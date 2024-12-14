https://ukraina.ru/20241214/1059653654.html

"Сбивайте их!" Трамп потребовал уничтожать загадочные дроны, замеченные американцами

"Сбивайте их!" Трамп потребовал уничтожать загадочные дроны, замеченные американцами - 14.12.2024 Украина.ру

"Сбивайте их!" Трамп потребовал уничтожать загадочные дроны, замеченные американцами

Избранный президент США Дональд Трамп призвал обнародовать информацию о беспилотниках и сбивать таинственные БПЛА, о которых сообщают жители Соединенных Штатов

2024-12-14T10:46

2024-12-14T10:46

2024-12-14T10:53

новости

сша

дональд трамп

бпла

дроны

беспилотники

фбр

авиация

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0e/1053296118_102:114:2862:1667_1920x0_80_0_0_cef559968b300741069ce84a6a630b05.jpg

Власти США обеспокоены из-за большого числа неизвестных БПЛА, которые замечают в разных частях страны.Ранее в ФБР сообщили о получении более 3000 сообщений от граждан о замеченных в Нью-Джерси подозрительных дронах начиная с 18 ноября. С тех пор в среднем за ночь регистрировалось по 92 таких случая, и эта тенденция распространилась на полдюжины штатов, об этом сообщают американские СМИ."ФБР, которое является главным агентством, и министерство внутренней безопасности несут ответственность [за утаивание информации о дронах]. Эти федеральные партнеры ответственны за более подробное информирование общественности, они отвечают за данное воздушное пространство вместе с Федеральным управлением гражданской авиации", - заявил в интервью телеканалу CNN член комитета по разведке палаты представителей США Джош Готтхаймер.В Белом доме признали, что установить происхождение огромных беспилотников "размером с внедорожник", которые несколько недель замечают в небе штата Нью-Джерси, невозможно. Правоохранители изучают вопрос, но однозначно могут сказать только, что ситуация не представляет угрозы национальной или общественной безопасности, а за полетами не стоят злоумышленники.Также на тему беспилотников — в материале Алексея Туманова Дрон "Пекло" для ВСУ: "вундерваффе" или пустышка с топливом на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241213/1059634078.html

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, дональд трамп, бпла, дроны, беспилотники, фбр, авиация, безопасность