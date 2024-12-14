"Сбивайте их!" Трамп потребовал уничтожать загадочные дроны, замеченные американцами - 14.12.2024 Украина.ру
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"Сбивайте их!" Трамп потребовал уничтожать загадочные дроны, замеченные американцами
"Сбивайте их!" Трамп потребовал уничтожать загадочные дроны, замеченные американцами - 14.12.2024 Украина.ру
"Сбивайте их!" Трамп потребовал уничтожать загадочные дроны, замеченные американцами
Избранный президент США Дональд Трамп призвал обнародовать информацию о беспилотниках и сбивать таинственные БПЛА, о которых сообщают жители Соединенных Штатов
2024-12-14T10:46
2024-12-14T10:53
новости
сша
дональд трамп
бпла
дроны
беспилотники
фбр
авиация
безопасность
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Власти США обеспокоены из-за большого числа неизвестных БПЛА, которые замечают в разных частях страны.Ранее в ФБР сообщили о получении более 3000 сообщений от граждан о замеченных в Нью-Джерси подозрительных дронах начиная с 18 ноября. С тех пор в среднем за ночь регистрировалось по 92 таких случая, и эта тенденция распространилась на полдюжины штатов, об этом сообщают американские СМИ."ФБР, которое является главным агентством, и министерство внутренней безопасности несут ответственность [за утаивание информации о дронах]. Эти федеральные партнеры ответственны за более подробное информирование общественности, они отвечают за данное воздушное пространство вместе с Федеральным управлением гражданской авиации", - заявил в интервью телеканалу CNN член комитета по разведке палаты представителей США Джош Готтхаймер.В Белом доме признали, что установить происхождение огромных беспилотников "размером с внедорожник", которые несколько недель замечают в небе штата Нью-Джерси, невозможно. Правоохранители изучают вопрос, но однозначно могут сказать только, что ситуация не представляет угрозы национальной или общественной безопасности, а за полетами не стоят злоумышленники.Также на тему беспилотников — в материале Алексея Туманова Дрон "Пекло" для ВСУ: "вундерваффе" или пустышка с топливом на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сша, дональд трамп, бпла, дроны, беспилотники, фбр, авиация, безопасность
Новости, США, Дональд Трамп, БПЛА, дроны, беспилотники, ФБР, авиация, безопасность

"Сбивайте их!" Трамп потребовал уничтожать загадочные дроны, замеченные американцами

10:46 14.12.2024 (обновлено: 10:53 14.12.2024)
 
© AP / Manuel Balce Ceneta
- РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© AP / Manuel Balce Ceneta
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Избранный президент США Дональд Трамп призвал обнародовать информацию о беспилотниках и сбивать таинственные БПЛА, о которых сообщают жители Соединенных Штатов
"По всей стране замечены таинственные дроны. Неужели это происходит без ведома нашего правительства? Я так не думаю! Сообщите общественности, и немедленно. В противном случае сбивайте их!" — написал Трамп на странице в соцсети Truth Social.
Власти США обеспокоены из-за большого числа неизвестных БПЛА, которые замечают в разных частях страны.
Ранее в ФБР сообщили о получении более 3000 сообщений от граждан о замеченных в Нью-Джерси подозрительных дронах начиная с 18 ноября. С тех пор в среднем за ночь регистрировалось по 92 таких случая, и эта тенденция распространилась на полдюжины штатов, об этом сообщают американские СМИ.
"ФБР, которое является главным агентством, и министерство внутренней безопасности несут ответственность [за утаивание информации о дронах]. Эти федеральные партнеры ответственны за более подробное информирование общественности, они отвечают за данное воздушное пространство вместе с Федеральным управлением гражданской авиации", - заявил в интервью телеканалу CNN член комитета по разведке палаты представителей США Джош Готтхаймер.
В Белом доме признали, что установить происхождение огромных беспилотников "размером с внедорожник", которые несколько недель замечают в небе штата Нью-Джерси, невозможно.
Правоохранители изучают вопрос, но однозначно могут сказать только, что ситуация не представляет угрозы национальной или общественной безопасности, а за полетами не стоят злоумышленники.
Также на тему беспилотников — в материале Алексея Туманова Дрон "Пекло" для ВСУ: "вундерваффе" или пустышка с топливом на сайте Украина.ру.
Владимир Васильев интервью
Вчера, 13:03
Владимир Васильев: Трамп может заменить Зеленского на Порошенко и сломать жизнь обоим БайденамАдминистрация Байдена, видимо, сделала по классике: подкупила Зеленского, Шмыгаля и кого-то из военной верхушки Украины, заплатив им "на старость", чтобы напоследок они устроили то, что сейчас происходит вокруг ситуации на Украине.
 
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