23.Военно-морской флот представлен т.н. москитными кораблями и катерами для операций вблизи береговой линии.Стратегические ракетные войскаСамый молодой вид войск Северной Кореи, создан в 1999 году.На вооружении имеются многочисленные ракеты, способные бить на дальность от 70 до 1,3 тыс. км.По оценкам Института стратегических исследований, на вооружении северокорейской армии находятся до пяти дивизионов баллистических ракет средней дальности "Нодон" (10 пусковых установок (ПУ) с 90 ракетами), полк оперативно-тактических ракет "Хвасон-6" (более 30 ПУ с 200 ракетами).КНДР обладает мощными баллистическими ракетами "Хвасон-17" и "Хвасон-18", которые могут донести ядерный заряд до США. Эксперты отмечают, что возможности "Хвасон-18" позволяют ей нести несколько боеголовок легкого или среднего класса мощности по 150 килотонн каждая. Это, например, сопоставимо с мощностями российского комплекса "Ярс".Не исключается также, что КНДР располагает 10-12 ядерными боеприпасами, которые могут быть использованы как свободнопадающих бомб, которые могут быть применены тактической авиацией.О том, почему нынешний визит Владимира Путина в КНДР можно считать историческим - в материале издания Украина.ру Путин едет в Восточную Азию. Корея делает лучшие дроны, а во Вьетнаме правит сын Железного Феликса

кндр

корея

армия

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Павел Котов

Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, кндр, корея, армия, танки, ракеты