"Сбивайте их!" Трамп потребовал уничтожать загадочные дроны, замеченные американцами
10:46 14.12.2024 (обновлено: 10:53 14.12.2024)
© AP / Manuel Balce Ceneta
© AP / Manuel Balce Ceneta
Избранный президент США Дональд Трамп призвал обнародовать информацию о беспилотниках и сбивать таинственные БПЛА, о которых сообщают жители Соединенных Штатов
"По всей стране замечены таинственные дроны. Неужели это происходит без ведома нашего правительства? Я так не думаю! Сообщите общественности, и немедленно. В противном случае сбивайте их!" — написал Трамп на странице в соцсети Truth Social.
Власти США обеспокоены из-за большого числа неизвестных БПЛА, которые замечают в разных частях страны.
Ранее в ФБР сообщили о получении более 3000 сообщений от граждан о замеченных в Нью-Джерси подозрительных дронах начиная с 18 ноября. С тех пор в среднем за ночь регистрировалось по 92 таких случая, и эта тенденция распространилась на полдюжины штатов, об этом сообщают американские СМИ.
"ФБР, которое является главным агентством, и министерство внутренней безопасности несут ответственность [за утаивание информации о дронах]. Эти федеральные партнеры ответственны за более подробное информирование общественности, они отвечают за данное воздушное пространство вместе с Федеральным управлением гражданской авиации", - заявил в интервью телеканалу CNN член комитета по разведке палаты представителей США Джош Готтхаймер.
В Белом доме признали, что установить происхождение огромных беспилотников "размером с внедорожник", которые несколько недель замечают в небе штата Нью-Джерси, невозможно.
Правоохранители изучают вопрос, но однозначно могут сказать только, что ситуация не представляет угрозы национальной или общественной безопасности, а за полетами не стоят злоумышленники.
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